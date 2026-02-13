Новини
Култура »
Започна фестивалът "Берлинале", Мишел Йео получи "Златна мечка" за цялостен принос (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026 14:31 413 1

  • берлинале-
  • мишел йео-
  • златна мечка-
  • награда-
  • кинофестивал-
  • фестивал-
  • цялостен принос

Фестивалът бе открит с филма „Няма добри мъже“ („No Good Men“) на афганистанската режисьорка Шахърбану Садат

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С послание в подкрепа на новите гласове и независимото кино бе открито 76-ото издание на Берлинале в германската столица. Фестивалът стартира в четвъртък вечерта с церемония, в която централно място зае отличаването на Мишел Йео с почетна „Златна мечка“ за цялостен принос към киното.

Статуетката ѝ бе връчена от американския режисьор Шон Бейкър. В словото си Йео припомни първите си стъпки на европейската сцена и ролята на Берлин като платформа за артисти извън традиционния холивудски център. „Когато все още търсех мястото си, Берлин ме прие. Това ранно посрещане беше важно“, заяви актрисата, подчертавайки значението на фестивала за творци от „периферията“, които отказват да се вписват в установени модели.

Мишел Йео, носителка на наградата „Оскар“ за главна женска роля през 2023 г. за „Всичко навсякъде наведнъж“, има кариера, обхващаща над четири десетилетия – от хонконгските екшън продукции до международни хитове като „Тигър и дракон“, „Мемоарите на една гейша“, „Луди богати азиатци“ и продукции от вселената на „Марвел“. Отличието в Берлин се възприема като признание не само за актьорския ѝ диапазон, но и за приноса ѝ към по-широкото представяне на азиатски артисти в световното кино.

Фестивалът бе открит с филма „Няма добри мъже“ („No Good Men“) на афганистанската режисьорка Шахърбану Садат. Романтичната комедия се развива в Кабул малко преди завръщането на талибаните на власт през 2021 г. Изборът на продукцията за откриващ филм бе определен от артистичния директор Триша Тътъл като съзнателен жест в подкрепа на авторското кино от региони в политическа и социална турбуленция.

На червения килим се появиха международни гости като Бела Рамзи, Нийл Патрик Харис, Даниел Брюл и Ларс Айдингер. Част от присъстващите използваха публичността на събитието, за да отправят политически послания, включително в подкрепа на иранското гражданско общество и срещу крайнодесните тенденции в Европа.

Председател на международното жури тази година е германският режисьор Вим Вендерс. Той отбеляза, че селекцията от филми в конкурсната програма отразява „смелост и разнообразие“, характерни за Берлин. Съпругата му, фотографът Доната Вендерс, привлече внимание с рокля, създадена от рециклирани ленти от видеокасети с филми на режисьора, сред които „Париж, щата Тексас“ и „Крилете на желанието“ – жест, който акцентира върху устойчивата мода и архивната памет на киното.

До 21 февруари програмата на фестивала включва близо 200 заглавия, от които 22 в основния конкурс за „Златна мечка“. Миналогодишният носител на голямата награда бе „Мечти“ на норвежкия режисьор Даг Йохан Хаугеруд. Тази година в конкурсната програма е включен и филмът „Нина Роза“ с българско участие, чиято премиера в рамките на фестивала е насрочена за 16 февруари.

