Фронтменът на 3 Doors Down, Брад Арнолд, почина на 47-годишна възраст ВИДЕО

Брад Арнолд, фронтменът и съосновател на американската рок група 3 Doors Down, почина на 47-годишна възраст на 7 февруари 2026 г..

Смъртта му настъпи след деветмесечна битка с рак на бъбреците в четвърти стадий (светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином), който беше метастазирал в белите му дробове.

Според официалното изявление на групата, той е починал спокойно в съня си, заобиколен от семейството си и съпругата си Дженифър.

Арнолд бе вокалист, основен автор на песни и оригинален барабанист на бандата. Сред най-големите хитове, написани от него, са "Kryptonite", "Here Without You", "When I'm Gone"

Сред постиженията на групата са три номинации за "Грами" и над 16 милиона продадени албума.

Поради заболяването му, през 2025 г. групата отмени планираното си лятно турне с Creed.

Арнолд беше известен и със своята отдаденост на вярата и успешното си деветгодишно въздържание от алкохол, което отбеляза през януари 2025 г..