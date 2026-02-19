Новини
Йотова подписа указ за новото служебно правителство, изборите - на 19 април

Йотова подписа указ за новото служебно правителство, изборите - на 19 април

19 Февруари, 2026 08:36

Тя ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.


  • 1 Реалист

    29 22 Отговор
    Гади ми се като я гледам тази червена крадла Йотова! Милионерка стана от комисионни под масата от раздаване на БГ гражданства на куцо и сакато под масата...македонците пропищяха от нея и таксите й. Няма наяждане комунист и коза...

    Коментиран от #30, #46

    08:40 19.02.2026

  • 2 буля йотовица

    19 16 Отговор
    пак отчете "дейност" време е за заслужена серия от екскурзии и воаяжи за посрамване на българския народ пред Света!

    08:41 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо

    27 5 Отговор
    Г-н Президент, Вие отрекохте този кабинет с половин уста, но това съвсем не е достатъчно. Защото проблемът не е дали е еднопартиен, двупартиен или коалиционен, а е в това кои са хората в него и най-вече какви политики защитават. Това е някакъв чудовищен и ретрограден неолиберален сбирщайн, какъвто българският народ не е сънувал и в най-кошмарните си сънища. В него има отявлени педофили; войнолюбци и подстрекатели към война; лица, прикривали престъпления; НПО-та; лица, твърдящи че по-добре българските пенсионери да умират без лекарства, отколкото фармацевтичните компании да се лишат от печалбите си; лични пажове на Урсула. Сигурно знаете, че в САЩ вече проводниците на Ковид мерките са окачествени като престъпници, а у нас архитектът на тези мерки и в кабинета. Най-цинично твърдят, че доходите ни били много високи и трябвало да се намалят, защото заради това имало инфлация. А всички вкупом са родоотстъпници, мразещи народът ни, езика ни, културата ни и искащи закриване на България, превръщайки ни в колония, управлявана лично от Брюксел. Война, бедност, мизерия, трета национална катастрофа – това ни чака с този кабинет. Да, вие не сте го назначили, но вашето вице го назначи. Ако не се разграничите ясно и съществено, доверието и във Вас бързо ще ерозира.

    08:45 19.02.2026

  • 5 Йотова

    35 8 Отговор
    срам е това правителство

    08:45 19.02.2026

  • 6 господин никои

    23 4 Отговор
    поредния фарс вече 89 години идват нашите спасители да управят българия но нищо само обещават вземат големите тлъсти заплати и това е не бяха един или двама а то цяла дозина обещания обещания и само товаи сега се появяват нови спасители които мислят сямо за себе си да си напълнят кемерите а народа кучета го яли това е самата деиствителност в маика българия

    08:47 19.02.2026

  • 7 Тежко ми е на душата

    21 8 Отговор
    Днеска че обесат Васил ЛЕВ-ски, който вече че се нарича Васил ЕВРО-то. Много ми е тъжно.

    08:47 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пловдив

    11 33 Отговор
    Успех на новото правителство, напук на всички хейтъри и злобари!

    Коментиран от #17

    08:48 19.02.2026

  • 10 иван костов

    22 14 Отговор
    Йотова разписа загубата си на предстоящите президентски избори!😂😂😂

    08:48 19.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    22 9 Отговор
    Кабинет на ГЕРБ,ДПС и група педофили.

    08:49 19.02.2026

  • 12 Да и изсъхне ръката

    17 15 Отговор
    Подписа договорката си с Борисов! Пеевски! Всилев и други дребни душици, да я подкрепят на изборите за президент!
    И тая си повярва!

    08:49 19.02.2026

  • 13 Трайков

    19 3 Отговор
    "подарява" 33% държавен дял на бившите си работодатели, в качеството си на министър. Ако това не е конфликт на интереси, не знам кое е? Намалява процентът на Концесии злато и сваля контрол концесии, анекс 4, подписан от Трайков. 2011 Трайков осуетява разширението на Чирен.
    Надежда Михайлова, Нейски????
    Корман Исмаилов????

    08:49 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 глоги

    4 6 Отговор
    ПрезидентКАТА Илияна Йотова Е подписаЛА указА за назначаване на служебно правителство....

    08:51 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Обективни сме

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пловдив":

    Не злобари! Нито алчни за власт! Искаме България да е за народа!
    Врачански пещерняк!
    Днес още един от Калушевите спонсори даде фира. И той се е самоубил!

