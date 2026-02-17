Новини
Hauser и магията на вечните мелодии в нов проект - The Swan

17 Февруари, 2026 08:31 515 0

Сред акцентите е впечатляващата интерпретация на „You Raise Me Up“

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

HAUSER разгръща нова глава в своята класическа сага с EP-то The Swan. Седемте композиции в проекта отдават почит на вечната красота на класическата музика и естествено продължават посоката, зададена от Classic и Classic II. В партньорство с London Symphony Orchestra под диригентството на Robert Ziegler, HAUSER превръща новия проект в своеобразно „музикално писмо“ към виолончелото - инструмента, който е в сърцето на творческия свят на HAUSER.

Сред акцентите е впечатляващата интерпретация на „You Raise Me Up“, придружена от официално видео. Песента, добила световна популярност с гласа на Josh Groban, тук оживява чрез богатия тембър на виолончелото, който ѝ придава нова сила. EP-то следва и вече представената заглавна композиция „The Swan“, с участието на италианската примабалерина Angelica Gismondo.

В EP-то намират място и нови аранжименти на обичани произведения от Gabriel Fauré, сред които „Après un rêve“, „Pavane“, както и прочутата ария „O mio babbino caro“ от операта Gianni Schicchi на Giacomo Puccini. Включени са още романтичната „Salut d’amour“ от Edward Elgar и „Hungarian Dance No. 5“ на Johannes Brahms.

Макар „The Swan“ на Camille Saint-Saëns първоначално да е написана за виолончело, голяма част от останалите произведения в EP-то са създадени за глас, оркестър или други инструменти. Подобно на предишните му проекти, The Swan отразява страстта на HAUSER да превежда най-незабравимите световни мелодии на езика на виолончелото, с топлина, сила и неподправена емоция.


