Славия Прага триумфира с титлата в Чехия след зрелищна победа и празни трибуни

14 Май, 2026 09:09 666 0

Без публика, но с шампионски дух: "Червено-белите" отново на върха

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Славия Прага си осигури златните медали два кръга преди края на сезона в Чехия. Въпреки че трибуните на "Еден Арена" останаха без обичайния си ентусиазиран фон, "червено-белите" демонстрираха класа и разгромиха Яблонец с впечатляващото 5:1.

Причината за празните седалки бе наказание, наложено след бурните сцени по време на дербито със Спарта Прага, когато фенове на Славия нахлуха на терена. Това доведе до служебна загуба с 0:3 и временно намали преднината на Славия на върха до 5 точки. Въпреки това, снощният успех окончателно сложи точка на всякакви съмнения относно шампионската титла.

В 14-ата минута Щепан Халупек даде тон на празненствата с първия гол. До почивката Самюъл Исифе (37') и Моймир Хитил (43') увеличиха аванса на домакините, а след антракта ветеранът Томаш Холеш (49') и отново Халупек (56') довършиха започнатото. Яблонец успя да върне едно попадение чрез Едуард Собол в 62-рата минута, но това бе само утешителен гол.

Основният конкурент на Славия – Спарта Прага, не успя да се възползва от грешката на шампионите и завърши 0:0 срещу Виктория Пилзен. Така разликата между двата гранда стана недостижима – цели 7 точки, което гарантира на Славия Прага поредна титла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

