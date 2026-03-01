Новини
Манчестър Юнайтед с обрат срещу Кристъл Палас, продължава устрема към челната тройка във Висшата лига

1 Март, 2026 22:23 393 0

Бенджамин Шешко реализира победното попадение

Манчестър Юнайтед с обрат срещу Кристъл Палас, продължава устрема към челната тройка във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед демонстрира характер и воля за победа, след като обърна Кристъл Палас с 2:1 на "Олд Трафорд" в двубой от 28-ия кръг на английската Висша лига. С този успех "червените дяволи" затвърдиха амбициите си за място в Топ 3, изравнявайки по точки четвъртия Астън Вила и продължавайки ожесточената битка за челните позиции.

Срещата започна шокиращо за домакините – още в 4-ата минута френският защитник Максонс Лакроа изведе лондончани напред след прецизно подаване от Бренън Джонсън.

Ключовият момент настъпи в 56-ата минута, когато Лакроа, от герой се превърна в антигерой – получи директен червен картон за нарушение в наказателното поле. От отсъдената дузпа капитанът на Юнайтед Бруно Фернандеш не трепна и възстанови равенството, вдъхвайки нов живот на "червените дяволи".

Само девет минути по-късно, в 65-ата, Бенджамин Шешко се възползва от отлична асистенция на Фернандеш и реализира победния гол, с който Манчестър Юнайтед оформи крайното 2:1.

Така "червените дяволи" записаха втори пореден успех и вече има 14 победи през сезона. За Кристъл Палас това бе 11-о поражение, което ги изпрати на 14-ата позиция в класирането.


