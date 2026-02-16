Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Опашка се изви пред „Двореца" в София в последния ден от изложбата на Гийермо Лорка (ВИДЕО)

16 Февруари, 2026 18:01 343 0

  • изложба-
  • отвъд магичното-
  • гийермо лорка-
  • опашка-
  • двореца-
  • национална галерия

Изложбата на чилийския художник се радваше на огромна популярност

Опашка се изви пред „Двореца" в София в последния ден от изложбата на Гийермо Лорка (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Опашка от чакащи се изви пред „Двореца", филиал на Националната галерия, в последния ден на изложбата „Отвъд магичното“ на Гийермо Лорка.

Експозицията със 17 голямоформатни платна на чилийския художник беше открита на 17 декември. От екипа на галерията коментираха за БТА, че интересът към изложбата е голям през целия период на нейното представяне.

„Впечатляваща и смела изложба“, каза пред БТА една от посетителките, след като разгледа творбите. Друг мъж сред присъстващите отбеляза, че заради засиления интерес към творчеството на Гийермо Лорка и дългото чакане, е имал по-високи очаквания. „Хареса ми, но не беше „уау“, отбеляза той.

Изложбата отбелязва навлизането на чилийския художник в европейската институционална художествена сцена, като за първи път представя в европейски публичен музей цялостен подбор от негови произведения, казват от Националната галерия. „Експозицията разкрива неговата сюрреалистична, съблазнителна и понякога тревожна психо-изобразителна вселена“, допълват от екипа.

Експозицията „Отвъд магичното“ проследява поетическата и стилова последователност в творчеството на Гийермо Лорка – от ранните му произведения от 2012 г. до най-новите му творби, създадени през 2025 г. Представените 17 голямоформатни платна са собственост на престижни международни колекции.


