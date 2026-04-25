Fish, първият глас на Marillion, стана на 68

На 25 април рожден ден празнува популярният шотландски рок певец Фиш (Fish).

Дерек Уилям Дик, както е истинското име на музиканта, е роден е на 25 април 1958 г. в Единбург, Шотландия.

Той е най-известен като фронтмен и водещ вокалист на прогресив рок групата Marillion в периода 1981–1988 г., с която постига световен успех с хитове като „Kayleigh“ и „Lavender“.

Гласът и присъствието му дефинират жанра „нео-прогресив рок“ през 80-те години. Заедно с групата издават четири студийни албума, включително култовия Misplaced Childhood.

След напускането на групата през 1988 г., Фиш стартира успешна солова кариера, в която експериментира с рок, поп и фолк елементи.

През 2024 и 2025 г. музикантът провежда своето последно турне, наречено „Road To The Isles“, с което планираше да сложи край на концертната си дейност и да се оттегли от музикалната сцена.

Името „Fish“ идва от факта, че в младостта си е обичал да прекарва много време във ваната.

Фиш е изнасял запомнящи се концерти в България, включително в Античния театър в Пловдив.

Освен музикант, той е и актьор с участия в различни телевизионни продукции и филми. В момента планира да се посвети и на писателска дейност.