    08:52 19.02.2026

  • 18 българка1

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "българка":

    ИСКАМЕ ПАРИ и то МНОГО ПАРИ!!!

    Коментиран от #45

    08:52 19.02.2026

  • 19 Какво

    23 1 Отговор
    ново правителство, бе. Мухлясали скелети ще оправят територията.

    08:52 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдаа!🤔

    21 1 Отговор
    От гробището на политическите мъртъвци, се чува весело потракване с кости!💀☠️
    Костов трака!💀

    Коментиран от #44

    08:54 19.02.2026

  • 23 На бас 👍

    5 7 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Всичкия този шум както винаги ще е напразен 😆

    08:54 19.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    бАр-дакът нов, ама Q-рвите старите❗

    08:54 19.02.2026

  • 25 Неизбраната от народа

    24 2 Отговор
    Противна лицемерна сороско-масонска слугиня, цял живот се вре в политиката за пари. Само количката на внучето й струваше 6000 лв., докато хората работят по 10 часа за минимални заплати . Синчето и снахата ги уредилаза два живота напред чрез мръсните си и олигархически връзки.

    08:55 19.02.2026

  • 26 ВИК

    11 1 Отговор
    Право на автора под номер 4!
    Банката отхвърли един “спец”, а една го назначава за министър председател на РБ! За неговия кабинет българите да гледат и мислят!

    08:56 19.02.2026

  • 27 Ъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Твърде оптимистичен сценарий!🤥

    08:57 19.02.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    ДженЗи-тата (00) WC , да Ви е честита леля Ви Надка,
    дето беше шеф МВнР преди Вие да се родите‼️

    Коментиран от #34, #53

    08:57 19.02.2026

  • 29 Въпрос

    10 6 Отговор
    Кога ще е разпитът на Сламен Желязков по настояване на банковия съюз за насилствено склоняване за прехвърляне на търговски активи на бившата му актриса? НАП ще се настани във водопадника и ще си го национализира за офис сграда

    08:57 19.02.2026

  • 30 Перо

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    На северномакедонците не трябва да се издават и преиздават БГ паспорти! Нито тук плащат данъци по регистриран адрес, нито се пишат българи при преброяването и обществени прояви в РСМ!

    Коментиран от #33

    08:57 19.02.2026

  • 31 име

    14 1 Отговор
    Правителството е на Гюров, умишлено Йотова не е хравила промени за да не може да бъде обвинена в намеса. Да видим как ще разкрият(най-вече потулят) случая Петрохан и колко честни избори ще организират. Интересно как Радев, боко, шишо или някой друг ще са виновни на жълтопаветниците за кафявото по гащите им.

    08:58 19.02.2026

  • 32 Иди..

    9 3 Отговор
    отова, какви са тия служебни министри сорос-слугинаж, войнолюбци дето си назначила?!

    08:59 19.02.2026

  • 33 Реалист

    11 6 Отговор

    До коментар #30 от "Перо":

    Така е, но тя им ги ДАВА тези НЕзаслужени |Бг гражданства вече 9 години...по патриотични родбуди и КЕШ под масата, нагла крадла!

    08:59 19.02.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И като на фолк концерт:
    На площада ли сте вечеееее❓
    Не ви виждааааам❓
    Ръцете гореееее❗
    "Когато ПА.... Когато ПА......
    Когато ПАК Ви прецакат....
    Вие Те що не ВИЕТЕ🤔‼️

    09:00 19.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СОРОСОИДИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ

    8 2 Отговор
    Съешавайте се!

    09:02 19.02.2026

  • 37 БокоТъпото

    9 5 Отговор
    Този път сам си го вкарах с Двеста,
    като ограничих действията на Президента с Домовата книга!

    09:03 19.02.2026

  • 38 ОТНОВО НАДКА

    7 3 Отговор
    Пазете паркинга на НСО. Надето да не гепи и него.

    09:04 19.02.2026

  • 39 автор Златина Великова

    11 2 Отговор
    Писмо до Левски
    Спи, Дяконе! Не се събуждай!
    Остани в незнайния си гроб!
    Добре си ти... От там не виждаш
    съдбата на достойния ни род.
    Не виждаш майките,които днес не раждат.
    Стариците край кофите за смет.
    Бащите със джобове празни,
    в ръцете с куфари и здравец за късмет.
    Децата ни са вече на изчезване.
    Селата мъртви. Пусти градове.
    Строим хотели, паркинги, гаражи...
    Край просяка минава БееМВе.
    На "пътя към Европа" се продават
    в ръцете с кукли малките моми.
    Те детството си в сънища сънуват.
    Стаена скръб в очите им гори.
    Спи, Дяконе! Не се събуждай!
    Добре си там под тази черна пръст.
    Завиждам ти за туй, че не дочака
    мечтите си, разпънати на кръст.

