Никола Янков: Българската икономика може да пострада сериозно от мерките за овладяване на цените

14 Май, 2026 09:20 1 388 44

Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов каза, че мерките могат да дадат ефект, ако бъдат придружени с други – бюджет, антикорупционно законодателство и други.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Действията на държавата в защита на потребителя е стъпка в правилната посоката. Дори санкциите, които се предвиждат, са твърде малки. Предложените реформи целят да се започне с въвеждането на ред във веригата на доставки. Това каза Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация в ефира на „Здравей, България” по Нова телевизия.
По негови думи има асиметрия в ценообразуването от производителя до щанда и тя трябва да се балансира.

„Правителството попадна в собствения си капан на популистко говорене. Българската икономика може да пострада сериозно от тези мерки. Разходите на българските търговци ще се увеличат заради допълнителната административна тежест, корупцията ще се увеличи заради възможността да се взимат субективни решения от страна на държавен чиновник или по политически причини. Политическият риск ще се увеличи и това ще доведе до спадане на инвестициите – местни и чужди. В средносрочен план това ще увеличи цените, а не обратното. Намаляването на цените става с увеличаването на конкуренцията, а такива мерки не се предвиждат”, смята икономистът Никола Янков.
Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов каза, че мерките могат да дадат ефект, ако бъдат придружени с други – бюджет, антикорупционно законодателство и други. Според него те са „начален сигнал за един дълъг мач”. Той е на мнение, че мерките нямат да се отразят негативно, като подчерта, че психологичният ефект от тях също е „хитър ход”.

Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира, че законопроектите за намаляване на цените като че ли имат и други цели. „Някои целят да се сложи край на робството – производителите у нас са роби на търговските вериги, които имат господстващо положение на пазара. Производителите са принудени да продават на веригите на цени на себестойност и под себестойност”, посочи той.

Маргаритов е на мнение, че през последните няколко години има проблем с нормалното функциониране на пазара, но този въпрос не е бил разглеждан в детайли. Той посочи още, че предложените сега мерки са необходими и трябва да се даде толеранс, за да се види тяхното действие.

Велев коментира, че за първото тримесечие България е платила с 580 милиона евро повече за заплати в бюджетната сфера. Той допълни, че взимането на заеми, за да бъдат раздадени за заплати, без да има производство, е причината за скок на цените.

Янков изрази съгласие с тази теза. Икономистът каза още, че ценовите нива с една пазарна икономика се регулират с регулиране на паричното предлагане, а това става чрез нисък бюджетен дефицит, вдигане на лихвите и ограничаване на кредитирането.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 7 Отговор
    Българската икономика БЕ УНИЩОЖЕНА след 1989-та❗
    Сега за икономика се представя работата на келнери, камериерки и магазинери❗

    Коментиран от #5, #32

    09:22 14.05.2026

  • 2 Този е смешен шeкижия

    30 6 Отговор
    Българска икономика??! Отдавна няма такова животно!

    09:23 14.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 6 Отговор
    Четете "Плана Ран-Ът", за да Ви стане ясно кой заТри икономиката ни❗

    Коментиран от #12

    09:23 14.05.2026

  • 4 шири

    17 8 Отговор
    Българската икономика може да пострада сериозно от навиране на всякакви стоки от чужбините.

    Коментиран от #39

    09:24 14.05.2026

  • 5 Бай Той

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В грешка си. За икономика се представят ежеседмичните заеми, теглени за покриване на неправомерно надутите заплати на безобразно раздутата ненужна администрация.

    Гръцкият сценарий ще е песен пред това, дето ни нагласиха.

    09:25 14.05.2026

  • 6 в кратце

    17 2 Отговор
    Българинът е със завързани ръце от веригата на доставки.

    09:27 14.05.2026

  • 7 мнение

    27 6 Отговор
    Гербаджиите, които не направиха нищо, много искат мерките против спекулата да се провалят, а не ги интересува, че хората изнемогват. Важното за тях е мерките против високите цени да се провалят, за да им капне мед на сърцето.

