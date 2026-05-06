Слави Василев: Бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерството на финансите как ще се платят заплатите за юни

6 Май, 2026 08:43 1 740 84

Василев съобщи, че ще сменят особения търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов, защото "трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно"

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" (ПБ) Слави Василев заяви в предаването "Денят ON AIR", че е убеден, че съставът на кабинета е готов.

"Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много", увери той.

Експертиза и управление на държавата

По думите му е много важно ПБ да излъчи експертиза и да е наясно какво се случва в държавата, за да предложи решения.

"Един парламент трябва да кове закони. В нашия случай и да променя закони. Мандатът на ПБ като мнозинство е да чисти много от грешките, които е имало, и да създава нови закони в интерес на обществото", подчерта Василев пред Bulgaria ON AIR.

"Имаме комфорта на пълното мнозинство. Имаме възможност да носим отговорността. Трябва да посрещнеш отговорността с реални действия", каза още зам.-председателят на ПГ на ПБ.
Бюджетът и първите приоритети
Той отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ.

"По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците", категоричен беше Василев.

"Бизнесът е този, който създава добавена стойност и той трябва да усети подкрепа. Много внимателно чуваме това, което българските предприемачи искат да кажат", добави зам.-председателят на ПБ.

Василев увери че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит.

"Много болезнени решения трябва да се вземат, но аз съм уверен в Радев, че ние ще вземем тези решения", коментира той.

По думите му бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерството на финансите как ще се платят заплатите юни месец.

"Имаме волята и експертизата да излезем от тази дупка", изтъкна Василев.

"Лукойл" и енергийната политика
Той съобщи, че ще сменят особения търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов, защото "трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща - ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив с добър стопанин".
"Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. "Лукойл" е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него", подчерта Василев.

Депутатът каза още, че в рамките на парламентарната група ще положат необходимите усилия ценообразуването на горивата да бъде в интерес на крайния потребител.

"Уверявам ви, че 52-ият парламент ще бъде абсолютен рекордьор по отношение на качествени законови промени и по отношение на реална работа в интерес на хората. В това число е добре дошла и опозицията да участва", отбеляза Василев.

Зам.-председателят на ПГ на ПБ изрази мнение, че охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски трябва да бъде свалена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    33 6 Отговор
    Потърсете някаква отговорност на глозгащите!

    08:45 06.05.2026

  • 2 Щом...

    29 6 Отговор
    ...няма пари, изпразнете сметките....не не, там няма нищо, а мазетата на Толупите, там има и за увеличения на заплатите

    08:46 06.05.2026

  • 3 Лесно

    27 3 Отговор
    Като баща ти продаде портиерската будка на заграбения от вас завод Мраз

    08:46 06.05.2026

  • 4 Шопо

    17 7 Отговор
    ЕЦБ има пари, ще ни дадат нов заем.

    08:48 06.05.2026

  • 5 Гюров

    14 5 Отговор
    Е па нали треба напълним чекмеджето за 45 дена като чекмеджето на Банкя за 15 години

    08:49 06.05.2026

  • 6 Пич

    21 4 Отговор
    Интересно...!!! И този трае като бит ренферас по въпроса, ще се разследва ли, кой и как оглозга бюджета !!!??? Щото само няколко тъпака може да вярват, че няма бюджет, защото има високи пенсии и заплати!!! Най ниските пенсии и заплати в ЕС, и най високите цени в магазините и услугите!!! Как така няма пари ?! Къде са ?!

    Коментиран от #83

    08:50 06.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 5 Отговор
    КОГАТО ИМАШ ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО
    .....МОЖЕШ ДА НАЗНАЧИШ И СВИНЯ ЗА ГЛАВЕН МЮФТИЯ :)
    .....
    ТАКА ЧЕ ИМА НАЧИН - СЛАГАШ АКУШЕРСКАТА РЪКАВИЦА ЗА ДА НЕ СЕ ЦАПАШ И БЪРКАШ
    В ОПГ-ТАТА С ЮМРУК :)

    08:52 06.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бонев

    18 1 Отговор
    Вчера слушах гълъб Донев да обяснява че трябвало да се вдига тавана на дълга.Ако това ще е политиката на новите,значи че нищо по добро икономически от преди не ни очаква.

