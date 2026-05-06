Слави Василев: Бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерството на финансите как ще се платят заплатите за юни

Зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" (ПБ) Слави Василев заяви в предаването "Денят ON AIR", че е убеден, че съставът на кабинета е готов.
"Уверявам ви, че кабинета като го видите, ще разберете защо ПБ е тази партия, която е спечелила с толкова много", увери той.
Експертиза и управление на държавата
По думите му е много важно ПБ да излъчи експертиза и да е наясно какво се случва в държавата, за да предложи решения.
"Един парламент трябва да кове закони. В нашия случай и да променя закони. Мандатът на ПБ като мнозинство е да чисти много от грешките, които е имало, и да създава нови закони в интерес на обществото", подчерта Василев пред Bulgaria ON AIR.
"Имаме комфорта на пълното мнозинство. Имаме възможност да носим отговорността. Трябва да посрещнеш отговорността с реални действия", каза още зам.-председателят на ПГ на ПБ.
Бюджетът и първите приоритети
Той отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ.
"По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците", категоричен беше Василев.
"Бизнесът е този, който създава добавена стойност и той трябва да усети подкрепа. Много внимателно чуваме това, което българските предприемачи искат да кажат", добави зам.-председателят на ПБ.
Василев увери че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит.
"Много болезнени решения трябва да се вземат, но аз съм уверен в Радев, че ние ще вземем тези решения", коментира той.
По думите му бюджетът е оглозган и седи въпросът пред Министерството на финансите как ще се платят заплатите юни месец.
"Имаме волята и експертизата да излезем от тази дупка", изтъкна Василев.
"Лукойл" и енергийната политика
Той съобщи, че ще сменят особения търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов, защото "трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща - ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив с добър стопанин".
"Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. "Лукойл" е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него", подчерта Василев.
Депутатът каза още, че в рамките на парламентарната група ще положат необходимите усилия ценообразуването на горивата да бъде в интерес на крайния потребител.
"Уверявам ви, че 52-ият парламент ще бъде абсолютен рекордьор по отношение на качествени законови промени и по отношение на реална работа в интерес на хората. В това число е добре дошла и опозицията да участва", отбеляза Василев.
Зам.-председателят на ПГ на ПБ изрази мнение, че охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски трябва да бъде свалена.
.....МОЖЕШ ДА НАЗНАЧИШ И СВИНЯ ЗА ГЛАВЕН МЮФТИЯ :)
ТАКА ЧЕ ИМА НАЧИН - СЛАГАШ АКУШЕРСКАТА РЪКАВИЦА ЗА ДА НЕ СЕ ЦАПАШ И БЪРКАШ
В ОПГ-ТАТА С ЮМРУК :)
ДА СЛЕЗЕ НА ТЕРЕН
Е ТОЙ СЛЕЗЕ ,СМАЧКА ГИ
.... СЕГА ОСТАВА ДА ГИ ЗАКОПА В ДВОРА ПОД
ШИПКОВИЯ ХРАСТ :)
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
С тия глупости дето ги ръсят по телевизиите...
Някой да е чул нещо за съкращаване на държавната администрация, за намаляване на заплатите им, за удържане на осигуровките на същите?!
Не?!
И аз не чух!
Чух само че някаква гугутка щяла да тегли още кредити.....
Коментиран от #27
08:59 06.05.2026
18 Хич
До коментар #10 от "Оги":Радев не съм видял нищо да е свършил до сега. Напротив цялата му дейност е чист негатив за България. Няма да го коментирам, който си има мозък, сам може да прецени.
Сега получи и изпълнителна и да го видим, но нямам никакви надежди за по-добро, дано да не е много по-лошо.
И имайте предвид заобграден е от 131 гладни депутати и ще трябва всички да ги нахрани.
09:00 06.05.2026
21 Видно е,
Проблякал се Илия, пак в тия. Без реформи в бюджетна сфера, няма да стане.
26 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Видно е,":Е как да знаят, като още не са встъпили в длъжност, бе. Да ви имам акъла "демократичен"
Коментиран от #66
09:06 06.05.2026
27 оня с питон.я
До коментар #17 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Тия неща трябва да се чуят преди гласуването и тогава да решиш за кого да гласуваш. Постфактум няма да ги чуеш.
09:06 06.05.2026
28 Хъхъ
Не може 25% от населението на държавата да е в публичния сектор !
