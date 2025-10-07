Есенното издание на SoFest превръща City Stage в сцена за музика и театър

От 13-ти до 16-ти ноември фестивалът ще превърне City Stage в арена на изкуствата. Есенното издание на SoFest обещава незабравими изживявания с три концерта и едно театрално представление.

SoFest Autumn стартира с проекта на плевенска филхармония „ABBA Symphonie“, в който участват фантастичните Милица Гладнишка и Люси Дяковака. На 15-ти ноември сцената ще бъде превзета от фънк експлозията – „Cinga Manga Funk“ , а кулминацията ще настъпи на 16-ти с големия финален концерт на „ФОНДАЦИЯТА и младите гласове на България“.

В рамките на фестивала, на 14-ти, петък, публиката ще има възможност да се наслади и на театралното представление „За Любовта... мъжката версия", което ще добави артистичен заряд и много хумор към културната програма.

„За нас е удовлоствие вече 8 години да създаваме уникално по рода си събитие, където различните изкуства се срещат и допълват. И в 14-то издание на SoFest, фестивалната ни програма ще събере публиката около живото изкуство. Вярваме, че съчетавайки магията на музиката и театъра в четири поредни вечери ще дарим на феновете поредното незабравимо преживяване.", споделя организаторът.

Билети за SoFest може да намерите на https://sofest.art/tickets/ в мрежата на Ивентим, в ГрабоБГ и в КупиБилетиБГ с актуални промоционални предложения.

SoFest 2025 преминава с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Министерството на културата и на Столична община в раздел „Значими събития“ 2025.

За повече информация може да посетите сайта на SoFest - https://sofest.art/program-bg/, страницата на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и в инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

Линк към билети: https://sofest.art/tickets/ или https://www.eventim.bg/bg/bileti/sofest-2025-58/promo.html