100 години навърши композиторът Александър Зацепин, създал музиката от филма "Кавказка пленница"

11 Март, 2026 11:22 593 5

Той смята като първопричина за дълголетието си, добрата генетика

100 години навърши композиторът Александър Зацепин, създал музиката от филма "Кавказка пленница" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Композиторът Александър Зацепин навърши 100 години на 10 март. Той твърди, че е невъзможно да отдели само една любима композиция сред неговите произведения.

„Все едно да попитате майка на много деца: „Кое дете е любимото ви?“ Всички са любими“, каза Зацепин.

Той смята като първопричина за дълголетието си, добрата генетика. Опитва да поддържа форма с редовен сън и специфични упражнения, които прави всеки ден.

Зацепин добави, че мечтае да създаде ново произведение. В момента работи върху мюзикъл по филма на Леонид Гайдай „Иван Василиевич сменя професията“.

Според композитора, напоследък е развил любов към създаването на мюзикъли.

Зацепин пише музика за проекти като „Операция Ы и другите приключения на Шурик“, „Диамантената ръка“, „12-те стола“, „Иван Василиевич сменя професията“ и „Не може да бъде!“. През 2003 г. е удостоен със званието Народен артист на Русия за изключителните си постижения в областта на изкуството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Град Козлодуй.

    7 1 Отговор
    Велик! Руснаците имат най голямата култура в света!

    Коментиран от #4

    11:53 11.03.2026

  • 3 Само да напомня

    7 1 Отговор
    Прекрасни песни, прекрасна музика. Винаги ще се изпълняват за радост на всички поколения. Есть только миг между прошлом и будущем и этот миг называется жизнь!

    11:55 11.03.2026

  • 4 амет чобана

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй.":

    прибирам се да си на дувара

    11:56 11.03.2026

  • 5 ИВАН

    1 0 Отговор
    Гдето на белом свете, там где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ос ..... да, хубавички филмчета, човешки, забавни ...

    12:05 11.03.2026