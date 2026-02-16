Новини
Стефан Диомов на 81 г. - композиторът на незабравимите български мелодии

През годините Диомов получава множество отличия за своя принос към българската култура

Днес своя рожден ден отбелязва композиторът Стефан Диомов – име, което десетилетия наред звучи в българската музикална култура с топлота, мелодичност и неподражаем почерк. Неговите песни са част от златния фонд на родната естрада и продължават да се пеят от поколения изпълнители и публика.

Стефан Диомов е роден на 16 февруари 1945 г. в Бургас – град, който остава дълбоко вплетен в творчеството му и често присъства като вдъхновение в музиката му. Морската атмосфера, романтиката и лиричността на крайбрежния град намират отражение в много от неговите композиции, превърнали се в емблеми на българската популярна музика.

Още в младежките си години Диомов проявява силен интерес към музиката. Завършва музикалното си образование и постепенно се насочва към композирането, където намира своето истинско призвание. През 70-те и 80-те години името му вече е сред водещите в българската естрада, а негови песни печелят награди от престижни фестивали и конкурси.

Композиторът е тясно свързан с редица популярни вокални формации. Сред тях особено място заемат група „Тоника“ и по-късно „Тоника СВ“, с които създава десетки хитове. Музиката му се отличава с ясни мелодични линии, емоционалност и достъпност, което я прави близка до широката публика. Негови песни са изпълнявани от едни от най-обичаните български певци и продължават да звучат по радиа, концерти и телевизионни предавания.

Освен като композитор, Стефан Диомов има принос и като музикален педагог и общественик. Той активно участва в културния живот на Бургас и страната, подкрепя млади таланти и се включва в различни музикални инициативи и фестивали. Работата му с млади изпълнители е част от стремежа му българската песен да има бъдеще и приемственост.

През годините Диомов получава множество отличия за своя принос към българската култура. Но може би най-голямото признание остава любовта на публиката – онази тиха, устойчива благодарност, която се измерва не в награди, а в спомени, емоции и песни, които хората продължават да пеят.


