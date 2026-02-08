Новини
Фронтменът на 3 Doors Down, Брад Арнолд, почина на 47-годишна възраст ВИДЕО

8 Февруари, 2026 03:55, обновена 8 Февруари, 2026 04:02 1 500 4

  • 3 doors down-
  • брад арнолд-
  • починал

Той бе диагностициран с рак на бъбреците

Фронтменът на 3 Doors Down, Брад Арнолд, почина на 47-годишна възраст ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брад Арнолд, фронтменът и съосновател на американската рок група 3 Doors Down, почина на 47-годишна възраст на 7 февруари 2026 г..

Смъртта му настъпи след деветмесечна битка с рак на бъбреците в четвърти стадий (светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином), който беше метастазирал в белите му дробове.

Според официалното изявление на групата, той е починал спокойно в съня си, заобиколен от семейството си и съпругата си Дженифър.

Арнолд бе вокалист, основен автор на песни и оригинален барабанист на бандата. Сред най-големите хитове, написани от него, са "Kryptonite", "Here Without You", "When I'm Gone"

Сред постиженията на групата са три номинации за "Грами" и над 16 милиона продадени албума.
Поради заболяването му, през 2025 г. групата отмени планираното си лятно турне с Creed.

Арнолд беше известен и със своята отдаденост на вярата и успешното си деветгодишно въздържание от алкохол, което отбеляза през януари 2025 г..


  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 11 Отговор
    Останал съм с впечатлението, че не е наркоман като зеления потник, а само алкохоле.

    Коментиран от #3

    04:22 08.02.2026

  • 2 Това име достатъчно дълго ли е

    4 2 Отговор
    Твърде много реклами.
    Ако не спрете да ме тероризирате с агресивния си маркетинг, скоро ще спра да посещавам сайта ви. Не сте единствената медия на тази земя.

    06:02 08.02.2026

  • 3 Цецо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Алкохоле си ти, че седиш от четири сутринта да хейтиш по некролозите. Не е истина просто.

    07:40 08.02.2026

  • 4 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Загубихме пореден изключителен, любим талант, нека почива в мир!
    Песните му остават с нас, а това е форма на утеха.
    Не ми се мисли как след тази раздяла ще преживяваме неговата When Im Gone...

    10:26 08.02.2026