Проф. Иван Илчев: Учебните програми не трябва да се опростяват - освен ако не искаме по-прости хора

Човечеството досега е успявало във всички кризисни моменти да отсее най-доброто от новото и да продължи напред. Това коментира в предаването „Денят на живо” бившият ректор на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев по повод опасенията на папата относно изкуствения интелект.
Според професора не трябва да се опростяват учебните програми. „Трябва да опростяваш нещата, ако искаш да изграждаш по-прости хора. Ако искаш да изграждаш умни хора, трябва да намериш начин да въздигнеш тези, чиито възможности са по-ограничени. Неслучайно в Котел на училището пише „Помогни ми да се възвися”. И това е смисълът на образованието – да се възвиси човек”, категоричен беше проф. Илчев.
Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще
По думите на бившия ректор на Софийския университет положението с новите студенти в днешно време не е толкова лошо, колкото се говори и не е толкова добро, колкото ни се иска. „Винаги е имало ядра от интелигентни деца, около които се събират други, които не са имали техните възможности, но имат амбицията, имат желанието, имат трудолюбието да го постигнат”, посочи професорът.
Той каза още, че в нашето съзнание се преплитат понятията славянска и българска писменост. "Всъщност до края на Х век се е говорело за славянски език и славянска азбука и това не е имало чак такова значение, каквото ние му придаваме днес", каза проф. Илчев.
Целия разговор чуйте във видеото.
Източник: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тая спиртосана гвар
Коментиран от #7
18:53 25.05.2026
2 1-20
18:56 25.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яшар
19:03 25.05.2026
5 Много генерали но войска-кът
Коментиран от #8
19:06 25.05.2026
6 Малкошапчест големонос
19:07 25.05.2026
7 Професор
До коментар #1 от "тая спиртосана гвар":Илчев никога не е пил. Това е мъдър, умен, ерудиран човек с много познания, от тук пишещите илитерати.
Коментиран от #10
19:08 25.05.2026
8 Нямаме
До коментар #5 от "Много генерали но войска-кът":нужда от бачкатори, а от инженери, компютърно грамотни и прилагащи изкуствен интелект. Вече има таксита в САЩ без водачи. Така ще бъде и при строителни машини, селскостопанската техника. Бачкаторите са на прага на отпаднала необходимост.
Коментиран от #11, #12
19:11 25.05.2026
9 Порно
19:12 25.05.2026
10 Илитерат
До коментар #7 от "Професор":Аман от "мъдреци" бре. Вече месец не мога намеря читав плочкаджия за банята ми а такива, като теб с лопата да ги ринеш. Офертите започват от 50 еврака за квадрат. Само този, който е търсил заначтчия, само той знае за какво иде реч.
Коментиран от #13
19:13 25.05.2026
11 Хехехе
До коментар #8 от "Нямаме":Ами че то тогава защо не си вземеш една секс-кукла за жена бре мой? Да се любите по високотехнологично, безопасно и стерилно.
19:15 25.05.2026
12 Бачкатор с отпаднала необходимост
До коментар #8 от "Нямаме":Що не дойдеш по наблизо да те положа (като трудовак от едни други по добри години) . Току виж си станал суперинтелигентен..
19:20 25.05.2026
13 Ново
До коментар #10 от "Илитерат":Тези реалности искат да ги приемеш или да се оправяш сам.
Търсиш фирми вземаш предложения обмисляш и сключваш договор
Всичко е законно имаш гаранции и т.н.
Трябва само повече да бачкаш
Коментиран от #15
19:24 25.05.2026
14 Аман от професори
19:37 25.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.