Проф. Иван Илчев: Учебните програми не трябва да се опростяват - освен ако не искаме по-прости хора

25 Май, 2026 19:45, обновена 25 Май, 2026 18:50

В кризисните моменти досега човечеството е успявало да отсее най-доброто от новото и да продължи напред, подчерта историкът

Човечеството досега е успявало във всички кризисни моменти да отсее най-доброто от новото и да продължи напред. Това коментира в предаването „Денят на живо” бившият ректор на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев по повод опасенията на папата относно изкуствения интелект.

Според професора не трябва да се опростяват учебните програми. „Трябва да опростяваш нещата, ако искаш да изграждаш по-прости хора. Ако искаш да изграждаш умни хора, трябва да намериш начин да въздигнеш тези, чиито възможности са по-ограничени. Неслучайно в Котел на училището пише „Помогни ми да се възвися”. И това е смисълът на образованието – да се възвиси човек”, категоричен беше проф. Илчев.

По думите на бившия ректор на Софийския университет положението с новите студенти в днешно време не е толкова лошо, колкото се говори и не е толкова добро, колкото ни се иска. „Винаги е имало ядра от интелигентни деца, около които се събират други, които не са имали техните възможности, но имат амбицията, имат желанието, имат трудолюбието да го постигнат”, посочи професорът.

Той каза още, че в нашето съзнание се преплитат понятията славянска и българска писменост. "Всъщност до края на Х век се е говорело за славянски език и славянска азбука и това не е имало чак такова значение, каквото ние му придаваме днес", каза проф. Илчев.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая спиртосана гвар

    5 4 Отговор
    хвалеше простоКиро и кокорестия , да си държи петроханските титли и мъдрости за себе си.

    Коментиран от #7

    18:53 25.05.2026

  • 2 1-20

    7 1 Отговор
    По-прости няма накъде. Изпитите за адвокат вече се взимат с тестове.

    18:56 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яшар

    6 0 Отговор
    Много та уважавам проф . Илчев ...от как говори за онази ..поцинкована ко.фа ..в най смутните времена ,сега е същото май ....цапнат си ама за поука на неуките и навеждащите се

    19:03 25.05.2026

  • 5 Много генерали но войска-кът

    11 3 Отговор
    Учебните програми не само че трябва да се опростяват ами практическите занимания трябва да се увеличат за сметка на 2-рия западен език и куп други емигрантски програми на НПО -тата. Нищоправниците и клатикуровците сред даскалите трябва да се пренасочат към физическа трудова дейност, защото бачкатори няма вече. Има само такива, дето дават акъл. Един читав фаянсаджия, сругар или заварчик не може да намери човек..

    Коментиран от #8

    19:06 25.05.2026

  • 6 Малкошапчест големонос

    5 2 Отговор
    Точно такива ви искаме.

    19:07 25.05.2026

  • 7 Професор

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "тая спиртосана гвар":

    Илчев никога не е пил. Това е мъдър, умен, ерудиран човек с много познания, от тук пишещите илитерати.

    Коментиран от #10

    19:08 25.05.2026

  • 8 Нямаме

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Много генерали но войска-кът":

    нужда от бачкатори, а от инженери, компютърно грамотни и прилагащи изкуствен интелект. Вече има таксита в САЩ без водачи. Така ще бъде и при строителни машини, селскостопанската техника. Бачкаторите са на прага на отпаднала необходимост.

    Коментиран от #11, #12

    19:11 25.05.2026

  • 9 Порно

    3 2 Отговор
    На никой не му трябват интелигентни българи, трябват бачкатори, дето се примиряват с ниски заплати

    19:12 25.05.2026

  • 10 Илитерат

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Професор":

    Аман от "мъдреци" бре. Вече месец не мога намеря читав плочкаджия за банята ми а такива, като теб с лопата да ги ринеш. Офертите започват от 50 еврака за квадрат. Само този, който е търсил заначтчия, само той знае за какво иде реч.

    Коментиран от #13

    19:13 25.05.2026

  • 11 Хехехе

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нямаме":

    Ами че то тогава защо не си вземеш една секс-кукла за жена бре мой? Да се любите по високотехнологично, безопасно и стерилно.

    19:15 25.05.2026

  • 12 Бачкатор с отпаднала необходимост

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нямаме":

    Що не дойдеш по наблизо да те положа (като трудовак от едни други по добри години) . Току виж си станал суперинтелигентен..

    19:20 25.05.2026

  • 13 Ново

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Илитерат":

    Тези реалности искат да ги приемеш или да се оправяш сам.
    Търсиш фирми вземаш предложения обмисляш и сключваш договор
    Всичко е законно имаш гаранции и т.н.
    Трябва само повече да бачкаш

    Коментиран от #15

    19:24 25.05.2026

  • 14 Аман от професори

    1 1 Отговор
    лаладжии

    19:37 25.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.