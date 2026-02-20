Почина аниматорката Джейн Баер

Новини
20 Февруари, 2026 08:29 888 1

  • джейн баер-
  • почина-
  • аниматорка-
  • заека роджър

Тя е най-известна с работата си по „Кой натопи Заека Роджър“ (1988)

Снимка: Facebook
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 91-годишна възраст почина легендарната аниматорка Джейн Баер.

Джейн Баер (1934–2026) е пионер в анимирането, чиято кариера обхваща над шест десетилетия, започвайки в Walt Disney Animation Studios през 50-те години на миналия век.

Тя е най-известна с работата си по „Кой натопи Заека Роджър“ (1988), където ръководи новаторските сцени в „Мултитаун“ и анимацията за „Бени таксито“. Невероятното ѝ портфолио от творби включва:

  • Спящата красавица (1959)
  • Спасителите (1977)
  • Черният котел (1985)
  • Малката русалка (1989)
  • Красавицата и Звярът (1991)
  • Роувър Дейнджърфийлд (1991)
  • Последният екшън герой (1993)
  • Цар Лъв (1994)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Идън

    0 0 Отговор
    Благодаря на тази талантлива дама за хубавите спомени с филмчетата.

    11:08 20.02.2026