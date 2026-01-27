Новини
27 януари 1832: Роден е Луис Карол, дал живот на "Алиса в страната на чудесата"

27 Януари, 2026 10:28 482 1

Луис Карол е псевдонимът на Чарлз Лътуидж Доджсън

27 януари 1832: Роден е Луис Карол, дал живот на "Алиса в страната на чудесата" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 27 януари 1832 г. в малкото английско градче Дарсбъри е роден Луис Карол – човекът, който променя завинаги представите за детската литература и ще даде на света едно от най-странните, многопластови и интерпретирани произведения в историята – "Алиса в страната на чудесата".

Истинското му име е Чарлз Лътуидж Доджсън – математик, логик, преподавател в Оксфорд и фотограф, живял в строгия ритъм на викторианска Англия. Под псевдонима Луис Карол той създава литературен свят, който и до днес озадачава, забавлява и вдъхновява както деца, така и възрастни.

„Алиса в страната на чудесата“ излиза през 1865 г., а седем години по-късно е последвана от „Алиса в огледалния свят“. Макар първоначално възприемана като приказка, книгата бързо надхвърля жанровите си граници. В нея Карол вплита езикови игри, логически парадокси, философски абсурд и фина сатира към обществото и образователната система на времето. Персонажи като Белия заек, Лудия шапкар, Чеширския котарак и Кралицата на сърцата се превръщат в културни емблеми.

Вдъхновението за Алиса идва от реално момиче – Алис Лидъл, дъщеря на декана на Крайст Чърч, Оксфорд, с която Карол поддържа близко приятелство. Именно по време на разходка с лодка по Темза той за първи път разказва историята, която по-късно ще бъде записана и превърната в литературна класика.

През десетилетията творбата на Луис Карол е обект на безброй интерпретации – от психоаналитични и философски прочити до политически и културни анализи. „Алиса“ вдъхновява театрални постановки, балети, опери, илюстрации, модни колекции и десетки филмови адаптации, сред които и култовата анимация на Disney от 1951 г., както и по-мрачната версия на Тим Бърт от 2010 г.

Днес Луис Карол се разглежда не само като автор на детска литература, а като един от най-оригиналните умове на XIX век – човек, който чрез привидния абсурд успява да задава дълбоки въпроси за идентичността, логиката, времето и смисъла. Повече от век и половина след първата публикация, „Алиса в страната на чудесата“ остава жива книга – непрекъснато преоткривана и актуална, точно както светът, който описва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 българин

    0 1 Отговор
    Не знам как и защо, но не харесвам книгите му.

    11:47 27.01.2026