    08:54 06.05.2026

  • 10 Оги

    16 1 Отговор
    Лошо, а Славчо, толкова много се слага и мазни на Радев да те направи депутатче и сега 7000 еврончета за юни няма ли да има за тебе?! Не се излагай, ще се намерят, не плачи. Ще се вземат от някои други с по 1000 евро на месец.

    Коментиран от #18

    08:55 06.05.2026

  • 11 Анонимен

    14 2 Отговор
    Този бирник беше сложен да краде а не да мисли за хората

    08:56 06.05.2026

  • 12 Танев

    14 2 Отговор
    Кога стана експерт икономист ? За стъкмист знаем и за комунист милионер също. В територията само феномени и вундеркинди всичколози.

    08:56 06.05.2026

  • 13 Тоя

    10 1 Отговор
    Е по-отвора.тителен и от двукопитния

    08:57 06.05.2026

  • 14 Колю лудия -

    12 5 Отговор
    чорапа да затвори боко и шиши в обща килия с видеонаблюдение и пряко денонощно излъчване ...

    Коментиран от #57

    08:57 06.05.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 6 Отговор
    ШИШИ И БОЦКО СЕ БАЗИКАХА С РАДЕВ
    ДА СЛЕЗЕ НА ТЕРЕН
    .....
    Е ТОЙ СЛЕЗЕ ,СМАЧКА ГИ
    .... СЕГА ОСТАВА ДА ГИ ЗАКОПА В ДВОРА ПОД
    ШИПКОВИЯ ХРАСТ :)

    Коментиран от #76

    08:57 06.05.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 12 Отговор
    Направете му ревизия на лама Гюров, да се види как сектата Петрохан за два месеца опоскаха бюджета и народът да знае , че на тези мръсници от ППДБ власт не трябва да се дава.

    08:58 06.05.2026

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 4 Отговор
    Януари-Февруари хората по улиците и Крадев ще почва да бега бате....
    С тия глупости дето ги ръсят по телевизиите...
    Някой да е чул нещо за съкращаване на държавната администрация, за намаляване на заплатите им, за удържане на осигуровките на същите?!
    Не?!
    И аз не чух!
    Чух само че някаква гугутка щяла да тегли още кредити.....

    Коментиран от #27

    08:59 06.05.2026

  • 18 Хич

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "Оги":

    Радев не съм видял нищо да е свършил до сега. Напротив цялата му дейност е чист негатив за България. Няма да го коментирам, който си има мозък, сам може да прецени.
    Сега получи и изпълнителна и да го видим, но нямам никакви надежди за по-добро, дано да не е много по-лошо.

    И имайте предвид заобграден е от 131 гладни депутати и ще трябва всички да ги нахрани.

    09:00 06.05.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    АМИ 5 години ВИЕ ЧОРАПОВЦИ и КОКОРЧОВЦИ ................... КАКВО ПРАВИХТЕ, НАЛИ САМО КРАДОХТЕ (БОТАШ) .................. ФАКТ !

    09:01 06.05.2026

  • 20 фен на сидеров

    8 4 Отговор
    решението е ясно и се набива в очи ! спиране кражбите под всякаква форма и данъци, данъци и пак оптимизиране на данъците и таксите !

    09:01 06.05.2026

  • 21 Видно е,

    13 1 Отговор
    че този човек не е икономист. Говори лаф моабети. Как така не знаят какво е финансовото състояние, а от друга страна трябвало да взимат нови заеми? Нали хората ги избраха, за да свият разходната част, най-вече при бюджетници със заплати над 4000 лв., стигащи до 200 000 лв. Почнете от себе си какви са тези заплати на депутати по 15000 лв. и на всеки 3 месеца увеличения.
    Проблякал се Илия, пак в тия. Без реформи в бюджетна сфера, няма да стане.

