100 години навърши композиторът Александър Зацепин, създал музиката от филма "Кавказка пленница"

Композиторът Александър Зацепин навърши 100 години на 10 март. Той твърди, че е невъзможно да отдели само една любима композиция сред неговите произведения.

„Все едно да попитате майка на много деца: „Кое дете е любимото ви?“ Всички са любими“, каза Зацепин.

Той смята като първопричина за дълголетието си, добрата генетика. Опитва да поддържа форма с редовен сън и специфични упражнения, които прави всеки ден.

Зацепин добави, че мечтае да създаде ново произведение. В момента работи върху мюзикъл по филма на Леонид Гайдай „Иван Василиевич сменя професията“.

Според композитора, напоследък е развил любов към създаването на мюзикъли.

Зацепин пише музика за проекти като „Операция Ы и другите приключения на Шурик“, „Диамантената ръка“, „12-те стола“, „Иван Василиевич сменя професията“ и „Не може да бъде!“. През 2003 г. е удостоен със званието Народен артист на Русия за изключителните си постижения в областта на изкуството.