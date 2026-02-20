Почина аниматорката Джейн Баер

На 91-годишна възраст почина легендарната аниматорка Джейн Баер.
Джейн Баер (1934–2026) е пионер в анимирането, чиято кариера обхваща над шест десетилетия, започвайки в Walt Disney Animation Studios през 50-те години на миналия век.
Тя е най-известна с работата си по „Кой натопи Заека Роджър“ (1988), където ръководи новаторските сцени в „Мултитаун“ и анимацията за „Бени таксито“. Невероятното ѝ портфолио от творби включва:
- Спящата красавица (1959)
- Спасителите (1977)
- Черният котел (1985)
- Малката русалка (1989)
- Красавицата и Звярът (1991)
- Роувър Дейнджърфийлд (1991)
- Последният екшън герой (1993)
- Цар Лъв (1994)
