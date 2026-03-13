Какво е общото между Кайл Истууд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев, Свилен Ноев и…?

На все по-голям интерес се радва чаканото, с огромно нетърпение пролетно издание на SoFest. За пореден път на фестивалната сцената ще се качат невероятни изпълнители, от различни сфери на изкуството. И не, изброените в заглавието имена не са единствените, които ще представят премиерни проекти.

За първи път в източна Европа и Балканите гостува световно известният басист и композитор Кайл Истууд, с последното си творение "Eastwood by Eastwood”. Когато фамилията ти е Истууд и баща ти се казва Клинт, сигурно е трудно да се измъкнеш от сянката му. Но Кайл Истууд никога не е крил, че е син на една от най-великите филмови икони в света и колко важно е влиянието му върху собствената му кариера. "Eastwood by Eastwood” е израз на тясната връзка между две форми на изкуство и двама творци, които освен семейни връзки споделят една и съща страст към киното и музиката.

Независимо дали сте почитател на филмите на Клинт Истууд и техните саундтраци или на суинга и джаза това е събитие, което не бива да пропускате. Концертът „Eastwood by Eastwood“ е на 8-ти май, в столичния клуб Joy Station.

Запазете и вечерите от 14-ти до 17-май, когато в City Stage ще преживеете емоции, които не сте изпитвали до този момент.

SoFest 2026 ще представи артисти, чието творчество надскача музикалната си стойност и става световен феномен - Теодосий Спасов и Мирослав Тадич.

След 10 години, обичаният босненски китарист Мирослав Тадич отново ще е на българска сцена заедно с великолепната американска композиторка и виолистка Ивет Холцварт. Премиерният проект на Маестро Теодосий Спасов и “BalkanAmericana” е среща между музиката на култури, които първоначално изглеждат доста далечни. За първи път публиката ще чуе невероятно съчетание от различни стилове включително барок, европейска и северноиндийска класическа музика, фламенко, източноевропейски фолклорни традиции, блус, джаз и рок. Виртуозните изпълнители ще ви отведат от Шар планина до Ню Орлиънс, от Калифорния до далматинското крайбрежие, но не само, пътешествието продължава...

Още една дългоочаквана среща ще се състои на пролетното издание на фестивала. Заедно, на една сцена, след 20 години ще са изявени автори от различни държави, но с обща страст. “Hadzimanov&Zahariev Quartet” е продължение на колаборация, която започва преди две десетилетия когато Росен Захариев записва в третия албум на “Васил Хаджиманов Бенд”. Квартетът е съставен от доказалите се музиканти - Васил Хаджиманов - клавири, Росен Захариев - тромпет и перкусии, Борис Петров - ударни и Мирослав Товирац - бас. Авторските им композиции ще провокират с завладяващи импровизации изследвайки пространството на звука и тишината.

Възпламеняваща и нежна, но и с много смях и вълнение ще е и останалата част от същата вечер. Преди вдъхновяващите импровизации на “Hadzimanov&Zahariev Quartet” ще се докоснете до още музика, изпълнена на живо от доказалите се композитори - Милен Кукошаров и Наско Попов. Техният акомпанимент ще е под текстовете на великолепната Яна Борисова, в спектакъла “За Любовта…Най-смешната нощ”. Красиво поднесените слова ще изрекат четирима от най-популярните български актьори - Милица Гладнишка, Христо Пъдев, Силвия Петкова и Петър Дочев.

Това ще е нощ изпълнена с много музика и Любов във всичките ѝ проявления.

Само на SoFest ще имате честта да отпразнувате юбилеят на моноспектакъл, чийто автор и изпълнител е феномен в българския театрален живот. Безподобният майстор на вътрешния диалог Мариус Куркински ще отбележи 10 годишнината на „Черното пиле”. Разказите на Хайтов, включени в драматургията и героите представени чрез невероятните превъплъщения на неповторимия актьор ще разкрият непознати аспекти на българската душа и ще събудят неподозирано вълнение.

10 години „Черното пиле“. Отдайте се на едно обогатяващо преживяване.

На фестивалната сцена ви очаква още една провокация на сетивата. Провокация сладка като “Шоколад”. Сетихте се, нали? Да, “Остава” една от най-обичаните и разпознаваеми индирок групи ще представи последният си албум. Освен емблематичното парче, превърнало се във визитка - “Шоколад“, фронтмена със специфичен тембър Свилен Ноев ще зарадва меломаните и с “Празен кадър", "Ние сме волни", "Поля от слънчогледи", "Бесен". Специално за феновете, “Остава” ще изпълнят и осемте песни от най-новия си, седми студиен албум „Сърце/вина“. Вечерта обещава да е докосваща, лична, дълбоко човешка, наситена със самоирония, наблюдение и критика поднесени през характерната чувствителност на културата група.

Потопете се в интимната изповед „Сърце/Вина“, в нежния свят на “Остава”.

Вече знаете, че общото между Кайл Истууд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев, Свилен Ноев и…е SoFest Spring.

За повече информация посетете сайта на SoFest - https://sofest.art/, страниците във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2026 ще премине с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Националния културен календар на Министерството на културата и на Календара на културните събития на Столична община в раздел „Значими събития“ 2026.

Билети с промоционални предложения може да намерите на https://sofest.art/tickets/ , в мрежите на Ивентим, ГрабоБГ и КупиБилетиБГ.