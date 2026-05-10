Сладко парче история: Виенската приказка на Demel и Kaiserschmarrn

Виенската сладка приказка

Demel не е просто кафе, а истинска културна институция, носеща вековна традиция в изкуството на сладкарството. Още от 1786 година тази прочута K. u. K. Hofzuckerbäckerei в сърцето на Виена създава десерти, достойни за императорския двор, и пази жив духа на една по-бляскава и изискана епоха.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Стъпиш ли вътре, сякаш времето забавя ход. Изящните витрини, пълни с торти и сладкиши, улавят погледа и те канят да прекрачиш прага на една Виена от миналото – град на елегантност, ритуали и малки ежедневни удоволствия, превърнати в изкуство.

Demel винаги е вярвал, че посещението в Kaffeehaus не е просто спиране за кафе, а събитие – място за почивка, разговори и бягство от забързания свят.

„Императорската палачинка“ - великолепието на вкуса

Сред всички изкушения, които се раждат тук, едно име изпъква особено ярко – Kaiserschmarrn. Легендарният десерт, известен като „императорската палачинка“, носи със себе си история и вкус, свързани с австрийската традиция и императорския двор. Пухкав, накъсан на парчета и поръсен с пудра захар, често поднесен със сладко от сливи или плодове, той е повече от десерт – той е преживяване.

В Demel можеш да му се насладиш в уютната атмосфера на кафенето, докато навън Виена бавно се движи в ритъма на своята история. А ако бързаш, можеш да вземеш порция Kaiserschmarrn от уличния щанд и да отнесеш частица от тази сладка традиция със себе си.

Освен него, тук ни посрещат и безброй други специалитети – торти, печива, ароматно кафе и дори солени ястия за онези, които не са почитатели на сладкото. Но независимо какво избираме, всяка хапка в Demel носи едно и също обещание: вкус на история, традиция и Виена, такава каквато е била и такава, каквато все още живее.

Спорът

Изборът между Демел и Захер е дуел на класики: Хотел Захер предлага „Оригинал“ с два слоя мармалад и по-влажна текстура, докато Императорската придворна сладкарница Демел е известна с по-изисканата си, често възприемана като по-малко сладка, „Едуард Захер Торте“ с един слой мармалад. И двете са перфектни и отлични и въпреки това спорят за качество и кой е “по- по- най“! Шоколадовият печат върху тортата на Демел е триъгълен, а този на Захер кръгъл.

Спорът между виенската сладкарница „Демел“ и хотел „Захер“ относно правото да наричат ​​тортата си „Оригинална“, известен като „Седемгодишната сладка война“, продължава от 1934 до 1963 г. Това е правен конфликт относно използването на търговската марка „Оригинална Захер-Торте“. Франц Захер създава тортата през 1832 г., а синът му Едуард, докато е чирак в сладкарницата „Демел“, усъвършенства рецептата. Тортата се е продавала както в хотел „Захер“ (от 1876 г.), така и в „Демел“.

В Demel всяко посещение е повече от обикновено похапване – то е среща с историята, с традицията и с една Виена, която сякаш не е изчезнала, а просто се е запазила във витрините, ароматите и рецептите. Сред шумотевицата на съвременния град това място остава тихо убежище на изяществото и вкуса, където дори една обикновена хапка Kaiserschmarrn може да се превърне в малък празник. И може би точно в това се крие магията на Demel – в способността му да ни напомня, че най-сладките моменти са онези, които съчетават вкус, време и спомени.

Това е моят поглед върху Виена. Докато другите столици бързат, Виена се наслаждава на живота. Това е град, където не е срамно да прекараш два часа в кафене с една-единствена чаша меланж и вестник. Това е начин на живот – уютен, спокоен.

Оля АЛ-АХМЕД

Виена, Австрия

