Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Зуека с емоционално признание: „Клоунът винаги е тъжен“

Зуека с емоционално признание: „Клоунът винаги е тъжен“

10 Май, 2026 16:50 327 6

  • васил василев - зуека-
  • изложба-
  • пловдив-
  • клоун

Той лично е транспортирал картините си до България със своя пикап

Зуека с емоционално признание: „Клоунът винаги е тъжен“ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Васил Василев – Зуека се включи на живо от Пловдив в предаването „Тази неделя“ по bTV, където представя новата си изложба „Аз, клоунът“. Художникът и телевизионен водещ говори откровено за вдъхновението зад картините си, живота си в Испания и усещането за все по-дълбоко разделение между хората.

Още в началото Зуека посрещна с типичното си чувство за хумор представянето си като „Пикасото на телевизионния екран“:

„Как така ме представяте? Луди ли сте?“


Той разказа, че лично е транспортирал картините си до България със своя пикап, с който продължава да пътува между Испания и България.

„Аз съм газар, както винаги“, пошегува се Василев, обяснявайки, че предпочита да пътува с фериботи през Барселона и Гърция, вместо да прекосява цяла Европа с кола.

Основен акцент в разговора беше новата му изложба „Аз, клоунът“, чието първоначално заглавие е трябвало да бъде „Аз, човекът“. По думите му картините са отражение на тревогите му за развитието на обществото през последните години.

Зуека обясни, че постепенно е осъзнал как посланията в картините му минават през образа на клоуна – фигура, която едновременно разсмива и казва неудобни истини.

„Клоунът винаги е тъжен, защото той говори много смешни неща, но през смешното излизат едни много сурови истини.“

Художникът призна, че изложбата е създадена в период на сериозни размисли за състоянието на обществото, за разделението между хората и за кризите, през които минава Европа.

По време на интервюто Зуека говори и за живота си в Испания, където живее от няколко години. Той разказа, че около него постепенно се е оформила малка българска общност, в която са и актьорите Ернестина Шинова и Андрей Слабаков, както и Йоанна Темелкова и Мартин Георгиев.

„Направихме една малка компанийка от 4-5 семейства.“

По думите му, макар да живеят в Испания, всички продължават да пазят българския си начин на живот и навици.

Зуека коментира и политическата ситуация в България, като призна, че следи внимателно случващото се у нас и винаги упражнява правото си на глас. Според него обществото става все по-поляризирано не само в България, но и по света.

„Единствено демокрацията е тази, която дава свободата на хората да работят това, което искат, където искат и както искат.“

Той изрази и притеснение от нарастващото влияние на крайните политически течения в Европа и света, както и от процесите, които според него водят до разделение в обществата.

В края на разговора Зуека отново се върна към изкуството – темата, която днес стои в центъра на живота му.

„Изкуството винаги ще оцелее.“

Изложбата „Аз, клоунът“ може да бъде видяна в Пловдив до петък, 15 май, а самият артист и тв водещ призна, че се надява да не се налага да връща нито една картина обратно в Испания.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Само в България му вървят картините.В Испания е Господин Никой.

    16:52 10.05.2026

  • 2 Стивън Кинг

    1 0 Отговор
    🤡 от ,,То,, е много страшен.

    16:54 10.05.2026

  • 3 Айше

    1 0 Отговор
    Дори и като дете не съм виждала забавен клоун, но е глупаво да си мисля, че съм била по-остроумна от тях

    16:55 10.05.2026

  • 4 Свободен

    5 1 Отговор
    В този случай клоунът освен тъжен е и бездарен!

    16:56 10.05.2026

  • 5 конферансие

    0 0 Отговор
    Щом идва в България ,значи,там " не оценяват неговия талант".

    17:07 10.05.2026

  • 6 само питам

    0 0 Отговор
    тоя боклуук кой беше че не го познавам? със какво е известен?

    17:09 10.05.2026