    Коментиран от #26

    09:02 06.05.2026

  • 22 Нека да ви кажа

    5 6 Отговор
    До няколко седмици ще има недостиг на горива. Не поскъпване, а липса. Ганю ще зазими трошките и ще яхне велосипеда, но не това е най-лошото. Ганю си въобрази, че не е нужно да произвежда и че може да разчита на внос. Обаче. За да докарат храната на гладния Ганю от Гърция, Турция и Западна Европа трябва много много дизел, който другите държави ще спестяват за собствени нужди. Скоро Ганю ще се бие в магазините и край кофите за къшей хляб.

    Коментиран от #64

    09:03 06.05.2026

  • 23 Само

    9 3 Отговор
    Така без охрана сикаджииската герберска мутра и магнитският с-и-чуг и да се разследват

    09:03 06.05.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор
    Момчето право дума. Да видим кабинета. България дотук в докараха новите демократи, като назначаваха любовниците си на отговорни постове. Асен пък назначи любовника си Спецов. Сталин е казал " Кадрите решават всичко" пък "демократите тръгнали с калинки да ни баламосват.

    Коментиран от #31

    09:03 06.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РЕАЛИСТ

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Видно е,":

    Е как да знаят, като още не са встъпили в длъжност, бе. Да ви имам акъла "демократичен"

    Коментиран от #66

    09:06 06.05.2026

  • 27 оня с питон.я

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Тия неща трябва да се чуят преди гласуването и тогава да решиш за кого да гласуваш. Постфактум няма да ги чуеш.

    09:06 06.05.2026

  • 28 Хъхъ

    13 4 Отговор
    Има един отговор : СЪКРАЩЕНИЯ !
    Не може 25% от населението на държавата да е в публичния сектор !
    Всичките хрантутници трябва да бъдат съкратени и да се гледа към публичен сектор не по голям от 5-10%

    Коментиран от #32, #51, #72

    09:06 06.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    8 3 Отговор
    Много преди Изборите се знаеше че Бюджетът е "оглозган" като радев имаше подробна Справка за това,но той дори напусна поста си,за да поеме Държавното кормило със всичките му пасиви.Ами ето го сгодният Слечай радев да "блесне" като водач на Държавата и да се справи/ и докаже/ блестящо с икономическото ни положение.И да отбележим:Няма да се чуе дори и 1 лоша дума от Борисов срещу бъдещото Управление,той просто мълчаливо ще наблюдава търпеливо прилагането на "Непопулярните " радеви мерки и лавинообразния растеж на Нар. Недоволство,което със сигурност ще докара нещата до нови избори наесен.Това е сигурното което ще се случи,не се знае обаче дали Борисов ще влезе КАТО ПОБЕДИТЕЛ на Бял Кон,или с Джипката в парламента!

    Коментиран от #52

    09:07 06.05.2026

  • 31 Момчето

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    като за начало, що не си намали заплатката на минимална и половина.

    Коментиран от #43

    09:14 06.05.2026

  • 32 Гост

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Хъхъ":

    Да не мислиш, че в ЕССР е различно и под 25 процента работят в бюджетния сектор!?
    Всичкото европеец е зад бюро, за изгърбваща работа имат мигранти!
    И като съкратят 25 процента какво, веднага ще ги назначат домуса и други оригарси на по-високи заплати или какво!?
    Нали държавата, т.е. бюджета ще им плаща още по-големи обезщетения, голяма част ще емигрират, т.е. обезлюдат държавата ни, а на тяхно място от Бангладеш и т.н., за да робуват на минимална заплата на олигарсите...
    "Гениални" решения предлагаш, няма що!
    Вместо са гледаш в паничката на другия, вземи се образовай малко и ще вземеш и ти да изкарваш повече!

