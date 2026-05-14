Двама ранени при руска нощна атака с дронове в Одеска област

Двама души са пострадали при нощна атака с дронове, извършена от Русия срещу Украйна, съобщи ръководителят на Одеска област Олег Кипер в своя канал в приложението Телеграм, предава БТА.
По думите му при атаката са били засегнати обекти от пристанищната инфраструктура. В резултат на две последователни вълни от удари са нанесени щети върху оборудване и товарни транспортни средства. Възникналите пожари са били овладени и потушени от аварийно-спасителните екипи.
Местните служби в момента работят по отстраняване на последиците от нападението и оценка на нанесените щети, допълни той.
В отделен контекст се посочва, че в Одеса и Одеска област живее значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване тя наброява над 150 000 души и е сред най-големите етнически групи в региона.
В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи, като най-големи компактни общности има в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.
1 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #18, #34
09:24 14.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Орк на тротинетка
09:25 14.05.2026
4 Путин
09:28 14.05.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #7
09:28 14.05.2026
6 ПЪГУОШ
Явно руските удари са с определена насоченост и много точни ли ?
09:30 14.05.2026
7 666
До коментар #5 от "ФАКТ":Ботоксът беше убит през 2011 г. Сега са само невменяеми двойници на негово място
Коментиран от #10
09:30 14.05.2026
8 Путин е най добрия агент на Зеленски
09:33 14.05.2026
9 Дрисула
09:33 14.05.2026
10 А бе
До коментар #7 от "666":Тебе шльокавицата те е утепала отдавна.🤣
09:33 14.05.2026
11 зИленски
600 ДРОНА
ДВАМА РАНЕНИ
СЛАБА РАКУЯ СА
2027 ЩЕ ПОБЕДИМ
09:35 14.05.2026
12 Чичо Дончо Тръмпа.
09:36 14.05.2026
13 НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #33
09:37 14.05.2026
14 Истината:
за помощ за Украйна, с цел да превърне подкрепата за Киев в постоянна и дългосрочна.
Така размерът на помощта за Украйна ще нарасне до 143 млрд. долара годишно!
09:38 14.05.2026
15 А50
09:39 14.05.2026
16 ха-ха
Можело и повечко да са ...
09:42 14.05.2026
17 Ама
09:43 14.05.2026
18 Хихи
До коментар #1 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":рано си започнал да ровиш в тавата с фалшивото брашно...
Коментиран от #20
09:44 14.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 az СВО Победа 81
Не останаха българи в Одеска област!
Коментиран от #23
09:50 14.05.2026
22 Пази боже!
09:54 14.05.2026
23 И Преди и сега
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Щом някакъв анонимен, неясно откъде списвач го казва, сигурно е така 🤩🤡🍌🍌
09:55 14.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Владимир Путин, президент
Първо искам да знам в кой точно контекст това е посочено и каква е връзката между статияти и въпросния контекст ?
Второ Русия действително мрази България заради Азбуката, Писмеността, Езика и Културата която българите сме дали. Това наистина е непростимо, инак още рушняка да приказва и пише на монголски и живее в палатка, наместо къща от камъни и тухли ☝️
Коментиран от #27, #28
09:56 14.05.2026
26 стоян георгиев- стъки
09:57 14.05.2026
27 Не лъжи
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Русия не само не мрази България, но и в историята и се казва, че християнството и книжнината идват в Киевска Рус от България чрез старобългарския (църковнославянски) език.
Богослужебните книги и азбуката са донесени от български духовници.
Старобългарският език е основата на църковнославянския в Русия.
10:06 14.05.2026
28 джудж ,
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Писанието ти не е вярно ! Успокой топката и мери кръвното ! Ще ти трябват нервите за един по-късен етап !
10:06 14.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Артилерист
10:11 14.05.2026
31 СТИГА БЕ
10:19 14.05.2026
32 МИНУВАЧ
До коментар #2 от "Димяща ушанка":АМИ ТАМ ТИ Е МЯСТОТО...
10:21 14.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.