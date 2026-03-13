Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Млад руски диригент загина след ски спускане в Карелия

13 Март, 2026 08:34 652 5

  • пьотър гайдуков-
  • диригент-
  • почина-
  • карелия-
  • на ски

Тялото на диригента от Санкт Петербург Пьотр Гайдуков беше намерено в район Лахденпохски

Млад руски диригент загина след ски спускане в Карелия - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикантът Пьотр Гайдуков изчезна на 8 март, след като се спусна на ски в гората. Специалисти от LizaAlert и обществената организация „Спас Северо-Запад“ се включиха в издирването на Гайдуков, като бяха използвани аеролодка и два снегомобила. На 10 март беше установено, че артистът е починал, съобщи „Фонтанка“.

„Първоначално усилията бяха насочени към района, където, според последната информация, скиорът е изпреварил приятеля си. За съжаление, мъжът не можа да бъде спасен“, заявиха от обществената организация „Спас Северо-Запад“.

Пьотр Гайдуков е роден през 1991 г. в Ленинград. След като завършва Музикалния колеж в Санкт Петербург, получава бакалавърска степен по изкуства. Учи в консерваторията „Римски-Корсаков“ и консерваторията в Санкт Петербург, а също така е бил художествен ръководител и диригент на Хора на ветераните „Ф. М. Козлов“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    8 2 Отговор
    Че какво ни интересува нас българите, за някакъв си руски диригент ?

    08:38 13.03.2026

  • 2 Тервел

    4 6 Отговор
    Тоя диригент защо не е в на фронта ,да убива украинци с цел разширяване на Руската Империя?

    08:39 13.03.2026

  • 3 Мдаа

    1 0 Отговор
    Световно неизвестен руснак се бил утрепал на ски, и това трябва мн да ни интересува, нали.

    09:00 13.03.2026

  • 4 От село

    0 0 Отговор
    На колежката зет и си счупи ръката на ски в Алпите ;)

    09:02 13.03.2026

  • 5 адреналин

    0 0 Отговор
    Млад рус дири гей с вагина след ски спускане в Карелия.

    09:14 13.03.2026