    Коментиран от #42

    09:15 06.05.2026

  • 33 Алооо татковото,

    12 2 Отговор
    намалете си огромните заплати в Парламента и Министерствата. Махнете плоския данък и вдигнете данъците с 2-3 %. Крадците като Тиквун, Прасето и Домуса и др. да връщат пари

    09:16 06.05.2026

  • 34 Малкото хладилните “Мраз“

    13 0 Отговор
    кога почва да бори олигарците като тейко си?

    09:16 06.05.2026

  • 35 Ами той

    14 1 Отговор
    ...и заводът за хладилници ,,Мраз" отдавна е ...оглозган...

    09:18 06.05.2026

  • 36 препис

    5 3 Отговор
    Как ще се платят заплатите и пенсиите за месец юни?!

    09:19 06.05.2026

  • 37 Въй

    8 3 Отговор
    Питайте Боко и шкембелията!

    09:20 06.05.2026

  • 38 Наследството на Баце

    7 4 Отговор
    Най-накрая успя да ни занули.

    Коментиран от #63

    09:21 06.05.2026

  • 39 Какво правим

    5 3 Отговор
    с първите 500 фирми, които генерират огромни печалби и са монополи, около милиард годишно, например добив мед, злато, около милиард чисти годишни печалби. И тези печалби се изнасят. 1452 фирми изнасящи евтините ни суровини и паразитираща икономика, мобилни, хранителни вериги,ерп-та, държавата му гарантира печалбите. С по 400 милиона годишно една хранителна верига чиста печалба, чужда. Банки 5 милиарда чиста печалба, годишно. Мобилни, един мобилен годишна чиста печалба 435 милиона чиста печалба, печалби след данъци, концесия вода. За 300 милиарда лева са отнети активи на държавата. Променете структурата на икономиката, отворете производства, създаващи краен продукт. Какви партньори са ви тези паразити, които изнасят чистите си печалби в чужбина, а ние изнасяме евтини суровини. КОНФИКАСЦИЯ, и държавата трябва да взима печалбите, а не да теглим заеми. Всяка година се усвояват 15 милиарда лева от концесии, какви са тези свръхпечалби от 700 милиона годишно? като нищо не произвеждаш.

    Коментиран от #75

    09:22 06.05.2026

  • 40 Хмм

    10 0 Отговор
    но той още първия ден се качи в служебната си кола със затъмнени стъкла, за тях ще има и заплати, и режийни, лицемери

    09:23 06.05.2026

  • 41 Хаха

    7 1 Отговор
    Пари има и да не се оправдават от сега!
    Да не би някой да е спрял да запежда колите на бензиностанциите!? ДДС и акциза автоматично увеличават бюджетните приходи, както никога до сега!
    Поидтпъскайте чекмеджето в Банкя, сметките на шиши и дпуги олигарси да се влеят в бюджета, преразгледайте концесионните договори, вижте къде са 80 млрд. варутен резерв за гарант на несъществуващия валутен борд....
    НЕма ли парЕ.... Разберете, че няма кой да ви "чака" 100 дни за да се назландисвате за гореизброеното!

    09:23 06.05.2026

  • 42 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Май си на хранилката, а? Скоро всичките чиновници хващате мотиката. В чужбина търтеи като вас никой не търпи, а и там е криза с работата.

    Коментиран от #70

    09:23 06.05.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Момчето":

    На такива постове, кой се интересува от заплатата, бе нашият. Това да не сме аз и ти. Помниш ли , че Бойко си даваше цялата заплата за благотворителност, пък чекмеджето му пълно на евраци. Има виц" На един митничар му рекли" Ти няма ли да си вземеш заплатата" То отвърнал учуден" Ама тук , и заплата ли дават

    09:24 06.05.2026

  • 44 Хххххххх

    5 0 Отговор
    И тия започнаха като Бочко, всички преди тях са виновни и за ланския сняг, вместо да се хващат на работа дрън кат глупости. А Цезар Радев дори не отиде вчера на консултация, а в партията комунист до комунист начело с Кутев. Бог да пази България.

    09:25 06.05.2026

  • 45 До Реалист

    6 0 Отговор
    Като не знаят финансовото състояния, как разбраха, че трябва да теглят заеми? КАК? Това е безсмислието на казаното от видно човек без икономическо образование. Алабализми.

