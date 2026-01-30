Новини
Емблематичната българска актриса Цветана Манева празнува рожден ден

30 Януари, 2026 00:10 687 1

  • цветана манева-
  • актриса-
  • рожден ден

Тя е родена е на 30 януари 1944 г. в Пловдив

Емблематичната българска актриса Цветана Манева празнува рожден ден - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 януари рожден ден празнува Цветана Манева - една от най-емблематичните и уважавани български актриси.

Родена е на 30 януари 1944 г. в Пловдив, в семейството на драматичния актьор Георги Манев.

Има над 120 роли в театъра, киното и телевизията. Сред най-известните ѝ филми са „Последната дума“, „Дами канят“, „Мера според мера“ и „Досието Петров“.

Тя е почетен професор в Нов български университет (НБУ), където предава опита си на младите поколения.

Носител е на орден „Стара планина“ – първа степен, както и на множество награди за цялостно творчество, включително „Златна роза“ и „Икар“.

През 2024 г. актрисата отбеляза своя 80-годишен юбилей с документалния филм „Цветана Манева. През времето“, който проследява нейния житейски и творчески път.

Манева продължава да бъде активен наблюдател на обществените процеси, като наскоро изрази подкрепата си за младите хора в България.

От десетилетия е съпруга на актьора Явор Милушев, с когото споделят една от най-дълголетните и хармонични връзки в артистичните среди.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антикомуне

    0 0 Отговор
    Най-добрата актриса и артистка в България!!! Да е жива и здрава!

    01:37 30.01.2026