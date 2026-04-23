23 април - Световен ден на книгата и авторското право

Световният ден на книгата и авторското право определен за честване от ЮНЕСКО при ООН.
С празнуването на този ден в целия свят ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, издателска дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1995 г.
23 април e символична дата за световната литература. На тази дата през 1616 г. са починали Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това е датата на раждане или смърт и на други изтъкнати автори като Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Жозеп Пла и Мануел Валехо.
Това прави естествен избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целия свят да отдаде почит на книгите и авторите им, насърчавайки всички и по-специално младите хора, да открият удоволствието от четенето и да зачетат приноса на тези, които допринасят за социално-културния прогрес на човечеството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едно дженZи
Коментиран от #3
09:38 23.04.2026
2 Звучи Ми !
Като !
Първи Април !
10:41 23.04.2026
3 Чао
До коментар #1 от "Едно дженZи":Всеки си има различни неща които обича.Не виждам нищо лошо в това да не обичаш да четеш книги.Като малък обичах но вече не. Стига сте ни нападали първо погледнете вашето "перфектно "поколение.
11:07 23.04.2026