Всичките хрантутници трябва да бъдат съкратени и да се гледа към публичен сектор не по голям от 5-10%
Коментиран от #32, #51, #72
09:06 06.05.2026
31 Момчето
До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":като за начало, що не си намали заплатката на минимална и половина.
Коментиран от #43
09:14 06.05.2026
32 Гост
До коментар #28 от "Хъхъ":Да не мислиш, че в ЕССР е различно и под 25 процента работят в бюджетния сектор!?
Всичкото европеец е зад бюро, за изгърбваща работа имат мигранти!
И като съкратят 25 процента какво, веднага ще ги назначат домуса и други оригарси на по-високи заплати или какво!?
Нали държавата, т.е. бюджета ще им плаща още по-големи обезщетения, голяма част ще емигрират, т.е. обезлюдат държавата ни, а на тяхно място от Бангладеш и т.н., за да робуват на минимална заплата на олигарсите...
"Гениални" решения предлагаш, няма що!
Вместо са гледаш в паничката на другия, вземи се образовай малко и ще вземеш и ти да изкарваш повече!
Коментиран от #42
09:15 06.05.2026
Да не би някой да е спрял да запежда колите на бензиностанциите!? ДДС и акциза автоматично увеличават бюджетните приходи, както никога до сега!
Поидтпъскайте чекмеджето в Банкя, сметките на шиши и дпуги олигарси да се влеят в бюджета, преразгледайте концесионните договори, вижте къде са 80 млрд. варутен резерв за гарант на несъществуващия валутен борд....
НЕма ли парЕ.... Разберете, че няма кой да ви "чака" 100 дни за да се назландисвате за гореизброеното!
09:23 06.05.2026
42 Анонимен
До коментар #32 от "Гост":Май си на хранилката, а? Скоро всичките чиновници хващате мотиката. В чужбина търтеи като вас никой не търпи, а и там е криза с работата.
Коментиран от #70
09:23 06.05.2026
43 РЕАЛИСТ
До коментар #31 от "Момчето":На такива постове, кой се интересува от заплатата, бе нашият. Това да не сме аз и ти. Помниш ли , че Бойко си даваше цялата заплата за благотворителност, пък чекмеджето му пълно на евраци. Има виц" На един митничар му рекли" Ти няма ли да си вземеш заплатата" То отвърнал учуден" Ама тук , и заплата ли дават
09:24 06.05.2026
Милион и половина гласуваха и за тоя финансов спец
09:26 06.05.2026
и как
не общи лафове които и малки деца знаят
и що мълчахте и не разследвахте общ поръчки прозрачността и дали са нужни и колко са надценени
09:26 06.05.2026
-;-
Малкия Мраз не може да ме убеди , че Прогресистите не са реплика на Герберистите и Чалгарите.
Търпелив съм да видя 2-3-колко години ще изкара поредната шашма на комунистите!
09:28 06.05.2026
51 Учител
До коментар #28 от "Хъхъ":Това няма как да стане, докато Радев е избран с гласоветепна държавните хрантутници, а 60% от частния сектор не гласува.
Когато тия 60% си вдигнат задниците и гласуват за партия независима от олигарси и чиновници, това би могло евентуално бавно, с много мъки да се случи.
Утре дори Октомврийска революция да се случи, чиновниците и фатмаците пак ще се наместят на държавна службица.
09:28 06.05.2026
52 Ами
До коментар #30 от "оня с коня":Борисов е бита карта отдавна, държаха го досега главчев, надписаните гласове, сгрешените протоколи, недействителните бюлетини, празните чували с бюлетини, като се смени правителството, толкова обгрижваното и платено със 70% по-високи заплати МВР спря процеса и край
09:28 06.05.2026
53 Началото
Някой ще каже - а приемственост ? Каква приемственост от зараза/пандемия от СПУН в администрацията ! Режете смело ! По зле няма как да стане !
09:29 06.05.2026
54 Хмм
До коментар #48 от "Факти":сега плащат поне 10%, ако въведат прогресивен данък, всички ще излязат на загуба и няма да плащат нищо, макар и несправедлив само плоският данък пълни хазната
09:31 06.05.2026
Коментиран от #62, #67
09:32 06.05.2026
57 А ти
До коментар #14 от "Колю лудия -":Ще она. Ни раш ли ?
09:32 06.05.2026
58 Какво образование има Малкия Мраз
До коментар #45 от "До Реалист":До Реалист
10ОТГОВОР
Като не знаят финансовото състояния, как разбраха, че трябва да теглят заеми? КАК? Това е безсмислието на казаното от видно човек без икономическо образование. Алабализми.
