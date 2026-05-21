Новини
Култура »
Преди 61 години е роден основателят на „Нова Генерация“ - Димитър Воев

Преди 61 години е роден основателят на „Нова Генерация“ - Димитър Воев

21 Май, 2026 10:25 6 583 11

  • димитър воев-
  • нова генерация-
  • годишнина от рождението

Фигурата на Димитър Воев е неслучайно посмъртно митологизирана

Преди 61 години е роден основателят на „Нова Генерация“ - Димитър Воев - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Воев е композитор, вокалист, музикант и поет. Съществува комбинация от добре подбрани думи: „култов“, „емблематичен“ и „феномен“. Мисля, че е създадена за случаите, в които се заговори за групите Кале, Нова Генерация и Воцек и Чугра.

В личността на Димитър Воев се съсредоточава представата за цяло музикално направление, едновременно аполитично и антисистемно. За краткия си 27-годишен живот той се превръща в най-яркото явление в българската „тъмна вълна“, водеща началото си от групи като „Парадокс“ и „Кале“ (обединяващ елемент в които е Воев).

Безспорно най-запомнящата се формация, в чиито текстове се разкрива в пълна степен геният и дълбочината на Воевата поетика, е „Нова генерация“ (в различните ѝ формати).

Фигурата на Димитър Воев е неслучайно посмъртно митологизирана. Цялото му музикално-поетическо наследство е свидетелство за авангардност без еквивалент у нас и до днес. Сложната му система от символи и метафори разкрива огромната му сензитивност към социалната действителност.

Живял във време, в което „човек със анцунг грухти през града“, Воев ни завещава разобличаващ портрет на чалгаризираща се култура - процес, започнал още в края на 80-те г., който дамгосва цялото девето десетилетие и продължава с невиждана мощ през 21-ви век.

Остана като традиция всяка година да се чества рождената дата на Димитър Воев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Врачка

    14 2 Отговор
    Мите,Мите,толкова млад си отиде от този свят.Липсваш ни.

    19:03 21.05.2021

  • 2 Behemoth

    13 2 Отговор
    Скорпионите танцуват сами...

    Коментиран от #10

    19:11 21.05.2021

  • 3 чернобил онлайн

    12 2 Отговор
    Моралът, чичко застаряващ, се чуди как да се самозадоволи. Приел е ролята на страдащ и гледа по паважа в публичните дни.

    19:35 21.05.2021

  • 4 1980

    7 3 Отговор
    Геният на българската музика, дълбок поклон.

    21:00 21.05.2021

  • 5 Арлина

    8 2 Отговор
    Великолепно казано!

    14:11 22.05.2021

  • 6 Лято

    5 2 Отговор
    Няма вече такива като него за съжаление. Затова ще го слушаме вечно. Поклон.

    23:11 22.05.2021

  • 7 Музиканта

    5 2 Отговор
    Най-добрия! Поклон!

    23:05 24.05.2021

  • 8 Един

    3 0 Отговор
    Велик творец! Мир на душата му! Но едва ли такава душа може да остане в покой дори и на онзи свят.

    10:40 21.05.2026

  • 9 Българин

    0 3 Отговор
    И тоя много искаше банани, но Господ не даде да доживее!

    Коментиран от #11

    10:44 21.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Кво да ти кажа , селски ...кво ?!?
    Даже не мога и да те обидя , няма да ме разбереш ...
    "Най сладко е да си простак , на простака всичко му е разрешено !!! " , казваше един мой професор в СУ ....

    10:53 21.05.2026