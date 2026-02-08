Фронтменът на 3 Doors Down, Брад Арнолд, почина на 47-годишна възраст ВИДЕО

Брад Арнолд, фронтменът и съосновател на американската рок група 3 Doors Down, почина на 47-годишна възраст на 7 февруари 2026 г..
Смъртта му настъпи след деветмесечна битка с рак на бъбреците в четвърти стадий (светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином), който беше метастазирал в белите му дробове.
Според официалното изявление на групата, той е починал спокойно в съня си, заобиколен от семейството си и съпругата си Дженифър.
Арнолд бе вокалист, основен автор на песни и оригинален барабанист на бандата. Сред най-големите хитове, написани от него, са "Kryptonite", "Here Without You", "When I'm Gone"
Сред постиженията на групата са три номинации за "Грами" и над 16 милиона продадени албума.
Поради заболяването му, през 2025 г. групата отмени планираното си лятно турне с Creed.
Арнолд беше известен и със своята отдаденост на вярата и успешното си деветгодишно въздържание от алкохол, което отбеляза през януари 2025 г..
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
04:22 08.02.2026
2 Това име достатъчно дълго ли е
Ако не спрете да ме тероризирате с агресивния си маркетинг, скоро ще спра да посещавам сайта ви. Не сте единствената медия на тази земя.
06:02 08.02.2026
3 Цецо
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Алкохоле си ти, че седиш от четири сутринта да хейтиш по некролозите. Не е истина просто.
07:40 08.02.2026
4 Тити на Кака
Песните му остават с нас, а това е форма на утеха.
Не ми се мисли как след тази раздяла ще преживяваме неговата When Im Gone...
10:26 08.02.2026