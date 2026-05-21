24-часов литературен маратон ще озвучи площад “Славейков“ и Столична библиотека за 24 май

24 часа българска литература ще звучи за 24 май в литературното сърце на столица за празника на българската книжовност и писменост тази година.

С шестото издание на инициативата “Да поЧетем“ площад “Славейков“ и Столична библиотека ще посрещнат истински литературен маратон, в който ще се включат любими автори, актьори и разказвачи. От класически произведения до съвременна литература, от детски приказки до авторски четения и аудиокниги с любими разказвачи на Storytel – програмата ще предложи разнообразни литературни емоции и среща за всяка възраст и публика.

Под мотото “24 часа литература на 24 май“ събитието ще събере съвременни български писатели, актьори, млади таланти, културни дейци и доброволци, които ще четат любими текстове от празничната сцена в рамките на цяло денонощие. БНР Радио София ще се включи на живо от площада с празнично студио, разговори и специални гости. Сред участниците в литературния маратон са Михаил Стоянов - Мишо Завинаги, Ралица Найденова, Борислав Вълов – Ей Бо и др. За радост на най-малките читатели в програмата и тази година участва автора на детския бестселър “Феята от захарницата“ Катя Антонова със специален прочит на свои истории.

Писателките Виолета Радкова, Люси Елеазар, Канина Крисалис, както и актрисата Каталин Старейшинска ще представят свои любими авторски текстове и някои от най-обичаните български творби от платформата на Storytel. Виктор Топалов и Никол Вълчева от “Бохемска София” ще представи най-новата си книга “Кварталът на художниците. Кварталът на артистите”.

Свои стихове ще прочетат Силвия Алексиева и Симеон Кърджиев от НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ“ и Симона Бабурова от 2 АЕГ “Томас Джеферсън“ — участници в инициативата на Столична библиотека „Млада метафора. Шампионат по поезия на софийските училища“, включени в сборника “Писма от изгрева“. Специални участници са и поетите — част от организационния екип на конкурса – Петър Чухов, Кристин Димитрова и Иван Христов, които ще представят младите автори и също ще прочетат свои стихове. По време на 24-часовия литературен празник на площада ще звучат и още много детски, класически и съвременни български произведения от богатата аудио библиотека на Storytel.

Фестивалът “ Да поЧетем“ е част от Календара на културните събития на Столична община и за поредна година връща книгите на Площад “Славейков” чрез разнообразни изяви и формати с мисията да напомня за символичното значение на площад „Славейков“ за литературата и културния живот в България. В предишните си издания площадът беше открита сцена и читалня, книжен пазар, сцена на мултимедийни инсталации, срещи с автори и инициативи за размяна и подаряване на книги. Събитието се реализира по инициатива на #soSofia, Imp-Аct Agency, Storytel и Столична библиотека, с финансовата подкрепа на Столичната община.