Триумфален старт за новия наставник на Торино: Лацио повален с 2:0 на "Олимпико"

Торино категорично надделя над Лацио с 2:0 в сблъсък от 27-ия кръг на Серия "А", изигран на стадион "Олимпико".

Двубоят се превърна в истински празник за гостите, които под ръководството на новия си треньор Роберто Д’Аверса записаха мечтан дебют. Още в 21-ата минута Джовани Симеоне откри резултата, възползвайки се от отлична възможност и изпращайки топката в мрежата на "орлите".

След почивката, в 53-ата минута, Дуван Сапата удвои преднината на Торино, с което на практика сложи точка на спора и подпечата трите точки за своя тим.

С този успех Торино се изкачи на 14-о място във временното класиране с актив от 30 точки, докато Лацио остава на 10-а позиция с 34 пункта.