    09:06 19.02.2026

  • 40 Софиянец

    13 2 Отговор
    Страхотно! Два месеца педофили ще управляват България! Какъв позор!

    09:06 19.02.2026

  • 41 Закривай

    10 2 Отговор
    Три месеца ни управляват най-големите досега престъпници в оставка. Още два месеца ще търпим някакви стари престъпници да си играят на правителство докато пак си нагласят фалшивите избори. Все по-нагли стават овластените престъпни боклуци!

    09:10 19.02.2026

  • 42 Това е отмъщението

    6 0 Отговор
    На Йотич, че е в списъка на ЕБщайн!
    Грозили - вън от острова!

    09:11 19.02.2026

  • 43 ще гласувам

    4 7 Отговор
    за Радостин и партия МЕЧ!

    09:12 19.02.2026

  • 44 не се знае колко още

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа!🤔":

    ще трака
    няма да е дълго
    иде видов ден и за него

    09:16 19.02.2026

  • 45 българка2

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "българка1":

    ако ще и през трупове ще минаваме!

    Коментиран от #47

    09:17 19.02.2026

  • 46 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Като ви научат и чужденците що за стока сте ще си останете само с искането!!!

    09:18 19.02.2026

  • 47 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "българка2":

    Като ви научат и чужденците що за стока сте ще си останете само с искането!!!

    09:19 19.02.2026

  • 48 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    ПИГИ ПИЯНИЦАТА Е РАДОСТНА НА ...................... СГЛОБКАТА МЕЖДУ "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" и ФАШИСТИТЕ НА ЧОРАПА ..................... ФАКТ !

    09:29 19.02.2026

  • 49 Анонимен

    6 0 Отговор
    Правителството на петроханците

    09:30 19.02.2026

  • 50 Наско

    4 3 Отговор
    Йотова подписа Указ за поредното убийство на държавата България и унищожаването на народа и!

    09:31 19.02.2026

  • 51 д-р иванов

    3 0 Отговор
    добрия доктор лекува причината за заболяването,а не последствията,сега след 36г ялова демокрация,направена по съветски модел къде мислите е причината за зоболяването?

    09:36 19.02.2026

  • 52 ПО вида ще я познаете.

    5 0 Отговор
    Амнистии на бандити а не на Иванчева още тогава тази чарпанска крава ми стана ясна.

    09:39 19.02.2026

  • 53 име

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Леля надка никога не е била шеф на МвНР, а секретарка, която са сложили за парлама, за бушон, да изпълнява чуждите нареждания.

    Коментиран от #56

    09:39 19.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Абе не е много ок

    5 0 Отговор
    Че се намърдаха петрохански хижари
    Мумифицирани бабиери от костово време
    Пенсионирани свързочници отличници на випуска по тошово време сега върли натювци
    Корумпирани трайчета с македонски корени
    Гол асан и оня от джуджетата

    09:43 19.02.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "име":

    "Хубавото Наде" става министър на външните работи 1997.г. в правителството на Иван Костов❗
    А това кой какво диктува на (не)нашите министри е друга тема❗

    09:49 19.02.2026

  • 57 ГРОЗНОТО НАДЕ

    2 2 Отговор
    ПАК ЦЪФНА .ОТВРЪТ. БЕЗБРОЙ ПОДЛОГИ.

    Коментиран от #60

    10:10 19.02.2026

  • 58 Прави впечатление липсата на

    1 0 Отговор
    коментар и реакция относно новата сглобка от Възраждане.

    10:40 19.02.2026

  • 59 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Йотова е нац.предателка и подлога на НПО Сор.... и ако се кандидатира за Президент никога хората няма да гласуват за нея. Толкова е т.па че направо сама се закопа !

    10:42 19.02.2026

  • 60 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "ГРОЗНОТО НАДЕ":

    ХУБАВОТО НАДЕ И .................... ZУРЛАТА ПИГИ .................... ФАКТ !

    10:47 19.02.2026

