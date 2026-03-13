Тържествен финал на националното турне „Свободен, по-свободен, Димитър“ в Куклен

С вълнуваща среща между артисти и публика в град Куклен завърши националното турне на проекта „Свободен, по-свободен, Димитър“ – събитие, което в продължение на месеци събираше хората около живата култура, паметта и вдъхновяващия дух на актьора, режисьора и педагога Димитър Еленов.

Финалната вечер се превърна в празник за културата и духовността на местната общност. Сърдечно домакинство и специално отношение към събитието показа кметът на община Куклен Мария Белчева, която приветства екипа и публиката и подчерта значението на подобни инициативи за културния живот на малките населени места.

Сцената събра изключителни артисти – голямата българска актриса Светлана Янчева , актьор Антъни Пенев, който набира все по-голяма популярност сред телевизионната публика с участието си в сериала „Вяра, Надежда и Любов“, младата София Теодор- водеща в БНР и режисьора Розита Еленова. Присъствието им превърна вечерта в специална среща между поколенията в българското актьорско изкуство.

Публиката в Куклен имаше възможност да гледа документалния филм „Свободен, по-свободен, Димитър“, създаден в копродукция с БНТ, който разказва за свободния дух и творческия път на Димитър Еленов – личност, оставила следа в българския театър и култура. След прожекцията артистите представиха книгата със спомени, което придаде на вечерта силно емоционален заряд.

Срещата продължи в неформална атмосфера, в която зрителите имаха възможност лично да разговарят с артистите, да споделят впечатления и да задават въпроси. Именно тези непосредствени срещи между творци и публика са в основата на мисията на проекта – да върне живия разговор и културния диалог в общностите.

Националното турне имаше за цел да направи културата по-достъпна и да насочи вниманието към малките населени места, където читалищата продължават да бъдат важни духовни центрове. В духа на мисията на Димитър Еленов за съживяване на културния живот извън големите градове, проектът успя да събере хората около ценностите на изкуството, паметта и свободната мисъл.

Финалът в Куклен се превърна в достойно и емоционално заключение на едно пътуване из страната – пътуване, което доказа, че когато културата стигне до хората, тя създава истински общности и оставя трайни следи.

Проектът „Свободен, по-свободен, Димитър“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедурата „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на културните и творческите индустрии“.