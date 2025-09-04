Radiohead се завръщат на сцената след седем години

Британската рок група Radiohead ще изнесе първите си концерти от седем години в края на годината. Според съобщение на уебсайта на групата, първите изпълнения ще се проведат в Movistar Arena с 15 000 места в Мадрид от 4 до 8 ноември.

След това групата ще изнесе и четири концерта в Болоня (Unipol Arena), Лондон (The O2) и Копенхаген (Royal Arena). Последната серия от изпълнения ще се проведе в Берлин от 8 до 12 декември в Uber Arena с 17 000 места.

Последните концерти на Radiohead до момента бяха през 2018 г. като част от турнето след деветия им албум „A Moon Shaped Pool“. След това всички членове на групата се насочиха към солови кариери. По същото време вокалистът Том Йорк и китаристът Джони Грийнууд сформират и нова група, The Smile, която е издала три албума от 2022 г. насам.

Групата Radiohead е основана през 1985 г. от ученици от престижното частно училище Abingdon в английското графство Оксфордшир - Том Йорк, братята Джони и Колин Грийнууд, Ед О'Брайън и Фил Селуей. Стилът на групата традиционно се определя като алтернативен рок, въпреки че на различни етапи звученето ѝ варира от бритпоп до арт рок и електронна музика.

Албумите на Radiohead са продадени в общо над 30 милиона копия, като най-известните от тях са The Bends, OK Computer и Kid A, издадени между 1995 и 2000 г. През 2005 г. американското списание Rolling Stone поставя групата на 73-то място в списъка си с най-великите музиканти в историята. Radiohead са печелили престижната награда „Грами“ за най-добър алтернативен албум три пъти.