Новини
Култура »
Radiohead се завръщат на сцената след седем години

Radiohead се завръщат на сцената след седем години

4 Септември, 2025 05:56, обновена 4 Септември, 2025 05:59 463 0

  • radiohead-
  • концерти-
  • турне-
  • сцена-
  • музика

Британската група ще изнесе концерти в края на 2025-та

Radiohead се завръщат на сцената след седем години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската рок група Radiohead ще изнесе първите си концерти от седем години в края на годината. Според съобщение на уебсайта на групата, първите изпълнения ще се проведат в Movistar Arena с 15 000 места в Мадрид от 4 до 8 ноември.

След това групата ще изнесе и четири концерта в Болоня (Unipol Arena), Лондон (The O2) и Копенхаген (Royal Arena). Последната серия от изпълнения ще се проведе в Берлин от 8 до 12 декември в Uber Arena с 17 000 места.

Последните концерти на Radiohead до момента бяха през 2018 г. като част от турнето след деветия им албум „A Moon Shaped Pool“. След това всички членове на групата се насочиха към солови кариери. По същото време вокалистът Том Йорк и китаристът Джони Грийнууд сформират и нова група, The Smile, която е издала три албума от 2022 г. насам.

Групата Radiohead е основана през 1985 г. от ученици от престижното частно училище Abingdon в английското графство Оксфордшир - Том Йорк, братята Джони и Колин Грийнууд, Ед О'Брайън и Фил Селуей. Стилът на групата традиционно се определя като алтернативен рок, въпреки че на различни етапи звученето ѝ варира от бритпоп до арт рок и електронна музика.

Албумите на Radiohead са продадени в общо над 30 милиона копия, като най-известните от тях са The Bends, OK Computer и Kid A, издадени между 1995 и 2000 г. През 2005 г. американското списание Rolling Stone поставя групата на 73-то място в списъка си с най-великите музиканти в историята. Radiohead са печелили престижната награда „Грами“ за най-добър алтернативен албум три пъти.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