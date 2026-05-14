Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Легендата на големия екран Джак Тейлър си отиде на 99 години

Легендата на големия екран Джак Тейлър си отиде на 99 години

14 Май, 2026 09:13 2 110 4

  • джак тейлър-
  • почина

Сред най-емблематичните му роли се нареждат участията в култови продукции като „Граф Дракула“, „Нощта на вещиците“, „Конан варварина“ и „Деветата порта“ (1999).

Легендата на големия екран Джак Тейлър си отиде на 99 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светът на киното се прощава с един от своите най-ярки представители – Джак Тейлър. Американският актьор, чиято кариера обхваща повече от седем десетилетия, напусна този свят на достолепната възраст от 99 години, съобщава испанското издание El Mundo.

От Орегон до сърцето на Испания: Живот, отдаден на изкуството

Роден през 1929 година в малкото градче Орегон Сити, САЩ, Джак Тейлър избира да последва мечтите си и да се отдаде на актьорството. Още в края на 50-те години той прави своя дебют във филма „La Torre de Marfil“ (1958), поставяйки началото на една впечатляваща филмова одисея.

Любопитен факт е, че Тейлър прекарва по-голямата част от живота си в Испания – страната, която се превръща във втори негов дом и сцена за множество негови роли. Над 60 години той живее и твори на Иберийския полуостров, превръщайки се в истинска легенда на европейското кино.

Богата филмография и незабравими образи

С над 140 участия в киното и телевизията, Джак Тейлър оставя трайна следа в сърцата на зрителите. Сред най-емблематичните му роли се нареждат участията в култови продукции като „Граф Дракула“ (1970), „Нощта на вещиците“ (1974), „Конан варварина“ (1982) и мистериозния трилър „Деветата порта“ (1999). Тейлър бе известен със своята харизма, професионализъм и способността да се превъплъщава в най-разнообразни персонажи – от зловещи злодеи до благородни герои.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настопроценти

    7 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    09:26 14.05.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Венелино, не е Тейлър , а е Тайлър, както вчера писа името на Бони Тайлър. Тома Спространов навремето излъга с това име цяла България и хората го произнасяха грешно, а жена му беше англичанка. Taylor е шивач.

    09:34 14.05.2026

  • 3 Ко речи?

    17 0 Отговор
    Роден 1929 г. и починал на 99 през 2026 г. Чшшш, алoy фактически неграмотните?!?

    09:42 14.05.2026

  • 4 факт чекър

    0 0 Отговор
    Jасk Taylоr wаs bоrn като Джордж Браун Рандал на 21.10.1936г.
    I МD В

    14:52 14.05.2026