Националната галерия открива изложба, посветена на колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“ 2026

5 Май, 2026 15:57 382 2

В „Квадрат 500“ ще бъдат представени творби на съвременни италиански художници

Снимки: Национална галерия / Мартин Косташки
Събина Андреева

Националната галерия представя изложбата „Джиро д’Италия. Кратка история на Италия на две колела“. Тя ще бъде открита днес от 17:00 ч. в „Квадрат 500“ в София. Експозицията ще може да бъде разгледана до 5 юли, съобщават от екипа на галерията.

Проектът се реализира под патронажа на Италианското посолство в България и е организиран съвместно с Националната галерия и Италианския културен институт в София. Куратори на изложбата са Доминик Лора, Стефания Балдиноти и Маурицио Презути. Медиен партньор на инициативата е Българската телеграфна агенция.

Експозицията е посветена на провеждането на колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“ 2026, която тази година ще стартира от Несебър на 8 май и ще завърши в София на 10 май. Изложбата проследява развитието на велосипеда като средство за транспорт и културен символ от края на XIX век до наши дни, с акцент върху ролята му в италианското общество след Втората световна война.

В „Квадрат 500“ ще бъдат представени творби на съвременни италиански художници като Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва още кинематографични кадри от фондация „Мимо Катаринич“ в Рим, винтидж плакати от музея „Колеционе Салче“ и етнографски фотографии от архива на Палумбо към музея „Сигизмондо Кастромедиано“ в Лече.

Изложбата представя Италия „на две колела“ като образ на модерността, динамиката и социалното възстановяване, превръщайки велосипеда в символ на индивидуално и колективно развитие.

В рамките на съпътстващата програма са предвидени редица събития, организирани от Италианското посолство и партньорски институции. Сред тях са фотографската изложба „Обиколка из Сиена“, концерт на дуото Маджолини–Жури в Пловдив, както и лекция, посветена на велосипедната мобилност в Италия, информира БТА.

На 9 май ще се проведе и велосипедна обиколка в София с участието на представители на дипломатическия корпус по повод Деня на Европа, отбелязват от Националната галерия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Виждали ли сте тоалетна чиния на колело с щайга?

    15:59 05.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    абе чакам аз 9ти май и се оправяме
    в четвъртък новия Премиер
    в петък печелим Джирото
    в събота на 9ти Банга-ранга става световен хит и зимаме визията
    и вече няма кво да ни спре! велика дата ше е тоя 9ти! кво говорите! не ми останаха проблеми вече!

    16:25 05.05.2026