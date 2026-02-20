Почина аниматорката Джейн Баер

На 91-годишна възраст почина легендарната аниматорка Джейн Баер.

Джейн Баер (1934–2026) е пионер в анимирането, чиято кариера обхваща над шест десетилетия, започвайки в Walt Disney Animation Studios през 50-те години на миналия век.

Тя е най-известна с работата си по „Кой натопи Заека Роджър“ (1988), където ръководи новаторските сцени в „Мултитаун“ и анимацията за „Бени таксито“. Невероятното ѝ портфолио от творби включва:

Спящата красавица (1959)

Спасителите (1977)

Черният котел (1985)

Малката русалка (1989)

Красавицата и Звярът (1991)

Роувър Дейнджърфийлд (1991)

Последният екшън герой (1993)

Цар Лъв (1994)