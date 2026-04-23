23 април - Световен ден на книгата и авторското право

23 април - Световен ден на книгата и авторското право

23 Април, 2026 09:34 665 4

  • световен ден на книгата

Празнува се от всички държави членки на ООН

23 април - Световен ден на книгата и авторското право - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световният ден на книгата и авторското право определен за честване от ЮНЕСКО при ООН.

С празнуването на този ден в целия свят ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, издателска дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1995 г.

23 април e символична дата за световната литература. На тази дата през 1616 г. са починали Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това е датата на раждане или смърт и на други изтъкнати автори като Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Жозеп Пла и Мануел Валехо.

Това прави естествен избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целия свят да отдаде почит на книгите и авторите им, насърчавайки всички и по-специално младите хора, да открият удоволствието от четенето и да зачетат приноса на тези, които допринасят за социално-културния прогрес на човечеството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно дженZи

    3 1 Отговор
    Аоо.......я да отворя Гооглето, да видя какво е това - книга !?

    Коментиран от #3

    09:38 23.04.2026

  • 2 Звучи Ми !

    1 0 Отговор
    Звучи Ми !

    Като !

    Първи Април !

    10:41 23.04.2026

  • 3 Чао

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едно дженZи":

    Всеки си има различни неща които обича.Не виждам нищо лошо в това да не обичаш да четеш книги.Като малък обичах но вече не. Стига сте ни нападали първо погледнете вашето "перфектно "поколение.

    11:07 23.04.2026

  • 4 Роза

    0 0 Отговор
    Хубаво е да четеш,но трябва да знаеш какво!Четенето на книги,които са ти безинтересни или безполезни,е само губене на време!От книгите научаваш неща,които другите хора не знаят,но е важен и практическия опит,защото в живота не винаги е така,както пише в книгите!"Не ги оставяй да потънат в прах,захвърлени из шкафовете стари!Не се разделяй никога от тях,от книгите-добрите ни другари!"-Леда Милева.

    13:40 23.04.2026