    Коментиран от #21

    09:28 14.05.2026

  • 8 Да се

    18 3 Отговор
    фирмите вземащи субсидии и предлагащи чужда продукция и имитиращи продукти

    09:28 14.05.2026

  • 9 КАТО ПРОЧЕТА.....

    25 3 Отговор
    .....ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ........И МИ СТАВА ЯСНО И ВИДИМО КАК ТОЯ КЛЕЧИ ПРЕД НПО ЯСЛАТА

    09:28 14.05.2026

  • 10 сбруя

    3 1 Отговор
    Веригата на поставки електро ли е?

    09:29 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ти

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прочете ли "Капитала" ?

    Коментиран от #18

    09:30 14.05.2026

  • 13 и тоя плачи срещу новите мерки

    18 6 Отговор
    "Основната причина за вдигане на цените в България е това, че хората имат повече пари. Частично това се дължи на ръста на заплатите" - сутринта по БНР Красен Станчев каза, че сме много богати, ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КАКЪВ ИКОНОМИСТ Е ТОЯ. А еврото бе, -диот?

    09:31 14.05.2026

  • 14 ужас

    7 3 Отговор
    теб те знаем, че покровителстваш бизнесите срещу хубави суми...

    09:31 14.05.2026

  • 15 Анонимен

    9 2 Отговор
    Тоя е партиен член на партийка, която не успя да влезе в парламента, защо го представяте като просто икономист?

    09:39 14.05.2026

  • 16 Тиква

    9 4 Отговор
    Заради такива у р у д и, всичко в България надути цените,няма да видим нито черешите,нито праскови,срамота от такива индивиди.

    09:49 14.05.2026

  • 17 Гошо

    13 2 Отговор
    Е каква пък икономика имаме ,та чак и щяла да пострада ?

    09:49 14.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "А ти":

    А дали съм чел "Винету" няма ли да ме питаш🤔❓
    И да знаеш, Буци и нея не е чел,
    а само е гледал филма❗😉

    09:55 14.05.2026

  • 19 ха-ха

    5 3 Отговор
    Теорията е едно ,н о действителността показва друго. Г-на може да е добър преподавал ,но на практика не може да го приложи. Той защитава големите вериги и не дава решение на проблема.2843

    09:57 14.05.2026

  • 20 Незнам ама

    8 11 Отговор
    При герб доматите бяха по 2-3 лева за килограм. Но след 2020 от както Радев и промяната поеха властта доматите станаха 8-10 лева или 4-5 евро за килограм.

    Коментиран от #23

    10:00 14.05.2026

  • 21 Хаха

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "мнение":

    Проблемите в държавата започнаха от както Радев вдигна юмручето и разедини нацията, след което ни натресе ППДБ. Това се случи след като Борисов и Пеевски подгониха червената олигархия - Прокопиев, Арабаджиеви, Баневи, Васил Божков, Цветан Василев и Бобокови.

    10:04 14.05.2026

  • 22 пресолена

    3 1 Отговор
    явно не искат властите да направят пазарна икономика. сега уж ще контролират....

    10:07 14.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Незнам ама":

    НЕзнаеш, че при Живков килограм домати беше 20-30 ст❗

    Коментиран от #33

    10:12 14.05.2026

  • 24 1989 година

    7 4 Отговор
    Голямо реване да няма ниски цени . От 36 години , друго не сме вдиели , освен високи цени и инфлация .Това е благодарение на демократите с бели хавлиени чорапи .

