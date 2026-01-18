На 92 години почина актьорът Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите във Facebook.

"Пътя си Нагоре пое актьорът Иван Несторов! Роден на 22 октомври 1933 година, той бе познат от множество роли в театри в страната, телевизионен театър, кино и в последните години с роли в Младежки театър "Николай Бинев", се казва в съобщението.

"Неуморен участник в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг. Ще запомним благородството и високия му дух", написаха още от Съюза.

Поклонението пред Иван Несторов ще се състои в сряда, 21 януари, от 12.30 в столичния храм "Св. Седмочисленици".

Поклон пред светлата му памет!