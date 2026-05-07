ВАС реши: Приемът в детските градини и ясли в столицата ще се провежда по новите правила

7 Май, 2026 15:55 574 3

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд (ВАС) остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания, съобщиха от пресцентъра на СО, цитирани от dariknews.bg.
Решението дава яснота на една от най-чувствителните системи за софийските семейства. То гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени.

Това на практика означава, че реформата в приема се прилага в пълния ѝ обем и създава предвидима рамка за кандидатстване в детските ясли и градини.

Основните промени в правилата за прием са:

Уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата;
Нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите;
Допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община.
„С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии. За Столична община това е потвърждение, че усилията ни за по-справедлив модел са в правилната посока“, коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление „Образование, спорт и младежки дейности“.
Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата ИСОДЗ.

Първото класиране ще излезе на 22 май.

Столичната община ще продължи да информира родителите за всички последващи етапи по кампанията чрез официалните си канали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След като !

    3 1 Отговор
    Един Такъв Елементарен Проблем !

    Стана Въпрос !

    Какво Да Кажем за Цялата Дейност !

    На Българската Държава !

    16:01 07.05.2026

  • 2 Кирил

    1 1 Отговор
    Да направят градини извън София за гоститИ на столицата. Нещо към Пловдив една голяма сграда за селянчетата.

    16:05 07.05.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Преди да почнете да подскачате ще ви кажа ,че място в детска градина в Лондон струва 800£ Ако искаш.

    16:20 07.05.2026

