Легендата на големия екран Джак Тейлър си отиде на 99 години

Светът на киното се прощава с един от своите най-ярки представители – Джак Тейлър. Американският актьор, чиято кариера обхваща повече от седем десетилетия, напусна този свят на достолепната възраст от 99 години, съобщава испанското издание El Mundo.

От Орегон до сърцето на Испания: Живот, отдаден на изкуството

Роден през 1929 година в малкото градче Орегон Сити, САЩ, Джак Тейлър избира да последва мечтите си и да се отдаде на актьорството. Още в края на 50-те години той прави своя дебют във филма „La Torre de Marfil“ (1958), поставяйки началото на една впечатляваща филмова одисея.

Любопитен факт е, че Тейлър прекарва по-голямата част от живота си в Испания – страната, която се превръща във втори негов дом и сцена за множество негови роли. Над 60 години той живее и твори на Иберийския полуостров, превръщайки се в истинска легенда на европейското кино.

Богата филмография и незабравими образи

С над 140 участия в киното и телевизията, Джак Тейлър оставя трайна следа в сърцата на зрителите. Сред най-емблематичните му роли се нареждат участията в култови продукции като „Граф Дракула“ (1970), „Нощта на вещиците“ (1974), „Конан варварина“ (1982) и мистериозния трилър „Деветата порта“ (1999). Тейлър бе известен със своята харизма, професионализъм и способността да се превъплъщава в най-разнообразни персонажи – от зловещи злодеи до благородни герои.