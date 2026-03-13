Новини
Култура »
Барбра Стрейсънд ще получи почетна „Златна палма" на филмовия фестивал в Кан

Барбра Стрейсънд ще получи почетна „Златна палма" на филмовия фестивал в Кан

13 Март, 2026 14:31 314 0

  • барбара стрейзънд-
  • актриса-
  • певица-
  • почетна награда-
  • филмов фестивал-
  • кинофестивал-
  • кан-
  • златна палма-
  • барбра страйсънд

Фестивалът в Кан започва на 12 май

Барбра Стрейсънд ще получи почетна „Златна палма" на филмовия фестивал в Кан - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица, актриса и режисьорка Барбра Страйсънд ще получи почетна „Златна палма" на филмовия фестивал в Кан, предадоха осведомителните агенции, като цитираха организаторите.

Отличието ще ѝ бъде връчено на церемонията по закриването на фестивала, който ще се състои от 12 до 23 май, пише БТА.

„С гордост и дълбоко смирение имам щастието да се присъединя към кръга на лауреатите на почетната „Златна палма", чиято работа ме вдъхновява отдавна", казва 83-годишната Страйсънд, цитирана в съобщение.

Тази почетна награда ще се добави към вече богатата колекция на Страйсънд, която е сред малкото творци, отличени с награди за кино „Оскар" (две статуетки), за музика „Грами" (десет), за театър „Тони" (една) и за телевизия „Еми" (четири), отбелязва АФП.

„Тя е легендарен синтез между Бродуей и Холивуд, между сцената на мюзикхола и големия екран", каза директорът на фестивала Тиери Фремо.

По време на кинофестивала ще бъде връчена почетна „Златна палма" и на новозеландския режисьор Питър Джаксън - създател на трилогията "Властелинът на пръстените".

Първоначално привлечена от кариерата на актриса, Барбара Страйсънд е забелязана в кабаретата заради изключителния си глас, преди да пробие на Бродуей, припомня АФП.

За първата си роля в киното през 1968 г. във филма „Весело момиче" тя печели „Оскар" за най-добра актриса на едва 26-годишна възраст.

След това снима филми под режисурата на Джийн Кели („Хелоу, Доли!", 1969) и Винсънт Минели („Мелинда", 1970). През 1973 г. тя формира страстна двойка с Робърт Редфорд във филма „Каквито бяхме" на Сидни Полак. През 1977 г. печели втория си „Оскар" за Evergreen, оригиналната песен от филма „Роди се звезда", в който също играе главната роля.

За „Йентъл", първият ѝ филм като режисьор (но също и продуцент и сценарист), „за първи път Холивуд отпуска толкова голям бюджет за продукция на жена режисьор", припомнят от кинофестивала, цитирани от АФП. След това режисира още два филма: „Принцът на приливите" (1991) и „Огледало с две лица" (1996).

Барбра Страйсънд има издадени 37 музикални албума, отбелязва ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