    Коментиран от #58

    09:25 06.05.2026

  • 46 Акълът

    4 0 Отговор
    му е "оглозган". Тъп, тъп , тъп
    Милион и половина гласуваха и за тоя финансов спец

    09:26 06.05.2026

  • 47 мишок

    5 0 Отговор
    кажи кой направи да е Бюджетът е оглозган
    и как
    не общи лафове които и малки деца знаят
    и що мълчахте и не разследвахте общ поръчки прозрачността и дали са нужни и колко са надценени

    09:26 06.05.2026

  • 48 Факти

    4 0 Отговор
    Няма да пипат данъци. Значи 10% данък печалба за олигархията остава. Нали щяха да събарят олигархичния модел? Сега ще кърпят бюджета с нови заеми, които ще ги плащаме всички по равно. Олигарх да си в тази държава, ей. Плащаш едни от най-ниските данъци в света. Плащаш колкото най-бедните.

    Коментиран от #54

    09:27 06.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хладилника не може да ме убеди

    3 1 Отговор
    "Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много", увери той.
    -;-
    Малкия Мраз не може да ме убеди , че Прогресистите не са реплика на Герберистите и Чалгарите.

    Търпелив съм да видя 2-3-колко години ще изкара поредната шашма на комунистите!

    09:28 06.05.2026

  • 51 Учител

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хъхъ":

    Това няма как да стане, докато Радев е избран с гласоветепна държавните хрантутници, а 60% от частния сектор не гласува.
    Когато тия 60% си вдигнат задниците и гласуват за партия независима от олигарси и чиновници, това би могло евентуално бавно, с много мъки да се случи.
    Утре дори Октомврийска революция да се случи, чиновниците и фатмаците пак ще се наместят на държавна службица.

    09:28 06.05.2026

  • 52 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Борисов е бита карта отдавна, държаха го досега главчев, надписаните гласове, сгрешените протоколи, недействителните бюлетини, празните чували с бюлетини, като се смени правителството, толкова обгрижваното и платено със 70% по-високи заплати МВР спря процеса и край

    09:28 06.05.2026

  • 53 Началото

    11 2 Отговор
    Където и да отрежете, когото и да смените няма как да сбъркате ! Всичко е гнило до дупка! Заради това началото ще ви е лесно. После идва трудното - да изградите всичко отначало !
    Някой ще каже - а приемственост ? Каква приемственост от зараза/пандемия от СПУН в администрацията ! Режете смело ! По зле няма как да стане !

    09:29 06.05.2026

  • 54 Хмм

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    сега плащат поне 10%, ако въведат прогресивен данък, всички ще излязат на загуба и няма да плащат нищо, макар и несправедлив само плоският данък пълни хазната

    09:31 06.05.2026

  • 55 Голословие

    4 0 Отговор
    и нищо конкретно , само сипене на махленски приказки и "подготовка" на лековерни хора , че ще теглят заеми и правят мащабни борчове за сметка на държавата ни и гражданите ! Изцедиха ги като лимон другарите ненаяли се и ненаграбили се цели десетилетия!

    09:31 06.05.2026

  • 56 ЧИЧО

    5 0 Отговор
    Нали има свобода на словото, и сме демокрация. Защо махате коментари!

    Коментиран от #62, #67

    09:32 06.05.2026

  • 57 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Колю лудия -":

    Ще она. Ни раш ли ?

    09:32 06.05.2026

  • 58 Какво образование има Малкия Мраз

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "До Реалист":

    До Реалист
    10ОТГОВОР
    Като не знаят финансовото състояния, как разбраха, че трябва да теглят заеми? КАК? Това е безсмислието на казаното от видно човек без икономическо образование. Алабализми.
    -;-
    В едно телевиционно студио един социолого поиска от водещата , да го обяват са социолог и гинеколог.
    Защо? Защото Малкия Мраз не е никакъв Социолог.

