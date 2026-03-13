Млад руски диригент загина след ски спускане в Карелия

Музикантът Пьотр Гайдуков изчезна на 8 март, след като се спусна на ски в гората. Специалисти от LizaAlert и обществената организация „Спас Северо-Запад“ се включиха в издирването на Гайдуков, като бяха използвани аеролодка и два снегомобила. На 10 март беше установено, че артистът е починал, съобщи „Фонтанка“.

„Първоначално усилията бяха насочени към района, където, според последната информация, скиорът е изпреварил приятеля си. За съжаление, мъжът не можа да бъде спасен“, заявиха от обществената организация „Спас Северо-Запад“.

Пьотр Гайдуков е роден през 1991 г. в Ленинград. След като завършва Музикалния колеж в Санкт Петербург, получава бакалавърска степен по изкуства. Учи в консерваторията „Римски-Корсаков“ и консерваторията в Санкт Петербург, а също така е бил художествен ръководител и диригент на Хора на ветераните „Ф. М. Козлов“.