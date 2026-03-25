25 март 1890 г.: Роден е Чудомир – смехът като мъдрост

Днес отбелязваме годишнината от рождението на Димитър Чорбаджийски – Чудомир – един от най-обичаните български хумористи, чието творчество и до днес звучи удивително актуално. С острото си чувство за наблюдение и неподражаем език той превръща делника на „малкия човек“ в голяма литература.
Чудомир е роден на 25 март 1890 г. в село Турия, близо до Казанлък. Завършва художествено образование и работи като учител, но истинското му призвание остава изкуството – както словесното, така и визуалното.
Освен писател, той е и талантлив художник и карикатурист. Дълги години е свързан с културния живот на Казанлък, където днес се намира и музей, посветен на неговото дело.
Умира през 1967 г., но оставя след себе си богато творчество, което продължава да се чете с усмивка.
Творчество
Чудомир е майстор на късия хумористичен разказ. В центъра на творбите му са обикновените хора – със своите слабости, хитрости и неподправен чар.
Сред най-известните му произведения са:
- „Нашенци“ – емблематичен сборник с разкази, който рисува колоритни образи от българското село
- „Не съм от тях“ – хумористични текстове с остра социална наблюдателност
- „Аламинут“ – кратки сатирични произведения
- Дневници и фейлетони, в които личи неговият тънък усет към абсурда на ежедневието
Неговият стил се отличава с жив народен език, диалектни изрази и изключително точен психологически портрет на героите.
Мъдри мисли от Чудомир
Чудомир не просто разсмива – той казва истини за живота с лекота и ирония:
„Най-трудно се живее с хора, които винаги са прави.“
„Човекът е човек, когато е на път.“
„Смехът е здраве, но понякога и присъда.“
„Не е важно какво казваш, а как го казваш.“
„Всеки гледа да мине метър, ама животът не мери с метър.“
Тези думи звучат съвременно и днес – защото човешката природа остава непроменена.
Чудомир остава уникално явление в българската култура – писател, който умее да превърне дребното в значимо, смешното – в дълбоко човешко. Неговите герои са живи и днес – ще ги срещнем на улицата, в квартала, в себе си. И може би именно затова творчеството му не остарява.
