100 години навърши композиторът Александър Зацепин, създал музиката от филма "Кавказка пленница"

Композиторът Александър Зацепин навърши 100 години на 10 март. Той твърди, че е невъзможно да отдели само една любима композиция сред неговите произведения.
„Все едно да попитате майка на много деца: „Кое дете е любимото ви?“ Всички са любими“, каза Зацепин.
Той смята като първопричина за дълголетието си, добрата генетика. Опитва да поддържа форма с редовен сън и специфични упражнения, които прави всеки ден.
Зацепин добави, че мечтае да създаде ново произведение. В момента работи върху мюзикъл по филма на Леонид Гайдай „Иван Василиевич сменя професията“.
Според композитора, напоследък е развил любов към създаването на мюзикъли.
Зацепин пише музика за проекти като „Операция Ы и другите приключения на Шурик“, „Диамантената ръка“, „12-те стола“, „Иван Василиевич сменя професията“ и „Не може да бъде!“. През 2003 г. е удостоен със званието Народен артист на Русия за изключителните си постижения в областта на изкуството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй.
Коментиран от #4
11:53 11.03.2026
3 Само да напомня
11:55 11.03.2026
4 амет чобана
До коментар #2 от "Град Козлодуй.":прибирам се да си на дувара
11:56 11.03.2026
5 ИВАН
12:05 11.03.2026