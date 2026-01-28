Композиторът Митко Щерев навършва 80 г. днес

Днес, 28 януари, големият български композитор, аранжор и пианист Митко Генчев Щерев чества своя 80-ти рожден ден — празник за всички почитатели на българската поп и филмова музика.

Роден на 28 януари 1946 г. в Ямбол, Щерев се утвърждава като едно от най-ярките имена в музикалната история на България с изключително разнообразно творчество и огромно влияние върху поколения изпълнители и публика.

Музикалният път на Щерев започва още в детството — първо като ученик по акордеон и по-късно със специализация по фагот и пиано в Пловдив.

През 1974 г. той основава легендарната рок група „Диана Експрес“, която остава в сърцата на публиката с хитове като „Северина“, „Душа“ и „Наследство“.

Като композитор Щерев си сътрудничи с едни от най-големите имена в българската музика — включително Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Маргарита Хранова и Мими Иванова — и създава множество вечни мелодии, които остават част от културния ни код.

Освен в популярната музика, Щерев се проявява като автор на филмова музика за над 30 продукции, сред които „Осъдени души“, „Адаптация“, „Комбина“ и „Дубльорът“.

За приноса си в киномузиката той е удостоен със званието „Филмов композитор на столетието“ от Съюза на филмовите дейци в България — признание, което подчертава огромния му принос към националното изкуство.

Митко Щерев не само е автор на шлагери и филмова музика, но и двигател на музикалната сцена през последните пет десетилетия. Неговите песни са издавани не само в България, но и в много страни по света, а творбите му продължават да вдъхновяват нови поколения музиканти.