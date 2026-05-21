София ще празнува 24 май с първи парад на знамената и цветна фигура на слънце

21 Май, 2026 12:01 503 14

Фигурата ще бъде разположена пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парад на знамената ще се проведе за първи път в София по повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На него ще бъдат развети флаговете на всички софийски училища, носени от знаменосци, като символ на единството и институционалната гордост на образователната система, информира Телеграф. Инициативата е на началника на РУО-София-град д-р Елеонора Лилова. За първи път официалното отбелязване на 24 май от РУО – София-град ще се проведе и пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Столичната община вече подмени 2800 знамена на България, София и Европейския съюз, разположени по булевардите „Цариградско шосе“, „Ботевградско шосе“, „Брюксел“, „България“, „Ломско шосе“, „Александър Малинов“, „Цар Борис III“, както и по ул. „Искърско дефиле“ в район „Нови Искър“, обяви кметът на града Васил Терзиев. Сменени са и знамената на емблематичните пилони пред Националния дворец на културата (НДК). За разлика от досегашната практика през последните десетилетия, при която флаговете там се издигаха само при специални поводи, от тази година те са вдигнати постоянно.

Пространството пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека ще посрещне хората с цветна фигура на слънце, което символизира делото им, изобразена с летните цветя тагетис и пламъче. Пред библиотеката остава и специалната цветна инсталация от букви „А,Б,В“. Очаква се програмата да започне в 10:30 ч. с общоградското празнично шествие – от площада пред Националния археологически музей, по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“ до Националната библиотека, а от 11:00 ч. – тържествената церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий.

Часове преди празника ще се проведе Европейската нощ на музеите, която ще превземе цялата страна. В София се включват 76 обекта - 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства. Инициативата ще даде възможност на жителите и гостите на столицата да посетят безплатно или при преференциални условия едни от най-значимите културни места в града и да се включат в разнообразна програма до полунощ. Националната галерия ще отвори всички свои филиали. В двореца ще има турове в изложбите за Елена Карамихайлова и Лика Янко. В „Квадрат 500“ са предвидени детско ателие, тематични турове и изложби на Николай Панайотов и Захари Зограф. В САМСИ ще бъде представена изложбата 5 + 5/art + fashion и концерт на група Doffelgaenger.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мечо

    5 1 Отговор
    Коментиран от #5

    12:03 21.05.2026

  • 2 Ха ха

    5 0 Отговор
    А разрешение за провеждане на парада от македонците взехте ли:)))))

    12:04 21.05.2026

  • 3 Кой

    7 1 Отговор
    измисли тая работа ?

    12:05 21.05.2026

  • 4 Хмм

    11 0 Отговор
    кметът будист ще се кланя на слънцето и на украинското знаме, както и цялата софийска управа

    12:06 21.05.2026

  • 5 мечо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "мечо":

    колата е сас чупено стакло на задната врата но това се управя ефтино вав момента е сас наилон

    12:07 21.05.2026

  • 6 честен ционист

    5 5 Отговор
    Новите празници на Ганчо придобиват все по-петрохански вид. Льотчикът да хвръкне с Еф-ката, и да остави в небесата над София знамето на дъгата.

    Коментиран от #9

    12:07 21.05.2026

  • 7 .....

    5 0 Отговор
    Напред, науката е слънце ☀️,
    което във душите грей!

    12:10 21.05.2026

  • 8 А каква

    4 2 Отговор
    делегация си организира на бърза ръка воаяж до Рим , че и аудиенция при Папа Лъв , ум да ти зайде ! Ни очи , ни срама .

    12:10 21.05.2026

  • 9 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Твойте празници какви са?

    Коментиран от #14

    12:11 21.05.2026

  • 10 .....

    4 0 Отговор
    Върви,народе възродени
    Към светли бъднини върви!

    12:12 21.05.2026

  • 11 Лошо няма

    4 4 Отговор
    Малко празничност на най-светлия ни празник няма да навреди. Да се пукат от яд съседите "северомакедонци"

    12:16 21.05.2026

  • 12 Хмм

    2 0 Отговор
    Светите братя Кирил и Методий са православни светци, какво слънце, в песента науката е като слънце в сърцата ни

    12:46 21.05.2026

  • 13 И ще пеят

    1 1 Отговор
    гaнгамангa 😂😂

    13:02 21.05.2026

  • 14 2 февруари

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    и 9 май

    13:03 21.05.2026