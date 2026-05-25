Патриарх Даниил прие отличени български ученици

По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Българският патриарх Даниил прие в сградата на Софийска св. митрополия отличени български ученици, постигнали високи резултати на международни състезания по философия, математика и инженерство.

На срещата присъстваха Никола Веселинов, Симеон Кърджиев и Иван Стоилов, които наскоро се завърнаха в България след успешно представяне на престижни международни форуми.

Симеон Кърджиев, който е ученик в 11. клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, спечели златно отличие на международната олимпиада по философия във Варшава.

Иван Стоилов, ученик в 10. клас на 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, завоюва сребърен медал на същото състезание, с което двамата повториха исторически успех за България от преди повече от три десетилетия.

Никола Веселинов, който е в 11. клас на Софийската математическа гимназия „Преп. Паисий Хилендарски“, спечели първо място на Regeneron ISEF – най-големия международен конкурс за ученици в областта на науката и инженерството, провел се във Финикс, САЩ.

По време на приема Негово Светейшество поздрави младежите за постигнатите резултати и ги насърчи да продължат да развиват своите таланти и знания. Той подчерта, че техните успехи са радост не само за тях самите, но и за всички наши сънародници. Тези успехи са резултат от единството на Божията благодатна подкрепа, на оделотворени таланти и неуморен труд. Изтъкнато беше, че става дума за постижения с истинско съдържание, които носят в себе си смисъл за цялото общество.

„Истинското знание, както свети Константин-Кирил Философ определя любовта към знанието, е доколкото е възможно за човека да разбира божествените неща и да се доближава и уподобява на своя Творец“, заяви патриарх Даниил.

Той призова младите хора да продължат да бъдат любознателни и да използват талантите си за развитие на науката и обществото, за бъдещето на нашето земно Отечество. „Молитстваме този ваш успех да бъде стълбица към самопознанието, стълбица към изграждането на този образ, който Господ е вложил в нас, а това се постига, когато човек отдава благодарност към Бога, без Когото нищо не можем да направим“, каза още патриарх Даниил.

Симеон Кърджиев и Иван Стоилов бяха придружени от проф. Иван Колев – преподавател по философска антропология във Философския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и един от основателите на международната олимпиада по философия, а Никола Веселинов от баща си Веселин Веселинов. На срещата участие взеха и Техни Преосвещенства Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит и доц. д-р Мария Кьосева – преподавател в Пловдивския университет и юридически съветник на Св. Синод.

Учениците от своя страна споделиха с вълнение за неповторимия си опит от състезанията, в които са участвали.

В края на приема Негово Светейшество подари на отличените ученици св. Библия, като ги насърчи да отделят време за четене на Свещеното писание. Той им даде също парични поощрения и им подари и други книги с духовно съдържание, с които да задълбочат познанията си за вярата и Бога.

Патриарх Даниил пожела на младите хора да не се отказват от мечтите си и да продължат да ги следват. Той подчерта, че Църквата ще бъде до тях като духовна опора и молитвена подкрепа в бъдещите им начинания, насочени към вдъхновяване на подрастващото поколение да се образова и да търси знание за света и вярата.