Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Триумфален старт за новия наставник на Торино: Лацио повален с 2:0 на "Олимпико"

Триумфален старт за новия наставник на Торино: Лацио повален с 2:0 на "Олимпико"

1 Март, 2026 22:43 369 0

  • торино-
  • лацио-
  • серия а-
  • роберто д’аверса-
  • футбол-
  • италия-
  • резултати-
  • спортни новини

"Биковете" вече заемат 14-о място в класирането

Триумфален старт за новия наставник на Торино: Лацио повален с 2:0 на "Олимпико" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Торино категорично надделя над Лацио с 2:0 в сблъсък от 27-ия кръг на Серия "А", изигран на стадион "Олимпико".

Двубоят се превърна в истински празник за гостите, които под ръководството на новия си треньор Роберто Д’Аверса записаха мечтан дебют. Още в 21-ата минута Джовани Симеоне откри резултата, възползвайки се от отлична възможност и изпращайки топката в мрежата на "орлите".

След почивката, в 53-ата минута, Дуван Сапата удвои преднината на Торино, с което на практика сложи точка на спора и подпечата трите точки за своя тим.

С този успех Торино се изкачи на 14-о място във временното класиране с актив от 30 точки, докато Лацио остава на 10-а позиция с 34 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове