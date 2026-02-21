Новини
"Made in EU" на Стефан Командарев впечатли немската критика след премиерата на "Берлинале"

21 Февруари, 2026 12:47 704 2

Филмът на режисьора Стефан Командарев ще започне да се излъчва в кината в Германия

"Made in EU" на Стефан Командарев впечатли немската критика след премиерата на "Берлинале" - 1
Снимки: 8pm
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След световната премиера на Фестивала във Венеция (Италия) и многобройните награди на фестивали по света, “Made in EU” излезе в кинодистрибуция по кината в Германия. Филмът на режисьора Стефан Командарев бързо успя да впечатли немската критика, която отличи високите му качества и играта на Гергана Плетньова. На берлинската премиера по време на фестивала „Берлинале“ присъства българският посланик Н.Пр. Григор Порожанов.

Отзивите в досега излезлите седемнайсет немски ревюта са изключително позитивни. Ето част от тях:

  • „С „Произведено в ЕС“ Командарев отправя горчива критика към капитализма и социалната действителност, която напомня филмите на Кен Лоуч.“— IndieKino
  • „Made in EU“ е носен от изключителната Гергана Плетньова, чието сдържано изпълнение остава дълго в паметта“ — epd Film
  • „По болезнен начин филмът разкрива социалните и икономическите разделения в ЕС (….) Урок за тъмните страни на капитализма и човешката природа.“ — CINEMA
  • „Трогателна социална драма, която не само разкрива несигурните условия на труд в някои части на ЕС, но и увлича с живия и поетичен разказ. Нищо във филма не звучи поучително или изкуствено; неговата сила идва изцяло от сюжета и актьорските изпълнения. Заслужава да се гледа.“ KNA
  • „Сдържаното и деликатно изпълнение на главната актриса Гергана Плетньова придава на социалната драма дълбока трагичност.“ Radioeins, Knut Elstermann
  • „Минималистичната игра и докосващата откровеност на Гергана Плетньова провокират емпатия, без филмът да се превръща в драма за жертвата или отмъщението; напротив, той съхранява достойнството на героинята, която е едновременно страдаща и устойчива. Режисьорът Стефан Командарев следва внимателно своята тиха героиня.“ — film-rezensionen.de
  • „Българската актриса Гергана Плетньова изнася целия филм на раменете си като въздейства със своето сдържано и автентично изпълнение. Впечатляващо е как операторът Веселин Христов успява да открие толкова красиви и силни образи в негостоприемната среда.“ - nochnfilm.de
  • “Емоционално разтърсващ” - EMMA
  • „Made in EU“ е изписано на етикетите, сякаш е знак за качество. Командарев пита тихо, но безмилостно: Качество за кого? Сигурност за кого? Солидарност за кого? (…) В края на краищата не остава утеха, а яснота. И може би това е повече, отколкото може да се изисква от един филм.“ — artechock
  • „Едно произведение, което показва реалността, която се крие зад шевовете на етикета за качество „Made in EU“ — Filmdienst

“Тези оценки на немската критика ни радват изключително. Филмът е съвместна продукция с Германия, това е прекрасен щрих към партньорството ни с дългогодишните ни копродуценти 42film. Както и заявка за добър германски боксофис за дистрибуторите ни JIP Film und Verleih, които разпространяват по немските кина втори наш пореден филм. След Германия лентата излиза след 3 седмици в киносалоните в Чехия“ споделя Стефан Командарев.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.


  • 1 НАЙ-ВАЖНО Е

    0 0 Отговор
    Да имаш шалче.

    12:58 21.02.2026

  • 2 Госあ

    1 4 Отговор
    В нашите кина, кога ?

    12:59 21.02.2026