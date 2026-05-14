Двама ранени при руска нощна атака с дронове в Одеска област
14 Май, 2026 09:24 1 050 34

Ударите са засегнали пристанищна инфраструктура и са причинили пожари и щети по техника и товарни превозни средства

Ели Стоянова

Двама души са пострадали при нощна атака с дронове, извършена от Русия срещу Украйна, съобщи ръководителят на Одеска област Олег Кипер в своя канал в приложението Телеграм, предава БТА.

По думите му при атаката са били засегнати обекти от пристанищната инфраструктура. В резултат на две последователни вълни от удари са нанесени щети върху оборудване и товарни транспортни средства. Възникналите пожари са били овладени и потушени от аварийно-спасителните екипи.

Местните служби в момента работят по отстраняване на последиците от нападението и оценка на нанесените щети, допълни той.

В отделен контекст се посочва, че в Одеса и Одеска област живее значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване тя наброява над 150 000 души и е сред най-големите етнически групи в региона.

В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи, като най-големи компактни общности има в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.


  • 1 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 33 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #18, #34

    09:24 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Орк на тротинетка

    5 24 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:25 14.05.2026

  • 4 Путин

    1 25 Отговор
    Смотани милицоонери сме веее.... 5 г срам и позор. Готвачът ми ме нападна а аз избях позорно заради срама в Украйна

    09:28 14.05.2026

  • 5 ФАКТ

    2 28 Отговор
    Пригожин обвини страхливия ботокс че работи за Украйна.

    Коментиран от #7

    09:28 14.05.2026

  • 6 ПЪГУОШ

    30 2 Отговор
    Не разбирам как при масирани , мощни атаки с ракети и дронове и то върху населени места , а в резултат 2 ранени само !
    Явно руските удари са с определена насоченост и много точни ли ?

    09:30 14.05.2026

  • 7 666

    3 25 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Ботоксът беше убит през 2011 г. Сега са само невменяеми двойници на негово място

    Коментиран от #10

    09:30 14.05.2026

  • 8 Путин е най добрия агент на Зеленски

    5 22 Отговор
    Прекрасно съсипва страната си

    09:33 14.05.2026

  • 9 Дрисула

    18 2 Отговор
    Явно лудите са станали по рано))))

    09:33 14.05.2026

  • 10 А бе

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "666":

    Тебе шльокавицата те е утепала отдавна.🤣

    09:33 14.05.2026

  • 11 зИленски

    5 14 Отговор
    НИЩО НЕ СТАВА ОТ РУСНАКА
    600 ДРОНА
    ДВАМА РАНЕНИ
    СЛАБА РАКУЯ СА
    2027 ЩЕ ПОБЕДИМ

    09:35 14.05.2026

  • 12 Чичо Дончо Тръмпа.

    16 0 Отговор
    Много спечелихме от ЕС.Доста оръжие продадохме на тези тъпаци.

    09:36 14.05.2026

  • 13 НЕМОЖАЧи.ру

    3 19 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    Коментиран от #33

    09:37 14.05.2026

  • 14 Истината:

    16 0 Отговор
    Ястреба на НАТО Рюте е предложил страните от алианса да отделят ежегодно 0,25% от БВП
    за помощ за Украйна, с цел да превърне подкрепата за Киев в постоянна и дългосрочна.
    Така размерът на помощта за Украйна ще нарасне до 143 млрд. долара годишно!

    09:38 14.05.2026

  • 15 А50

    25 1 Отговор
    Има признаци руснацита да са решили да прислйчват с киевската хунта. Масирани удари по жп инфраструктура и локомотиви, втори ден интензивни ракетно дронови удари. Историята на воините показва, че и най-подготвеното ПВО издържа до 2 седмици ежедневни удари и после колапс. Сега е момента Русия да си върне каквото трябва

    09:39 14.05.2026

  • 16 ха-ха

    13 1 Отговор
    САМО ДВАМА ЛИ ... ?!
    Можело и повечко да са ...

    09:42 14.05.2026

  • 17 Ама

    21 0 Отговор
    Ели , какви българи са останали в Одеса?! Зеленият шмъркач отдавна ги изпрати на фронта...

    09:43 14.05.2026

  • 18 Хихи

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    рано си започнал да ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #20

    09:44 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 az СВО Победа 81

    15 2 Отговор
    Българите бяха мобилизирани и пратени на изтребление....

    Не останаха българи в Одеска област!

    Коментиран от #23

    09:50 14.05.2026

  • 22 Пази боже!

    1 10 Отговор
    Това на снимката 🤔 част от руския "мир" ли е?

    09:54 14.05.2026

  • 23 И Преди и сега

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Щом някакъв анонимен, неясно откъде списвач го казва, сигурно е така 🤩🤡🍌🍌

    09:55 14.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Владимир Путин, президент

    1 12 Отговор
    "...В отделен контекст се посочва, че в Одеса и Одеска област живее значителна българска общност..."

    Първо искам да знам в кой точно контекст това е посочено и каква е връзката между статияти и въпросния контекст ?
    Второ Русия действително мрази България заради Азбуката, Писмеността, Езика и Културата която българите сме дали. Това наистина е непростимо, инак още рушняка да приказва и пише на монголски и живее в палатка, наместо къща от камъни и тухли ☝️

    Коментиран от #27, #28

    09:56 14.05.2026

  • 26 стоян георгиев- стъки

    12 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    09:57 14.05.2026

  • 27 Не лъжи

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Русия не само не мрази България, но и в историята и се казва, че християнството и книжнината идват в Киевска Рус от България чрез старобългарския (църковнославянски) език.
    Богослужебните книги и азбуката са донесени от български духовници.
    Старобългарският език е основата на църковнославянския в Русия.

    10:06 14.05.2026

  • 28 джудж ,

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Писанието ти не е вярно ! Успокой топката и мери кръвното ! Ще ти трябват нервите за един по-късен етап !

    10:06 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Артилерист

    18 0 Отговор
    Одеса е на постоянно внимание на руските средства за далечно поразяване защото тя все още се използва за западните доставки на оръжия и боеприпаси. Русия досега атакуваше пристанището там предпазливо, за да не я обвинят западняците, че препятства износа на укро зърно и "хуманитарна" помощ. Разузнаването и местната съпротива обаче свидетелстват, че там все още е сериозен логистичен център и затова руските ракети и дронове атакуват подхода, пристанището, прилежащата складова база и военно производствените обекти в региона. Използва се тактика на повтарящи се удари, която препятства ремонтните работи и води до пълно унищожение на обектите...

    10:11 14.05.2026

  • 31 СТИГА БЕ

    7 0 Отговор
    МНОГО БЕЕ,...двама. ами много скъпо излиза с дронове. А те от каква националност са

    10:19 14.05.2026

  • 32 МИНУВАЧ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Димяща ушанка":

    АМИ ТАМ ТИ Е МЯСТОТО...

    10:21 14.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

