Иранската армия е нанесла тежки щети по американски военни обекти! Белият дом мълчи

Иранските въздушни удари са причинили много повече разрушения на американски военни обекти в Близкия изток, отколкото американските служители публично са признали. Това показва анализ на сателитни изображения на "Вашингтон пост".

Документирани са 228 повредени структури и оборудване в 15 американски бази, от които 217 сгради и 11 военни актива.

Мащабът на разрушенията е много по-голям от това, което САЩ публично са разкрили, уточни изданието. До момента Белият дом не е излязъл с коментар във връзка с констатациите.

Повече от половината от щетите са нанесени в щаба на 5-ти флот в Бахрейн и три бази в Кувейт. Американски служител е заявил пред вестника, че тези места са били силно засегнати, вероятно защото са позволили атаки от своя територия.

Ударите са унищожили противоракетните отбранителни системи Patriot в Бахрейн и Кувейт, сателитна чиния във военноморската поддръжка на Бахрейн и радарни системи THAAD в Йордания и Обединените арабски емирства.

Командно-контролен самолет E-3 Sentry е бил унищожен във военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, след като многократно е бил разполаган на незащитена пътека за рулиране. Загубен е и танкер за зареждане с гориво.

Щетите в зоната за военноморска поддръжка са "значителни", потвърди един американски служител. Той отбеляза, че това е принудило щаба на 5-ти флот да се премести във военновъздушната база "Макдил" във Флорида. Двама други служители заявиха, че силите може никога да не се върнат в регионалните бази в голяма численост.