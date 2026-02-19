Йотова подписа указ за новото служебно правителство, изборите - на 19 април

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.
С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.
1 Реалист
Коментиран от #30, #46
08:40 19.02.2026
2 буля йотовица
08:41 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Защо
08:45 19.02.2026
5 Йотова
08:45 19.02.2026
6 господин никои
08:47 19.02.2026
7 Тежко ми е на душата
08:47 19.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пловдив
Коментиран от #17
08:48 19.02.2026
10 иван костов
08:48 19.02.2026
11 Последния Софиянец
08:49 19.02.2026
12 Да и изсъхне ръката
И тая си повярва!
08:49 19.02.2026
13 Трайков
Надежда Михайлова, Нейски????
Корман Исмаилов????
08:49 19.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 глоги
08:51 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Обективни сме
До коментар #9 от "Пловдив":Не злобари! Нито алчни за власт! Искаме България да е за народа!
Врачански пещерняк!
Днес още един от Калушевите спонсори даде фира. И той се е самоубил!
08:52 19.02.2026
18 българка1
До коментар #8 от "българка":ИСКАМЕ ПАРИ и то МНОГО ПАРИ!!!
Коментиран от #45
08:52 19.02.2026
19 Какво
08:52 19.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдаа!🤔
Костов трака!💀
Коментиран от #44
08:54 19.02.2026
23 На бас 👍
08:54 19.02.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:54 19.02.2026
25 Неизбраната от народа
08:55 19.02.2026
26 ВИК
Банката отхвърли един “спец”, а една го назначава за министър председател на РБ! За неговия кабинет българите да гледат и мислят!
08:56 19.02.2026
27 Ъъъъ
До коментар #20 от "Мнение":Твърде оптимистичен сценарий!🤥
08:57 19.02.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
дето беше шеф МВнР преди Вие да се родите‼️
Коментиран от #34, #53
08:57 19.02.2026
29 Въпрос
08:57 19.02.2026
30 Перо
До коментар #1 от "Реалист":На северномакедонците не трябва да се издават и преиздават БГ паспорти! Нито тук плащат данъци по регистриран адрес, нито се пишат българи при преброяването и обществени прояви в РСМ!
Коментиран от #33
08:57 19.02.2026
31 име
08:58 19.02.2026
32 Иди..
08:59 19.02.2026
33 Реалист
До коментар #30 от "Перо":Така е, но тя им ги ДАВА тези НЕзаслужени |Бг гражданства вече 9 години...по патриотични родбуди и КЕШ под масата, нагла крадла!
08:59 19.02.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И като на фолк концерт:
На площада ли сте вечеееее❓
Не ви виждааааам❓
Ръцете гореееее❗
"Когато ПА.... Когато ПА......
Когато ПАК Ви прецакат....
Вие Те що не ВИЕТЕ🤔‼️
09:00 19.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СОРОСОИДИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ
09:02 19.02.2026
37 БокоТъпото
като ограничих действията на Президента с Домовата книга!
09:03 19.02.2026
38 ОТНОВО НАДКА
09:04 19.02.2026
39 автор Златина Великова
Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Остани в незнайния си гроб!
Добре си ти... От там не виждаш
съдбата на достойния ни род.
Не виждаш майките,които днес не раждат.
Стариците край кофите за смет.
Бащите със джобове празни,
в ръцете с куфари и здравец за късмет.
Децата ни са вече на изчезване.
Селата мъртви. Пусти градове.
Строим хотели, паркинги, гаражи...
Край просяка минава БееМВе.
На "пътя към Европа" се продават
в ръцете с кукли малките моми.
Те детството си в сънища сънуват.
Стаена скръб в очите им гори.
Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака
мечтите си, разпънати на кръст.
09:06 19.02.2026
40 Софиянец
09:06 19.02.2026
41 Закривай
09:10 19.02.2026
42 Това е отмъщението
Грозили - вън от острова!
09:11 19.02.2026
43 ще гласувам
09:12 19.02.2026
44 не се знае колко още
До коментар #22 от "Мдаа!🤔":ще трака
няма да е дълго
иде видов ден и за него
09:16 19.02.2026
45 българка2
До коментар #18 от "българка1":ако ще и през трупове ще минаваме!
Коментиран от #47
09:17 19.02.2026
46 Българин
До коментар #1 от "Реалист":Като ви научат и чужденците що за стока сте ще си останете само с искането!!!
09:18 19.02.2026
47 Българин
До коментар #45 от "българка2":Като ви научат и чужденците що за стока сте ще си останете само с искането!!!
09:19 19.02.2026
48 ЕДГАР КЕЙСИ
09:29 19.02.2026
49 Анонимен
09:30 19.02.2026
50 Наско
09:31 19.02.2026
51 д-р иванов
09:36 19.02.2026
52 ПО вида ще я познаете.
09:39 19.02.2026
53 име
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Леля надка никога не е била шеф на МвНР, а секретарка, която са сложили за парлама, за бушон, да изпълнява чуждите нареждания.
Коментиран от #56
09:39 19.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Абе не е много ок
Мумифицирани бабиери от костово време
Пенсионирани свързочници отличници на випуска по тошово време сега върли натювци
Корумпирани трайчета с македонски корени
Гол асан и оня от джуджетата
09:43 19.02.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "име":"Хубавото Наде" става министър на външните работи 1997.г. в правителството на Иван Костов❗
А това кой какво диктува на (не)нашите министри е друга тема❗
09:49 19.02.2026
57 ГРОЗНОТО НАДЕ
Коментиран от #60
10:10 19.02.2026
58 Прави впечатление липсата на
10:40 19.02.2026
59 ШЕФА
10:42 19.02.2026
60 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #57 от "ГРОЗНОТО НАДЕ":ХУБАВОТО НАДЕ И .................... ZУРЛАТА ПИГИ .................... ФАКТ !
10:47 19.02.2026