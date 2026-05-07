Актриса съди Дисни и Джеймс Камерън, използвал лицето ѝ без съгласие в "Аватар"

Режисьорът Джеймс Камерън и The Walt Disney Company са изправени пред съдебен иск за предполагаемо неправомерно използване на външността на актрисата Куорианка Килчър при създаването на героинята Нейтири от филмовата поредица "Аватар".

Според жалбата, внесена във Федералния съд на Централния окръг на Калифорния, Килчър твърди, че когато е била на 14 години и наскоро е участвала като Покахонтас във филма Новият свят, Камерън е използвал нейна публикувана снимка като основа за дизайна на Нейтири без нейно знание и съгласие.

В документите се посочва, че чертите на лицето ѝ са били използвани при създаването на концептуални скици, триизмерни модели и дигитални визуални ефекти, които впоследствие са се превърнали в основата на образа на героинята. Искът обхваща и продуцентската компания Lightstorm Entertainment, както и няколко студиа за визуални ефекти, участвали в продукцията.

코리안카 킬처, 제임스 카메론과 디즈니 등을 상대로 소송



코리안카 킬처는 14살 때 출연한 영화 ‘뉴 월드’ 속 자신의 얼굴 특징을 제임스 카메론이 추출하여, ‘아바타’ 네이티리의 기반으로 무단 활용했다고 주장



Адвокатът на актрисата Арнолд Питър заявява, че става дума не за „вдъхновение“, а за „извличане на биометрични характеристики“ с комерсиална цел. По думите му външността на непълнолетно момиче е била използвана в многомилиарден франчайз без разрешение или компенсация.

Килчър твърди, че за първи път е разбрала за предполагаемото използване на образа ѝ едва в края на миналата година, когато в социалните мрежи се разпространи старо интервю с Камерън. В него режисьорът стои пред ранна скица на Нейтири и заявява, че вдъхновението идва от снимка на „млада актриса на име Куорианка Килчър“, като посочва, че именно долната част на лицето ѝ е използвана при дизайна на героинята.

Според жалбата двамата са се срещнали за кратко на благотворително събитие малко след премиерата на първия „Аватар“ през 2009 г. Тогава Джеймс Камерън поканил актрисата в офиса си, където негов служител ѝ предал рамкирана скица с бележка от режисьора. В нея се казвало: „Твоята красота беше ранното ми вдъхновение за Нейтири“.

Килчър заявява, че по онова време е възприела жеста като комплимент и не е подозирала, че лицето ѝ е било използвано като част от мащабен производствен процес. Тя определя случилото се като „дълбоко погрешно“.

Искът включва и обвинения по новия закон на щата Калифорния, свързан с използването на дигитално пресъздадени образи и т.нар. deepfake технологии без съгласие.

Първият филм "Аватар" излезе през 2009 г. и се превърна в най-касовата продукция в историята на киното с приходи от над 2,9 милиарда долара в световния боксофис. Продължението "Аватар: Природата на водата" също реализира огромен търговски успех, а Камерън вече работи по следващите части от поредицата.

Куорианка Килчър е позната с ролите си в „Новият свят“, сериала "Йелоустоун" и филма "Дора и изгубеният златен град". Актрисата от години е активна и в кампании за правата на коренните народи и опазването на околната среда.

С исковата молба тя настоява за финансово обезщетение, част от печалбите, реализирани чрез използването на външността ѝ, както и официално публично признание за случая.