Легендата на Genesis Фил Колинс празнува 75 без алкохол, но с планове за нова музика

Легендарният член на Genesis и изключително успешен солов изпълнител Фил Колинс навършва днес, 30 януари, 75 години.

Филип Дейвид Чарлс Колинс е роден през 1951 г. в Лондон. Присъединява се като барабанист към Genesis през 1970 г., а след напускането на Питър Гейбриъл през 1975 г. става водещ вокалист.

През 80-те години постига феноменален успех с хитове като In the Air Tonight, Against All Odds, Another Day in Paradise и Sussudio.

Той е един от едва тримата музиканти (заедно с Пол Маккартни и Майкъл Джексън), продали над 100 милиона албума както соло, така и като част от група.

Носител е на 8 награди Грами, 6 награди BRIT и Оскар за песента You'll Be in My Heart от анимационния филм на Disney „Тарзан“.

Фил Колинс има три брака и пет деца, много от които също са в развлекателната индустрия.

Първата му съпруга е Андреа Берторели (1975–1980). Колинс осиновява нейната дъщеря Джоли (актриса), а заедно имат син Саймън (музикант).

Втората е Джил Тавелман (1984–1996). От втория му брак се ражда дъщеря му Лили Колинс, която е световноизвестна актриса (звездата от „Емили в Париж“).

Третата е Ориан Севи (1999–2008). От този брак има двама сина – Никълъс и Матю.

През последните години Колинс е изправен пред сериозни физически предизвикателства.

Страда от тежко увреждане на нервите вследствие на гръбначна травма от 2007 г., което му пречи да свири на барабани и затруднява движението му (използва бастун или количка).

През март 2022 г. проведе последният си концерт с Genesis (The Last Domino?), където пя седнал, а синът му Ник Колинс пое барабаните.

През януари т.г. той сподели, че състоянието му се е подобрило след операции на коляното и дори обмисля завръщане в студиото за нова музика. Колинс също така уточни, че е трезвен от две години и опроверга слуховете, че е в хоспис.

Наскоро Колинс говори за живота и кариерата си пред британската журналистка Зоуи Бол за специално предаване, посветено на 75-тия му рожден ден.

Специалният телевизионен епизод “Phil Collins Eras: In Conversation” ще бъде излъчен по BBC Two на 31 януари, а интервюто вече прозвуча и като част от подкаста “Eras: Phil Collins”. Петият и последен епизод е планиран за 26 януари в BBC Sounds и BBC iPlayer.

В обширния разговор Фил Колинс говори, цитиран от zrockradio.bg за (уви) силно влошеното си здраве в последните години:

“Това е непрекъснат процес. Имам 24-часова медицинска сестра, която живее при мен, за да следи да си вземам лекарствата, както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка. Заразих се с COVID в болницата — бъбреците ми започнаха да отказват, знаете, всичко, което можеше да тръгне на зле, сякаш се струпа наведнъж.”

Певецът и барабанист продължава:

“Претърпях вече пет операции на коляното — сега имам коляно, което работи и мога да ходя, макар и с помощ — с патерици или нещо подобно. Вероятно бях прекалил с пиенето и това се отрази на бъбреците ми. Радвах се, когато приключих с турнетата и с живота на път, но си казах: ‘Добре, сега ще правя всички онези неща, които не можех преди.”

Разширявайки темата за алкохола, той добавя:

“Не бях от онези, които стоят цяла нощ и пият — пиех през деня, но предполагам, че беше твърде много. Никога не бях пиян, макар че съм падал няколко пъти. Просто така се случи — всичко ме настигна и прекарах месеци в болница.”

Въпреки физическите ограничения, които бяха очевидни по време на реюниън турнето на Genesis през 2021–2022 г., Колинс казва, че не е приключил с музиката и се надява здравето му да се подобри в близко бъдеще.

“Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна и изпълнена със събития кариера като музикант”, отбелязва Фил Колинс. “Това, което е пред мен — освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве — е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя дали има още музика, защото човек често си казва: ‘Е, това беше.’ Но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен.”

“Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам — така че, знаете, може би в старото куче все още има живот.”

Искрено се надяваме да е така. Фил Колинс е наистина велик музикант. Дано по-бързо си стъпи на краката и ни зарадва с нова музика.