    Тепърва ще видими какви кадри имат прогресистите!
    Пропаднала посткомунистическа Плява и разни приватизатори скапани!

    09:32 06.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 1 Отговор
    19 април спечелиха ,,днес е 6 май ...още не са си избрали премиер...кога ще почнат да работят бе знам ...всички тупат топката и само си подготвят почвата да крадат с новите си калинки...облизват се и мислят от къде каква схема да почват ..още 4-5 загубени години на наш гръб

    09:33 06.05.2026

  • 61 Присто

    6 1 Отговор
    за нищо не му вярвам , както и на кабинета им ! Отвратителна лоша енергия , фалш и не будят и грам доверие ! Мнителни , защото са подмолни и не са честни !

    09:34 06.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Наследството на Баце":

    5години ЧОРАПОВЦИ и КОКОРЧОВЦИ ................... ОГЛОZГАХА БЪЛГАРИЯ ...........,.......... ПОСЛЕДНАТА КРАЖБА Е НА МИСТЪР КЕШ С (БОТАШ , ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ПО 1 млн НА ДЕН ................. ФАКТ !

    09:35 06.05.2026

  • 64 Данко

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нека да ви кажа":

    Тази криза си е оправдание за изравняване за населението и преминаващи през територията цени на горивата с останалите държави от Евро съюза. Ако не беше войната ,щяха друго да измислят . Никой не го интересува ,че тук покупателна способност е изключително ниска и ще ни одерат кожите тотално . От друга страна това веднага се използва от търговците до края на веригата и ето Ви резултат - видяно по бензиностанции - зареждане на 4 Евро бензин / вероятно с капкомер / , газ -около 7 Евро и те така . Хубави автомобили след 17 година премиум марки - масло 5 -7 литра от най-евтиното полусинтетика - 5 Евро /литър. Гуми -търговия само на всесезонни с трудно изричане на имената на марките за да не плащаш смяна от над 45 Евро . И те така до " Кой ми открадна чистачките " .

    09:36 06.05.2026

  • 65 Кой

    3 0 Отговор
    ти има доверие , че си взел да ми уверяваш обществото , че всичко ще е по мед и масло ?

    09:36 06.05.2026

  • 66 ало реалиста?

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Как тогава говорят за нов заем като не знаят бе умнико? Къде ви намират такива от партийката бе пич?

    Коментиран от #82

    09:38 06.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    За да е "опоскан" бюджета , означава , че някой го е опоскал "Тандема" е в застой
    но чекмеджетата са претъпкани с крадени пари!????
    Започвайте разследвне и то веднага , има много милиарди отнесени от самолети и
    през банки в Дюбай и подобни данъчни бордели!
    Таки ,Шиши и БАНКЕРА ОТ БАНКЯ, ДА ПО-ВРЪЩАТ КРАДЕНОТО!
    САМОЛЕТИ ЗА МИЛИАРДИ СТОЯТ НА БЕТОНИТЕ ПЛОШАДКИ и събират прахта от Сахара!!!
    Плащаме най -скъпана зелена ел-енергия в Европа, спирайте субсидийте за тези измислени
    алтернативи на електричество!
    Вецовете ги спрете , веднага ако няма (прелив - дебит ) !

    09:40 06.05.2026

  • 69 Влюбеното

    4 0 Отговор
    Славче, що не се гушкахте в кревата ами зомбирахте лековерните

    09:40 06.05.2026

  • 70 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    За мене не се притеснявай!
    И мотика мога да хващам, не съм с изнежени китки и лакирани нокти, като теб....
    Ако можеш спори по същество и не драскай глупости!

    09:43 06.05.2026

  • 71 Как

    2 0 Отговор
    Да не сте се " притеснили" как ще платите заплатите на половин милион хрантутници чиновници и - съд система,МВР,МО и безкрайни агенцийки вместо да ги съкращаване и хиляди пенсионери които стоят на хранилка.Дали ще имате смелостта да го направите а не да мрънкате.

