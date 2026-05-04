4 май 1929 г.: В Брюксел се ражда емблематичната звезда на киното Одри Хепбърн

4 Май, 2026 16:13

Вижте любопитни подробности от биографията й

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Одри Хепбърн е една от най-емблематичните фигури в историята на киното, известна не само със своята красота и стил, но и с огромното си сърце и хуманитарна дейност.

Родена като Одри Катлийн Ръстън на 4 май 1929 г. в Брюксел, Белгия. Израства в аристократично, но раздирано от конфликти семейство – майка ѝ е холандската баронеса Ела ван Химстра, а баща ѝ е британският банкер Джоузеф Виктор Антъни Ръстън.

По време на нацистката окупация в Нидерландия, Одри преживява тежък глад, който трайно уврежда здравето ѝ и е причина за нейната характерна крехка фигура.

Като тийнейджър тя подпомага холандската съпротива, като пренася съобщения в обувките си и организира тайни балетни представления, за да събира средства за борбата.

Одри започва като балерина, но заради последиците от недохранването по време на войната, тя не успява да достигне професионалните върхове в балета и се насочва към актьорството.

Големият ѝ успех идва с филма „Римска ваканция“ (1953), за който печели „Оскар“ за най-добра женска роля още с първата си голяма изява.

Утвърждава се като звезда с филми като „Закуска в Тифани“, „Сабрина“, „Моята прекрасна лейди“ и „Шарад“.

Тя е сред малкото личности, спечелили и четирите най-престижни награди: Еми, Грами, Оскар и Тони.

Одри има два брака – с актьора Мел Ферер (от когото има син Шон) и с италианския психиатър Андреа Доти (от когото има син Лука).

Последните години от живота си прекарва с нидерландския актьор Робърт Уолдърс, с когото споделя страстта си към благотворителността.

От 1988 г. до смъртта си тя се посвещава изцяло на УНИЦЕФ, помагайки на деца в най-бедните региони на света.

Тя е дългогодишна муза на дизайнера Юбер дьо Живанши, който създава голяма част от гардероба ѝ, включително легендарната черна рокля от „Закуска в Тифани“.

Говорела е свободно английски, нидерландийски, френски, италиански и испански.

Одри Хепбърн умира на 20 януари 1993 г. в дома си в Толошна, Швейцария, на 63-годишна възраст. Причината за смъртта ѝ е рядък вид рак на коремната кухина, открит по време на нейна мисия в Сомалия.


  • 1 Режисьор

    4 1 Отговор
    Второто читаво нещо (след брюкселското зеле), излязло от този змиярник.

    16:23 04.05.2026

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЛКО ЛИ ОЩЕ АМЕРИКАНСКИ АКТЬОРИ ИМАТ ЕВРОПЕЙСКА САМОЛИЧНОСТ ? ЗАТОВА ЕВРОПА Е " ДАРИЛА " В ЩАТИТЕ ДОСТА ЛИЧНОСТИ И ДО ДНЕС УЧАСТВАТ В РАЗЛИЧНИ РОЛИ.

    16:31 04.05.2026