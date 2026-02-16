Почина Робърт Дювал

На 95-годишна възраст почина американският актьор Робърт Дювал, звездата от кинохитовете "Кръстникът" и "Апокалипсис сега", предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Дювал е роден е на 5 януари 1931 г. в Сан Диего, Калифорния. Израства във военно семейство, баща му е адмирал. Учи актьорско майсторство в Ню Йорк и през това време работи в пощата в Манхатън. Сприятелява се с Дъстин Хофман и Джийн Хекман, които по това време са също млади, все още неуспели актьори.

Кариерата на Дювал в киното обхваща седем десетилетия и той е възприеман като един от най-великите актьори на своето време. В актива си има една награда "Оскар", една награда БАФТА, четири награди "Златен глобус", две награди "Еми" и една награда на Гилдията на американските актьори.

Дювал започва кариерата си в телевизията с малки роли през 60-те години в няколко телевизионни сериала, сред които "Защитниците" и "Театралният кръг на Армстронг". През 1966 г. прави дебют и на Бродуей в пиесата „Изчакай да се стъмни" на Фредерик Нот.

Прави своя дебют в пълнометражното кино в ролята на Бу Радли в „Да убиеш присмехулник“ през 1962 г. Дювал печели наградата „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си на бивша кънтри звезда, страдаща от алкохолизъм, във филма „Нежно милосърдие". Номиниран за Оскар и за ролите си в „Кръстникът“ (1972), „Апокалипсис сега“ (1979), „Великият Сантини“ (1979), „Апостолът“ (1997), „Граждански иск“ (1998) и „Съдията“ (2014).

В личен план Дювал има четири брака, като последната му съпруга е аржентинка, която е с 40 години по-млада от него.