    09:43 06.05.2026

  • 72 не може пич

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хъхъ":

    там всички са "другаре"

    09:45 06.05.2026

  • 73 Говорител

    2 0 Отговор
    Статията започва така " Василев съобщи, че ще..." От тук следва ,че е само информатор и пропагандатор за това което са му казали . Добра заплата и все пак още един натискащ копчето правилно при гласуване за едни най-малко 4500 Евро от нашите данъци. Трябва ли ни усилвател , прокламатор и идеологически закърмен от преди 82 години ?

    09:48 06.05.2026

  • 74 Дори

    2 0 Отговор
    и ако нещо се обърка и по случайност каже истина , никога не мога да му повярвам ! Да спре да се само възхвалява както и червената им сбирщина , включително олигарсите ! Дай им да лъжат и вземат само !

    09:50 06.05.2026

  • 75 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Какво правим":

    Ти най-точно си описал какво трябва да се направи, а не поредните глупости за "затягане на колани", орязване на бюджетни разходи и т.н.
    Ако Радев направи това, партията му ще управлява повече от Тодор Живков, ама съм скептично настроен дали има "топки" за такова преструкториране на държавата, не само икономиката!
    Пари и възможности пред България има огромни, противно на това, което ни дрънкат гонорящите глави от медиите...

    09:51 06.05.2026

  • 76 Мизерабъл

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аха,след като ги спечели с измама.Нали чухме Асенка,ще си направим ала бала с машините,и наше мвр.И наръда също е в тая ала бала,ама да видим докъде ще ни докара другаря Боташов.Всеки народ си заслужава управляващите.

    09:53 06.05.2026

  • 77 Какви

    1 0 Отговор
    са тези триъгълници на челото му , рога ли му никнат ?

    09:54 06.05.2026

  • 78 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 0 Отговор
    МНОГО ЗДРАВИ И ПРАВИ ДОНДУРКОВЦИ ДАНАКОЗАПЛА ТАДЖИЙ И ТО С ГОЛЕМИ НЕРЕЯЛНИ ЗА ТАКАВА РАБОТИЦА ЗАПЛАТИ С ПАЧКИ ЕВРО ХИЛЯДИ ЯКО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА И ГЛЕДАТ ДА ХВЪРЛЯТ ВИНАТА ОРАВДАВАТ СЕ ЧЕ СА СЕ ВДИГНАЛИ СЪС ТРОХИЧКИ ЕВРО СЕНТОВЕ ПЕНСИЙКИТЕ МИЗЕРНИ И МИНИМАЛНИ.ЗАПЛАТИ МНОГО НАГЛА ЗГАН.

    09:56 06.05.2026

  • 79 Няма ли

    1 0 Отговор
    да го вземат в сектата, където се прави масонски кекс

    09:57 06.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 говореща глава е този неразбиращ от пари

    0 0 Отговор
    При тази оформяща се инфлация около 12%,бюджета на бг в края на годината ще е на + около милиард€!така ,че ако могат да вземат кредит ,който е с падеж след 5-7години е изгодно в момента ,ако лихвата е под 7 % за периода от 5години.Правилно е да не взимат ,а да карат така защото това ,което казват съм убеден ,че е лъжа.

    10:00 06.05.2026

  • 82 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "ало реалиста?":

    Има ли кабинет, бе. Умният. В петък се очаква ново правителство. Гюров и още не са си почистили кабинетите от боклуците, бе. То бива простотия да ръсите, ама това са си клинични случаи. Чупите тъпомера, в желанието си да се правите на остроумни.

    10:03 06.05.2026

  • 83 Остави ги

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Нарочно говорят така,за да излязат после герои.И фризьорката ми като я сменя започна"Олеле..." Вместо да търсят начин,те си търсят оправдание.Щом са се кандидатирали да управляват,да търсят начин.

    10:08 06.05.2026

  • 84 Една хубава новина Спецов е вън

    1 0 Отговор
    Любовника на леля Асена най после ще стане безработен. Спецов няма елементарни познания по нищо но пък е добър в спалнята явно

    10:28 06.05.2026

