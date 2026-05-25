Мария Лалева готви филм и различна нова книга

Може да се каже, че народът е повече сбор от различни индивидуалности и не всеки е на този етап от пътя си, че да се почувства възроден, както и не всеки е усетил вътрешна потребност да се развива чрез четене и чрез разширяване на хоризонта.

Това каза в предаването „Денят на живо” писателката Мария Лалева. Според нея все повече хора се връщат към смисъла на думите.

„Социалните мрежи вече са нашият информационен източник, изкуственият интелект става наш събеседник”, категорична беше Лалева.

Тя сподели, че последните ѝ срещи са все с ученици в училищата.

„Децата много добре се ориентират в литературата, в съвременни автори включително. Децата задават изумителни въпроси. И това не се случва, защото не четат. Те може би не четат това, което ние им разпореждаме. Те си имат тяхна представа, четат много фентъзи, това е друго поколение.”, каза писателката.

Според нея в компютърните игри, които децата играят, книгата е нещо древно, прашно, мистично, съдържа древно познание, но е част от миналото. „Нашата нация вече не е особено четяща”, смята Мария Лалева.

„Особен е моментът, в който живеем и е полезен. Живеем в този свят, той е дуален. В него няма как да няма редуване и цикли, това е логично, въпросът е как влизаме в лабиринта на Минотавъра, как си удряме главата в стената. Това е най-красивият модел на човешкия живот – човекът не се отказва да търси изход, защото знае, че там някъде на изхода го чакат истината и любовта, и затова е неуморен”, каза Лалева.

Писателката съобщи, че е напреднала подготовката за филм „Живот в скалите” и също така пише книга, която ще е съвсем различен стил от досегашните ѝ книги.