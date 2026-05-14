Двама ранени при руска нощна атака с дронове в Одеска област

Двама души са пострадали при нощна атака с дронове, извършена от Русия срещу Украйна, съобщи ръководителят на Одеска област Олег Кипер в своя канал в приложението Телеграм, предава БТА.

По думите му при атаката са били засегнати обекти от пристанищната инфраструктура. В резултат на две последователни вълни от удари са нанесени щети върху оборудване и товарни транспортни средства. Възникналите пожари са били овладени и потушени от аварийно-спасителните екипи.

Местните служби в момента работят по отстраняване на последиците от нападението и оценка на нанесените щети, допълни той.

В отделен контекст се посочва, че в Одеса и Одеска област живее значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване тя наброява над 150 000 души и е сред най-големите етнически групи в региона.

В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи, като най-големи компактни общности има в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.