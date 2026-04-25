Новини
Култура »
Fish, първият глас на Marillion, стана на 68

25 Април, 2026 15:48, обновена 25 Април, 2026 16:05 401 1

  • marillion-
  • fish-
  • музика-
  • прогресив рок-
  • рожден ден

Музикантът се оттегли от музикалната сцена преди година

Снимка: Facebook
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 25 април рожден ден празнува популярният шотландски рок певец Фиш (Fish).

Дерек Уилям Дик, както е истинското име на музиканта, е роден е на 25 април 1958 г. в Единбург, Шотландия.

Той е най-известен като фронтмен и водещ вокалист на прогресив рок групата Marillion в периода 1981–1988 г., с която постига световен успех с хитове като „Kayleigh“ и „Lavender“.

Гласът и присъствието му дефинират жанра „нео-прогресив рок“ през 80-те години. Заедно с групата издават четири студийни албума, включително култовия Misplaced Childhood.

След напускането на групата през 1988 г., Фиш стартира успешна солова кариера, в която експериментира с рок, поп и фолк елементи.

През 2024 и 2025 г. музикантът провежда своето последно турне, наречено „Road To The Isles“, с което планираше да сложи край на концертната си дейност и да се оттегли от музикалната сцена.

Името „Fish“ идва от факта, че в младостта си е обичал да прекарва много време във ваната.

Фиш е изнасял запомнящи се концерти в България, включително в Античния театър в Пловдив.

Освен музикант, той е и актьор с участия в различни телевизионни продукции и филми. В момента планира да се посвети и на писателска дейност.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски

    1 0 Отговор
    Фиш, единствения глас на мерилиан.
    Поклон до земи

    16:17 25.04.2026