    Коментиран от #42

    10:29 14.05.2026

  • 25 Абе

    3 0 Отговор
    То големи реклами брошури пълнят кутиите във входовете,по ТВ, Радиа по цял ден - УЖАС

    10:33 14.05.2026

  • 26 ПИТАНКА

    4 0 Отговор
    Може да пострада...ако имам власт, бих забранил такива подвеждащи статии, нека да се обвиняват в цензура. Ако попитам аФтУра, до сега работеща икономика дали е ималло...
    От къде се пръкнаха толкова анализатори, политолози, икономисти, или са завършили онлайн

    10:42 14.05.2026

  • 27 Файърфлай

    8 0 Отговор
    Айде...,още един разбирач ! Коя икономика бе убавецо-Баничарница,Казино и Заложна къща.Плюс строителите-дръзки предприемачи !

    10:44 14.05.2026

  • 28 ЧОЧО

    6 0 Отговор
    Защо не вземем пример от Германия, Франция и други Европейски страни как е при тях, че е по евтино от наз. Ние все откриваме топлата вода а тя все студена се оказва.

    Коментиран от #29

    10:59 14.05.2026

  • 29 Файърфлай

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "ЧОЧО":

    Ами ние примера -Капитализъм,Пазарна икономика и Живот на кредит точно от тях го взехме.

    11:12 14.05.2026

  • 30 Дебил

    4 0 Отговор
    Почти навсякъде в света съществува норма на печалба на търговците.

    11:35 14.05.2026

  • 31 Eдин

    3 0 Отговор
    Кольо, не икономиката - търговците ЩЕ пострадат!

    Коментиран от #35

    11:40 14.05.2026

  • 32 Ей червен

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    че..р.вей българската икономика я унищожихте руските подлоги още 1944г!!!!!

    Коментиран от #34, #41, #44

    11:48 14.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ей червен":

    Чревен,зелен,но това е най-голямата Глупост ,която прочитам днес...Впрочем,капитализма със всичките му плюсове и минуси,днес пак го виждаме в пълния му блясък.

    11:57 14.05.2026

  • 35 1001

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Eдин":

    Да няма да печели повече от производителя!

    12:01 14.05.2026

  • 36 Гого

    4 0 Отговор
    Домати от нивата на 50 цента търговец 2,5 евро краен потребител 4 евро. На кои не му е ясно това?

    12:02 14.05.2026

  • 37 Прям

    1 0 Отговор
    Какво да пострада повече, тя хич я няма и няма да се върне. Да ни е яка гърбината. Скоро и пръст ще хрускаме .

    12:19 14.05.2026

  • 38 Ако Имаше Икономика !

    3 0 Отговор
    Ако Имаше Икономика !

    Трябваше Да Разбере !

    Че от Вътрешния Пазар !

    Не се Печели !

    С едни и същи Пари !

    Прогрес !

    Няма !

    12:50 14.05.2026

  • 39 Само че

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "шири":

    В България никой не произвежда много стоки

    13:46 14.05.2026

  • 40 дядото

    1 1 Отговор
    да,вероятно вашата икономика ще пострада,но не националната,доколкото я има

    14:15 14.05.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ей червен":

    БЕЗ.НИК.ОВЧИ , що не сравниш какво сме произвеждали 1944-та и какво 1984-та❗
    Колко училища и здравни заведения сме имали1944-та и колко 1984-та❗
    Можеш да сравниш колко училища, болници и цели села са заТрити от 1989-та до днес❗
    И да бананите бяха 4 пъти по-скъпи от доматите и краставиците,
    сега доматите и краставиците са 4 пъти по-скъпи от бананите❗

    14:39 14.05.2026

  • 42 А преди това

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "1989 година":

    Ниски цени ,високи заплати,изобилие от всякакви стоки по магазините,закупуване на автомобили без чакане 10 години,цветни телевизори без денонощни опашки пред ЦУМ,милиони емигранти от Запада,заселили се тук!

    16:29 14.05.2026

  • 43 Това Икономика Ли Е ?

    2 0 Отговор
    Това Икономика Ли Е ?

    Къде Ви Е !

    Експорта ?

    20:47 14.05.2026

  • 44 Обработката !

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ей червен":

    На Тютюн Ли ?

    20:49 14.05.2026

