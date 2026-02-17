Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БНТ отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски

17 Февруари, 2026 13:24 375 3

  васил левски
  бнт
  гибел
  153 години

БНТ 1 започва „Историята, която трябваше да се случи“ – 3-сериен детски филм, адаптация по Стоян Заимов

БНТ отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски с тематична програма, посветена на живота, делото и заветите на Апостола на свободата.

На 18 февруари, сряда, в 14:50 ч. по БНТ 1 започва „Историята, която трябваше да се случи“ – 3-сериен детски филм, адаптация по Стоян Заимов. От 22:00 ч. зрителите могат да гледат избран епизод от сериала „Демонът на империята“, който разказва за премеждията на Левски и трудния път на българския народ към жадуваната свобода – екранизация по едноименния роман на Стефан Дичев.

БНТ отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски

На 19 февруари, четвъртък, в 17:55 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко от паметника на Васил Левски в София възпоменателната церемония за безсмъртния син на България.

Каналът за култура и образование на обществената телевизия – БНТ 2, също ще почете делото на Апостола. В деня на честването на 153-та годишнина от гибелта на Васил Левски от 20:00 ч. по БНТ 2 е телевизионната постановка „Тайната вечеря на Дякона Левски“, по едноименната пиеса на Стефан Цанев. С участието на Даниел Цочев, Васил Михайлов, Стоян Алексиев, Валентин Танев, Доротея Тончева, Николай Урумов, Златина Тодева, Вълчо Камарашев и др.

На 19 февруари „Олтарите на България“ по БНТ 2 представя епизод, посветен на личния бележник на Апостола. Тефтерчето на Васил Левски се смята за една от светините на националното Възраждане. След различни перипетии на българската свобода бележникът на Левски постъпва във фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Живата реликва днес се съхранява в Българската народна банка. Каква информация пази този автентичен документ – гледайте в 21:20 ч. по БНТ 2.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некадърна бнт

    3 1 Отговор
    За такъв Велик човек толкова мизерни и негледаеми предавания.

    13:33 17.02.2026

  • 2 Паметника на Альоша в Пловдив

    1 0 Отговор
    Е по Голям от Паметника на Левски .

    Защо бре РУСОРАБИ?

    Коментиран от #3

    13:42 17.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Паметника на Альоша в Пловдив":

    Защото Левски е измислен герой, а Альоша не.

    13:50 17.02.2026