Новини
Култура »
На 92 години почина актьорът Иван Несторов

На 92 години почина актьорът Иван Несторов

18 Януари, 2026 06:49, обновена 18 Януари, 2026 05:52 405 1

  • иван несторов-
  • актьор-
  • починал

Той бе познат от множество роли в театрите, телевизионен театър и кино

На 92 години почина актьорът Иван Несторов - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Почина актьорът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите във Facebook.

"Пътя си Нагоре пое актьорът Иван Несторов! Роден на 22 октомври 1933 година, той бе познат от множество роли в театри в страната, телевизионен театър, кино и в последните години с роли в Младежки театър "Николай Бинев", се казва в съобщението.

"Неуморен участник в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг. Ще запомним благородството и високия му дух", написаха още от Съюза.

Поклонението пред Иван Несторов ще се състои в сряда, 21 януари, от 12.30 в столичния храм "Св. Седмочисленици".

Поклон пред светлата му памет!


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 1 Отговор
    По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.

    05:58 18.01.2026