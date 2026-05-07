Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роберто Карлош коментира зет си в Лудогорец

Роберто Карлош коментира зет си в Лудогорец

7 Май, 2026 16:00 738 4

  • роберто карлош-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • педро нареси

Имам прекрасна връзка с вашата страна

Роберто Карлош коментира зет си в Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роберто Карлош, който има официална визита в България, коментира бъдещето на халфа на Лудогорец - Педро Нареси, който е негов зет. Той е заедно с дъщеря му Джоана - едно от 11-те деца от 7 различни жени на бразилеца.

“Изключително съм развълнуван да съм тук в София. Имам прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе моят зет (б.р. Педро Нареси в Лудогорец) и с интерес следя всичко, което се случва тук. Не е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя.

Той е много щастлив тук, един от капитаните на отбора е. Предстои да видим какви са опциите пред него, дали ще има оферти от Англия, Испания, Франция. Аз като негов агент гледам най-добрите опции за него. Но е много щастлив от любовта, която му дават феновете в България. Има добри опции, ако не поднови тук”, заяви Карлош.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Как така го няма Бацо да му покаже менискуса.

    16:03 07.05.2026

  • 2 Зинедин Зидан

    2 2 Отговор
    Защо забраниха на Лудогорец да играе футбол?Направиха Левски шампион!Светът не се върти само в София!Има и други български отбори!

    Коментиран от #3

    16:04 07.05.2026

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зинедин Зидан":

    Лудогорец утече у канала заедно с ГЕРБ.

    16:11 07.05.2026

  • 4 Циганска работа

    2 0 Отговор
    Тоя циганин Роберто, няма празно,направил футболен отбор от 7 жени

    16:12 07.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове