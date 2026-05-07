Роберто Карлош коментира зет си в Лудогорец

Роберто Карлош, който има официална визита в България, коментира бъдещето на халфа на Лудогорец - Педро Нареси, който е негов зет. Той е заедно с дъщеря му Джоана - едно от 11-те деца от 7 различни жени на бразилеца.

“Изключително съм развълнуван да съм тук в София. Имам прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе моят зет (б.р. Педро Нареси в Лудогорец) и с интерес следя всичко, което се случва тук. Не е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя.

Той е много щастлив тук, един от капитаните на отбора е. Предстои да видим какви са опциите пред него, дали ще има оферти от Англия, Испания, Франция. Аз като негов агент гледам най-добрите опции за него. Но е много щастлив от любовта, която му дават феновете в България. Има добри опции, ако не поднови тук”, заяви Карлош.