Софийската филхармония се завръща на престижната сцена на Берлинската филахрмония

Софийската филхармония се завръща на престижната сцена на Берлинската филахрмония

9 Февруари, 2026 18:30 415 0

На 26 април Софийската филхармония се завръща на една от най-престижните концертни сцени в Европа – сцената на Берлинската филхармония с програма, която представя най-доброто от европейската музикална традиция

Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 26 април Софийската филхармония се завръща на една от най-престижните концертни сцени в Европа – сцената на Берлинската филхармония с програма, която представя най-доброто от европейската музикална традиция. Гостуването е по покана на една от най-значимите импресарски къщи в Европа.

Под палката на Найден Тодоров националният оркестър ще представи музика, в която различни изразни средства се пресичат естествено: френската изтънченост на Камий Сен-Санс, романтичния свят на Роберт Шуман и симфоничната широта на Антонин Дворжак.

Завръщането на Софийската филхармония в Берлин е и символичен жест — стъпка към утвърждаване на оркестъра като активен участник в международния културен обмен. Визитата се осъществява със съдействието на Българския културен институт в Берлин, чиято роля подчертава значението на културната дипломация като пространство за дългосрочни партньорства.

С маестро Найден Тодоров оркестърът следва последователна линия: да създава програми, които не просто представят произведения, а изграждат контекст — музиката като мост между традиция и съвременност, между национална идентичност и споделено европейско бъдеще.

Гастролът е част от стратегията на директора на Софийската филхармония за утвърждаване на оркестъра като постоянно присъствие в програмите на най-престижните световни сцени.

Софийската филхармония
Найден Тодоров — диригент
Шери Це — цигулка
Соджунг Парк — пиано

Програма:
Камий Сен-Санс — Интродукция и рондо капричиозо за цигулка и оркестър, оп. 28
Робърт Шуман — Концерт за пиано и оркестър в ла минор, оп. 54
Антонин Дворжак — Симфония № 8 в сол мажор, оп. 88


Германия
