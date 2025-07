Днес започва фестивалът A to JazZ

Днес - 3 юли в "Южен парк" започва 14-ото изданиеA to JazZ – фестивалът, който съчетава музика, култура и общност в едно запомнящо се преживяване. Той ще продължи до 6 юли - неделя. A to JazZ отново ще превърне Южния парк в жива сцена под открито небе, където ще се срещнат едни от най-ярките имена на съвременния джаз, ще бъдат представени премиерно нови албуми, и ще изгряват млади таланти.

A to JazZ се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.

През годините A to JazZ се утвърждава като едно от най-обичаните и значими събития в културния живот на София с над 50 000 души публика. Успехът му се дължи не само на мащаба и високото качество на програмата, но и на мисията да популяризира джаза и импровизационната музика сред младите хора, да насърчава устойчиво и отговорно поведение и да развива съвременна фестивална култура в България.

Събитието ще предложи четири дни богата и жанрово разнообразна програма с 12 международни групи от тазгодишната World Music Showcase селекция и три фестивални вечери с артисти от световна класа. Водещите имена на голямата сцена тази година са соул-фънк сензацията Kennedy Administration, виртуозният тромпетист и носител на Grammy Keyon Harrold и френско-карибската нео-соул звезда Adi Oasis.

Началото на фестивала на 3 юли ще бъде дадено с пъстър и енергичен ден, посветен на международната World Music Showcase програма – утвърдена част от формата, която представя групи от различни краища на света, работещи в пресечната точка на уърлд, етно и съвременна музика. Това е най-многообразният ден в програмата, който всяка година отваря сцената за нови открития и културен диалог.

На 4 юли на голямата сцена излиза Kennedy Administration – нюйоркска формация, известна със своето енергично, стилово пъстро звучене, в което се преплитат соул, фънк, джаз и поп. Вокалистката Kennedy впечатлява с глас, напомнящ на Chaka Khan и Whitney Houston, а зад клавишите стои талантливият пианист и продуцент Ondre J. Със силни клубни участия и фестивални турнета в САЩ и Европа, групата бързо се утвърждава като една от най-вълнуващите формации на съвременната соул и джаз сцена.

На 5 юли централно място в програмата заема Keyon Harrold – един от най-ярките джаз тромпетисти на съвремието. Носител на Grammy, Harrold е известен с работата си с Jay-Z, Beyoncé, Erykah Badu, D’Angelo и Gregory Porter и е автор на музиката към биографичния филм Miles Ahead за Майлс Дейвис. Признат за един от най-иновативните артисти в съвременния джаз, той е създател на уникално звучене, в което джазът среща хип-хоп, фънк, рок и социално ангажирани послания.

На 6 юли фестивалът се закрива с шармантната Adi Oasis – певица, басист и продуцент с характерен нео-соул почерк и ефектна визия. Родена във Франция, с карибски корени, и базирана в Ню Йорк, тя впечатлява с кадифен тембър и сценично присъствие, което събира в едно енергията на Prince и Alicia Keys. С участия на фестивали като SXSW и Montreux Jazz Festival и колаборации с артисти като Anderson.Paak, Kimbra, Lianne La Havas и Masego, Adi се превръща в силно разпознаваем глас на новото поколение с милиони слушатели и последователи.

Международното участие включва още триото Emile Londonien от Франция – свежа и актуална вълна в nu-jazz жанра, ROSEYE от Нидерландия – с нежен, но съвременен соул и джаз подход, както и Jet Vesper и Gilipojazz от Испания – два вълнуващи проекта, които са плод на партньорството между A to JazZ и MadCool Festival, както и платформата The Spanish Wave, целяща да представи новите гласове на испанската сцена пред международна публика.

Програмата традиционно представя силна селекция артисти от България с най-новите им продукции. Сред тях са младите музиканти от Uke Duo, които ще представят дебютния си авторски албум "Виж" в стил боса нова, китаристът Ангел Демирев, добре познат с характерното си звучене, вдъхновено от фюжън, фънк и етно, и талантливият тромбонист Иван Мелин със своя квинтет и дебютен албум The Beginning of Authenticity. Ще се включи и легендарната джаз формация Zone C с техния нов албум Quantum Integrity с неиздавани до момента композиции на покойния създател на групата Васил Пармаков, чието наследство те популяризират и до днес. На сцената ще излезе и изгряващият млад тромпетист Алекс Витков – VI:TKOV, който дебютира с Once Upon a Jazz и се утвърждава на родната джаз сцена.