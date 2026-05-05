Националната галерия открива изложба, посветена на колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“ 2026

Националната галерия представя изложбата „Джиро д’Италия. Кратка история на Италия на две колела“. Тя ще бъде открита днес от 17:00 ч. в „Квадрат 500“ в София. Експозицията ще може да бъде разгледана до 5 юли, съобщават от екипа на галерията.

Проектът се реализира под патронажа на Италианското посолство в България и е организиран съвместно с Националната галерия и Италианския културен институт в София. Куратори на изложбата са Доминик Лора, Стефания Балдиноти и Маурицио Презути. Медиен партньор на инициативата е Българската телеграфна агенция.

Експозицията е посветена на провеждането на колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“ 2026, която тази година ще стартира от Несебър на 8 май и ще завърши в София на 10 май. Изложбата проследява развитието на велосипеда като средство за транспорт и културен символ от края на XIX век до наши дни, с акцент върху ролята му в италианското общество след Втората световна война.

В „Квадрат 500“ ще бъдат представени творби на съвременни италиански художници като Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва още кинематографични кадри от фондация „Мимо Катаринич“ в Рим, винтидж плакати от музея „Колеционе Салче“ и етнографски фотографии от архива на Палумбо към музея „Сигизмондо Кастромедиано“ в Лече.

Изложбата представя Италия „на две колела“ като образ на модерността, динамиката и социалното възстановяване, превръщайки велосипеда в символ на индивидуално и колективно развитие.

В рамките на съпътстващата програма са предвидени редица събития, организирани от Италианското посолство и партньорски институции. Сред тях са фотографската изложба „Обиколка из Сиена“, концерт на дуото Маджолини–Жури в Пловдив, както и лекция, посветена на велосипедната мобилност в Италия, информира БТА.

На 9 май ще се проведе и велосипедна обиколка в София с участието на представители на дипломатическия корпус по повод Деня на Европа, отбелязват от Националната галерия.