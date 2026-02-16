Илия Луков участва в тържественото откриване на бюст-паметник на Апостола в училище "Васил Левски" във Велинград

В двора на Средно училище „Васил Левски“ времето днес сякаш притихна, за да отстъпи място на паметта. Сред детски гласове и стъпки, устремени към бъдещето, вече гордо се издига бюст-паметникът на Васил Левски — символ на свободния дух и вечния стремеж към достойнство. Обособеният кът се превърна в място за размисъл, признателност и жива връзка с историята.

Създаването на паметника е плод на истинска съпричастност и родолюбие. Благодарността е преди всичко към Надежда Ключкова и екипа на фирма "Минерали-М", които безвъзмездно изработиха не само самият бюст-паметник, но и подпомогнаха значителна част от неговия монтаж.

С изработването на първия бюст-паметник на Левски в града фирмата за пореден път показва как делата могат да възпитават младите българи — тихо, но достойно. Автор на скултурата е Ивайло Иванов, който заедно с творческия екип на доц. арх. Николай Нинов, успяваха да пресъздадат образа на Апостола с онази сила и човечност, които вдъхновяват поколения наред. В изграждането на постамента също се включват дарители — строителната част и отливането на бетона са осъществени с подкрепата на бизнесмените Асен Даскалов и Петко Богданов. Осветителната система е дарение от "Електро Шошев" ЕООД, а част от озеленяването е осигурено от разсадник "Ачев", които ще изградят и капково напояване, за да остане мястото поддържано през всички сезони. Незабравка Пачалова пък осигури специална почерпка за официалните ни гости.

Особено въздействащ е художественият фон зад паметника. На стената преподавателят Георги Стефанов, заедно с шестокласничките Теодора Ланджова и Стефани Даскалова, пресъздават родната къща и майката на Апостола, както и образи на български въстаници — своеобразен мост между историята и детското въображение.

Специален музикален поздрав отправи народният певец Илия Луков. В програмата се включи и Веселин Плачков – актъорът , превърнал Левски в жив образ за хиляди българи. Театрална група „Неуморните“ представи рецитала „Похвално слово за България“. Сред официциалните гости бяха Дора Дулчева – Величкова, началник на РУО -Пазарджик, д-р Костадин Коев, кмет на Община Велинград, директори на училища и детски градини от Община Велинград.

Днес този кът в училищния двор не бе просто място с паметник. Той е урок без учебник — за родолюбие и за признателност . Защото когато възрастни и ученици заедно създават памет, тя остава жива.

А погледът на Левски, устремен напред, напомня тихо, че бъдещето се изгражда там, където младите растат с пример пред очите си.