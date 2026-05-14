Никола Янков: Българската икономика може да пострада сериозно от мерките за овладяване на цените

Действията на държавата в защита на потребителя е стъпка в правилната посоката. Дори санкциите, които се предвиждат, са твърде малки. Предложените реформи целят да се започне с въвеждането на ред във веригата на доставки. Това каза Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация в ефира на „Здравей, България” по Нова телевизия.
По негови думи има асиметрия в ценообразуването от производителя до щанда и тя трябва да се балансира.
„Правителството попадна в собствения си капан на популистко говорене. Българската икономика може да пострада сериозно от тези мерки. Разходите на българските търговци ще се увеличат заради допълнителната административна тежест, корупцията ще се увеличи заради възможността да се взимат субективни решения от страна на държавен чиновник или по политически причини. Политическият риск ще се увеличи и това ще доведе до спадане на инвестициите – местни и чужди. В средносрочен план това ще увеличи цените, а не обратното. Намаляването на цените става с увеличаването на конкуренцията, а такива мерки не се предвиждат”, смята икономистът Никола Янков.
Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов каза, че мерките могат да дадат ефект, ако бъдат придружени с други – бюджет, антикорупционно законодателство и други. Според него те са „начален сигнал за един дълъг мач”. Той е на мнение, че мерките нямат да се отразят негативно, като подчерта, че психологичният ефект от тях също е „хитър ход”.
Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира, че законопроектите за намаляване на цените като че ли имат и други цели. „Някои целят да се сложи край на робството – производителите у нас са роби на търговските вериги, които имат господстващо положение на пазара. Производителите са принудени да продават на веригите на цени на себестойност и под себестойност”, посочи той.
Маргаритов е на мнение, че през последните няколко години има проблем с нормалното функциониране на пазара, но този въпрос не е бил разглеждан в детайли. Той посочи още, че предложените сега мерки са необходими и трябва да се даде толеранс, за да се види тяхното действие.
Велев коментира, че за първото тримесечие България е платила с 580 милиона евро повече за заплати в бюджетната сфера. Той допълни, че взимането на заеми, за да бъдат раздадени за заплати, без да има производство, е причината за скок на цените.
Янков изрази съгласие с тази теза. Икономистът каза още, че ценовите нива с една пазарна икономика се регулират с регулиране на паричното предлагане, а това става чрез нисък бюджетен дефицит, вдигане на лихвите и ограничаване на кредитирането.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега за икономика се представя работата на келнери, камериерки и магазинери❗
Коментиран от #5, #32
09:22 14.05.2026
2 Този е смешен шeкижия
09:23 14.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12
09:23 14.05.2026
4 шири
Коментиран от #39
09:24 14.05.2026
5 Бай Той
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В грешка си. За икономика се представят ежеседмичните заеми, теглени за покриване на неправомерно надутите заплати на безобразно раздутата ненужна администрация.
Гръцкият сценарий ще е песен пред това, дето ни нагласиха.
09:25 14.05.2026
6 в кратце
09:27 14.05.2026
7 мнение
Коментиран от #21
09:28 14.05.2026
8 Да се
09:28 14.05.2026
9 КАТО ПРОЧЕТА.....
09:28 14.05.2026
10 сбруя
09:29 14.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А ти
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прочете ли "Капитала" ?
Коментиран от #18
09:30 14.05.2026
13 и тоя плачи срещу новите мерки
09:31 14.05.2026
14 ужас
09:31 14.05.2026
15 Анонимен
09:39 14.05.2026
16 Тиква
09:49 14.05.2026
17 Гошо
09:49 14.05.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "А ти":А дали съм чел "Винету" няма ли да ме питаш🤔❓
И да знаеш, Буци и нея не е чел,
а само е гледал филма❗😉
09:55 14.05.2026
19 ха-ха
09:57 14.05.2026
20 Незнам ама
Коментиран от #23
10:00 14.05.2026
21 Хаха
До коментар #7 от "мнение":Проблемите в държавата започнаха от както Радев вдигна юмручето и разедини нацията, след което ни натресе ППДБ. Това се случи след като Борисов и Пеевски подгониха червената олигархия - Прокопиев, Арабаджиеви, Баневи, Васил Божков, Цветан Василев и Бобокови.
10:04 14.05.2026
22 пресолена
10:07 14.05.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Незнам ама":НЕзнаеш, че при Живков килограм домати беше 20-30 ст❗
Коментиран от #33
10:12 14.05.2026
24 1989 година
Коментиран от #42
10:29 14.05.2026
25 Абе
10:33 14.05.2026
26 ПИТАНКА
От къде се пръкнаха толкова анализатори, политолози, икономисти, или са завършили онлайн
10:42 14.05.2026
27 Файърфлай
10:44 14.05.2026
28 ЧОЧО
Коментиран от #29
10:59 14.05.2026
29 Файърфлай
До коментар #28 от "ЧОЧО":Ами ние примера -Капитализъм,Пазарна икономика и Живот на кредит точно от тях го взехме.
11:12 14.05.2026
30 Дебил
11:35 14.05.2026
31 Eдин
Коментиран от #35
11:40 14.05.2026
32 Ей червен
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":че..р.вей българската икономика я унищожихте руските подлоги още 1944г!!!!!
Коментиран от #34, #41, #44
11:48 14.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Файърфлай
До коментар #32 от "Ей червен":Чревен,зелен,но това е най-голямата Глупост ,която прочитам днес...Впрочем,капитализма със всичките му плюсове и минуси,днес пак го виждаме в пълния му блясък.
11:57 14.05.2026
35 1001
До коментар #31 от "Eдин":Да няма да печели повече от производителя!
12:01 14.05.2026
36 Гого
12:02 14.05.2026
37 Прям
12:19 14.05.2026
38 Ако Имаше Икономика !
Трябваше Да Разбере !
Че от Вътрешния Пазар !
Не се Печели !
С едни и същи Пари !
Прогрес !
Няма !
12:50 14.05.2026
39 Само че
До коментар #4 от "шири":В България никой не произвежда много стоки
13:46 14.05.2026
40 дядото
14:15 14.05.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ей червен":БЕЗ.НИК.ОВЧИ , що не сравниш какво сме произвеждали 1944-та и какво 1984-та❗
Колко училища и здравни заведения сме имали1944-та и колко 1984-та❗
Можеш да сравниш колко училища, болници и цели села са заТрити от 1989-та до днес❗
И да бананите бяха 4 пъти по-скъпи от доматите и краставиците,
сега доматите и краставиците са 4 пъти по-скъпи от бананите❗
14:39 14.05.2026
42 А преди това
До коментар #24 от "1989 година":Ниски цени ,високи заплати,изобилие от всякакви стоки по магазините,закупуване на автомобили без чакане 10 години,цветни телевизори без денонощни опашки пред ЦУМ,милиони емигранти от Запада,заселили се тук!
16:29 14.05.2026
43 Това Икономика Ли Е ?
Къде Ви Е !
Експорта ?
20:47 14.05.2026
44 Обработката !
До коментар #32 от "Ей червен":На Тютюн Ли ?
20:49 14.05.2026