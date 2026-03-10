Новини
Гилдията на сценаристите награди „Грешници" и „Битка след битка" преди "Оскар"-ите

10 Март, 2026 15:31 431 2

  • битка след битка-
  • грешници-
  • филми-
  • гилдия на сценаристите-
  • оскари-
  • награди

Двата филма са основните претенденти за наградите на Филмовата академия

Гилдията на сценаристите награди „Грешници" и „Битка след битка" преди "Оскар"-ите - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмите „Грешници" и „Битка след битка", които изпъкват през настоящия награден сезон като основни претенденти на предстоящите "Оскар"-и, спечелиха водещите награди на американската Гилдия на продуцентите, пише "Варайъти".

Хорърът „Грешници" на режисьора Райън Куглър, който е с рекордните 16 номинации за наградите на Академията за кинематографично изкуство и наука, беше отличен за най-добър оригинален сценарий.

Филмът „Битка след битка" на Пол Томас Андерсън получи приза за най-добър адаптиран сценарий.

Сред телевизионните сериали „Спешни случаи в Питсбърг" спечели отличията за най-добра драма и най-добра нова поредица. Отличието за най-добра комедия беше присъдено на сериала „Студиото".

Въпреки че обикновено наградите на Гилдията на продуцентите се раздават на две церемонии едновременно - една в Ню Йорк и друга в Лос Анджелис, западният клон на професионалната организация отмени годишното си шоу по-рано този месец, тъй като служителите му продължават да стачкуват.

На церемонията в Ню Йорк почетна награда получи телевизионният водещ Стивън Колбер.

Водещ на наградното шоу беше комикът Рой Ууд-младши.

Наградите „Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март. Водещ на церемонията в театър „Долби" в Лос Анджелис за втора поредна година ще бъде Конан О' Брайън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор
    Битка след битка е най гнусния долнопробен и лош филм за Леонардо ди Каприо ..това е падение за най великия актьор за всички времена.....терористичната организация Антифа го спонсорира за този филм и Лео си заби нож в гърлото ..позор срам унижение и падение... Най долнопробния филм за всички времена е битка след битка..ПОЗОР

    Коментиран от #2

    16:11 10.03.2026

  • 2 От.вратен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Филмът е слаб, играта също, но ти си позор за всеки родил и живял в тракийските земи. Покрил си с един парцал, другото е жалка пропаганда.

    16:24 10.03.2026