-;-
В едно телевиционно студио един социолого поиска от водещата , да го обяват са социолог и гинеколог.
Защо? Защото Малкия Мраз не е никакъв Социолог.
Тепърва ще видими какви кадри имат прогресистите!
Пропаднала посткомунистическа Плява и разни приватизатори скапани!
09:32 06.05.2026
63 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #38 от "Наследството на Баце":5години ЧОРАПОВЦИ и КОКОРЧОВЦИ ................... ОГЛОZГАХА БЪЛГАРИЯ ...........,.......... ПОСЛЕДНАТА КРАЖБА Е НА МИСТЪР КЕШ С (БОТАШ , ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ПО 1 млн НА ДЕН ................. ФАКТ !
09:35 06.05.2026
64 Данко
До коментар #22 от "Нека да ви кажа":Тази криза си е оправдание за изравняване за населението и преминаващи през територията цени на горивата с останалите държави от Евро съюза. Ако не беше войната ,щяха друго да измислят . Никой не го интересува ,че тук покупателна способност е изключително ниска и ще ни одерат кожите тотално . От друга страна това веднага се използва от търговците до края на веригата и ето Ви резултат - видяно по бензиностанции - зареждане на 4 Евро бензин / вероятно с капкомер / , газ -около 7 Евро и те така . Хубави автомобили след 17 година премиум марки - масло 5 -7 литра от най-евтиното полусинтетика - 5 Евро /литър. Гуми -търговия само на всесезонни с трудно изричане на имената на марките за да не плащаш смяна от над 45 Евро . И те така до " Кой ми открадна чистачките " .
09:36 06.05.2026
66 ало реалиста?
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Как тогава говорят за нов заем като не знаят бе умнико? Къде ви намират такива от партийката бе пич?
Коментиран от #82
09:38 06.05.2026
68 Оракула от Делфи
но чекмеджетата са претъпкани с крадени пари!????
Започвайте разследвне и то веднага , има много милиарди отнесени от самолети и
през банки в Дюбай и подобни данъчни бордели!
Таки ,Шиши и БАНКЕРА ОТ БАНКЯ, ДА ПО-ВРЪЩАТ КРАДЕНОТО!
САМОЛЕТИ ЗА МИЛИАРДИ СТОЯТ НА БЕТОНИТЕ ПЛОШАДКИ и събират прахта от Сахара!!!
Плащаме най -скъпана зелена ел-енергия в Европа, спирайте субсидийте за тези измислени
алтернативи на електричество!
Вецовете ги спрете , веднага ако няма (прелив - дебит ) !
09:40 06.05.2026
70 Гост
До коментар #42 от "Анонимен":За мене не се притеснявай!
И мотика мога да хващам, не съм с изнежени китки и лакирани нокти, като теб....
Ако можеш спори по същество и не драскай глупости!
09:43 06.05.2026
72 не може пич
До коментар #28 от "Хъхъ":там всички са "другаре"
09:45 06.05.2026
75 Гост
До коментар #39 от "Какво правим":Ти най-точно си описал какво трябва да се направи, а не поредните глупости за "затягане на колани", орязване на бюджетни разходи и т.н.
Ако Радев направи това, партията му ще управлява повече от Тодор Живков, ама съм скептично настроен дали има "топки" за такова преструкториране на държавата, не само икономиката!
Пари и възможности пред България има огромни, противно на това, което ни дрънкат гонорящите глави от медиите...
09:51 06.05.2026
76 Мизерабъл
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аха,след като ги спечели с измама.Нали чухме Асенка,ще си направим ала бала с машините,и наше мвр.И наръда също е в тая ала бала,ама да видим докъде ще ни докара другаря Боташов.Всеки народ си заслужава управляващите.
09:53 06.05.2026
82 РЕАЛИСТ
До коментар #66 от "ало реалиста?":Има ли кабинет, бе. Умният. В петък се очаква ново правителство. Гюров и още не са си почистили кабинетите от боклуците, бе. То бива простотия да ръсите, ама това са си клинични случаи. Чупите тъпомера, в желанието си да се правите на остроумни.
10:03 06.05.2026
83 Остави ги
До коментар #6 от "Пич":Нарочно говорят така,за да излязат после герои.И фризьорката ми като я сменя започна"Олеле..." Вместо да търсят начин,те си търсят оправдание.Щом са се кандидатирали да управляват,да търсят начин.
10:08 06.05.2026
